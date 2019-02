Von Hans-Joachim Of

München/Heidelberg. Mit dem Film "Bohemian Rhapsody", der in den USA zuerst mit dem "Golden Globe" und dessen Darsteller Rami Malek nun auch mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, rückt der charismatische Freddie Mercury, früherer Frontsänger der britischen Formation "Queen", wieder weltweit in den Fokus. Malek verkörpert in einmaliger Art und Weise einen grandiosen Sänger und Performer, der 1991 an Aids starb und in den 1980er Jahren mit der Schauspielerin Barbara Valentin in München zusammenlebte. Schon vor einiger Zeit hat Lars Reichardt, Barbara Valentins Sohn aus erster Ehe, ein Buch über "das sonderbare Leben meiner Mutter Barbara Valentin" veröffentlicht, in dem auch diese Geschichte erzählt wird.

Reichardt, der als Journalist in München arbeitet, begibt sich auf 285 Seiten auf die Spuren seiner Mutter und verwebt dabei ihr spektakuläres, schnelles und rauschhaftes Leben geschickt mit eigenen Gedanken zu einer außergewöhnlichen Familienkonstellation sowie zahlreichen Persönlichkeiten und Ereignissen der Zeitgeschichte. Der Leser erfährt, dass das "Busenwunder von Bruchsal" und die spätere "Skandalnudel" in den 1960er und 1970er Jahren zur legendär gewordenen Münchener Schickeria zählte, unter anderem Helmut Dietl heiratete, mit dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder drehte, den Wechsel vom Boulevard ins seriöse Fach schaffte und ein facettenreiches, ungewöhnliches Leben führte.

Freddie Mercury 1985. Foto: dpa

Barbara wurde als Ursula "Uschi" Ledersteger 1940 in Wien geboren und starb nach einem Schlaganfall 2002 in München. Ihr Vater arbeitete als Filmarchitekt in Wien, doch die junge Barbara wuchs in Bruchsal, der Heimat ihrer Mutter, der Schauspielerin Irmgard Alberti, auf. Sie hatte schon früh Verehrer, und mit 16 Jahren wird ihr bereits eine große Ähnlichkeit mit Jayne Mansfield (die eine Oberweite von 103 Zentimeter gehabt haben soll) nachgesagt.

Nach der Mittleren Reife verlässt sie das Schönborn-Gymnasium in Bruchsal, nach einem weiteren Jahr auf die Waldorfschule besucht sie 1958 eine Kosmetikfachschule in Heidelberg und macht ihren Abschluss mit teils sehr guten Noten. Sie übt ihren Beruf jedoch nie aus. Schließlich landet sie in München bei der Mutter, die mit einer Filmkarriere ihrer Tochter liebäugelt. Es folgen über 40 Filme, drei Ehen und zahlreiche Krisen bis in die 1990er Jahre.

Ein wichtiges Kapitel schlug Barbara Valentin in den 1980er Jahren auf, als sie zeitweise mit Freddie Mercury zusammenlebte und mit ihm durch das Nachtleben zog. Im Musikvideo zum Queen-Song "It’s A Hard Life" spielte sie mit, und Mercury widmete ihr sogar den Song "Love Me Like There’s No Tomorrow". Er hatte dieses Lied von einem Schlager abgeleitet, den Barbara Ende der 1950er Jahre sang: "Küss mich, als gäbe es kein Morgen". Auf ein Plattencover hatte Mercury, der sein erstes Solo-Album in München aufgenommen hatte, für das damals deutschlandweit bekannte "Busenwunder" sogar eine Widmung geschrieben: "Thank You for Big Tits and Misconduct".

Nach Mercurys Tod im Jahre 1991 engagierte sich Barbara Valentin vermehrt in der Aids-Hilfe. "Natürlich", so schreibt Lars Reichardt in seinem unterhaltsamen Buch, "war meine Mutter mit Freddie bei Konzerten in Rio, Montreux, auf Ibiza oder in London". Dort ging 1985 im Wembley-Stadion das weltweite Medienereignis "Live Aid" über die Bühne, das auch im aktuellen Film gefeiert wird.

Info: Lars Reichardt, Barbara - Das sonderbare Leben meiner Mutter Barbara Valentin. Randomhouse Verlag, 235 Seiten, 20 Euro.