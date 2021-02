Von Julia Behrens

Als Friedrich Ebert im Februar 1871 in der Heidelberger Pfaffengasse geboren wurde, konnte niemand ahnen, dass aus ihm einmal das erste demokratische Staatsoberhaupt Deutschlands werden würde. Sein beispielloser Aufstieg vom Schneidersohn zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik und sein leidenschaftlicher Einsatz für seine politischen Ideale löst bis heute Bewunderung aus.

Das zeigt sich auch an einer Serie im Video-Format, in der prominente Vertreter aus Politik und Kultur dem "Urvater der Demokratie" zum 150. Geburtstag gratulieren. Darin betonen unter anderem Joachim Gauck, Olaf Scholz oder Malu Dreyer wie wichtig es sei, demokratische Grundwerte nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen, sondern diese lebendig zu halten und gegebenenfalls zu verteidigen. "Demokratiegeschichte kann dabei wichtige Impulse setzten und zeigen, dass jeder einzelne etwas bewirken und sich in das demokratische Miteinander einbringen kann", so Monika Grütters in ihrem Beitrag.

Aus diesem Grund ist auch die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Heidelberger Altstadt von großer Bedeutung. Das 1962 eröffnete Museum, das sich im Geburtshaus des Politikers und daran angrenzenden Gebäuden befindet, ist ein Garant für Aufklärung und politische Bildung. Denn die 2007 neu konzipierte Dauerausstellung zeichnet nicht nur das Leben des ehemaligen Sattlergesellen und SPD-Vorsitzenden Ebert nach, sondern informiert unter anderem auch über die prekären Lebensverhältnisse von Handwerkern und Arbeitern in der Gründerzeit sowie über Entstehung und Erstarken der sozialdemokratischen Bewegung im 19. Jahrhundert.

Online lässt sich das auf der Website der Stiftung gut nachvollziehen. Zunächst empfiehlt sich ein virtueller Rundgang durch die nur 47 Quadratmeter große Wohnung, in der Friedrich Ebert mit seinen Eltern und sechs Geschwistern auf engstem Raum zusammenlebte und der Vater seine Schneiderwerkstatt

Mit einem detailreichen Audioguide kann man sich dann inhaltlich ausgiebig in die Zeit des Ausnahmetalents versetzen lassen und alle zehn Räume im gegenüberliegenden Dokumentationsbereich durchlaufen: Nach seiner Kindheit und Jugend in Heidelberg ging Ebert als Sattlergeselle auf Wanderschaft und ließ sich 1891 in Bremen nieder. Hier engagierte er sich gewerkschaftlich, heiratete und eröffnete ein Gasthaus, um seine schnell wachsende Familie zu ernähren. Seine autodidaktisch erworbenen Fachkenntnisse in sozialrechtlichen Fragen ebneten seinen Erfolgsweg in der SPD, an deren Spitze er ab 1913 stand. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution 1918 führte Ebert das Land erstmals in eine parlamentarische Demokratie und wurde im Februar 1919 zum Reichspräsidenten gewählt. Es war eine Herkulesaufgabe, die von Kriegsmüdigkeit, Inflation und Massenarbeitslosigkeit geprägte Republik zu stabilisieren. Immer wieder wurde Ebert in seiner Amtszeit von links- und rechtsextremen Seiten angefeindet. Seine Gesundheit verschlechterte sich zusehends, sodass er bereits 1925 im Alter von 54 Jahren starb.

Hintergrund Name: Stiftung Reichpräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Adresse: Pfaffengasse 18, 69117 Heidelberg Kontakt: Telefon 0 62 21/91 07-0; E-Mail: friedrich@ebert- [+] Lesen Sie mehr Name: Stiftung Reichpräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Adresse: Pfaffengasse 18, 69117 Heidelberg Kontakt: Telefon 0 62 21/91 07-0; E-Mail: friedrich@ebert- gedenkstaette.de Homepage: https://www.ebert-gedenkstaette.de/

Im virtuellen Angebot des Friedrich-Ebert-Hauses beleuchten digitale Kurzführungen zusätzlich einige wichtige Aspekte aus Eberts Zeit (Homepage/Bildung und Vermittlung/Digitale Kurzführungen). Auch in den sozialen Netzwerken (unter @Eberhaus auf Facebook und @friedricheberthaus auf Instagram) sowie auf einem eigenem YouTube-Kanal hält die Stiftung die Erinnerung an ihren bedeutenden Namensgeber wach und trägt damit selbst in Corona-Zeiten zur Stärkung der Demokratie in Deutschland bei. (https://www.youtube.com/channel/UC3aYlE1Ll5BFhy12mtChFzA)