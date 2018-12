Von Gert Ueding

Heidelberg. Erlebt haben sie schon viel und sich in aller Herren Länder herumgetrieben, aber was das Heidelberger Huub Dutch Duo musikalisch mit ihnen entfesselte, ist wahrhaftig unerhört. Dabei ist "Max und Moritz" der Erfolg nicht an der Wiege gesungen worden. Wilhelm Buschs Malerkollegen amüsierten sich zwar köstlich über die "Phantasiehanseln" (Busch), doch ihr Schöpfer fand zunächst keinen Verlag für dieses merkwürdige Bilderbuch, das alle Maßstäbe bisher bekannter Kinderliteratur sprengte.

Schließlich bot der Verleger einer Satirezeitschrift Busch tausend Gulden und hatte das Geschäft seines Lebens gemacht. Und das sogar mit einem doppelbödigen, anspielungsreichen Werk von größter künstlerischer und literarischer Meisterschaft, in dem Bild und Sprache in jener kühn pointierten Einfachheit zusammenspielen, wie man das nur in seltenen Glücksfällen findet. Busch verdrehte das Muster des moralisierenden Kinderbuchs, indem er kindliche Widerspenstigkeit zur Quelle ästhetischen Vergnügens machte und dafür eine Fülle künstlerischer Anspielungen verarbeitete. So entstand eine artistische Schöpfung, ein Spielfeld der Fantasie mit eigenen Regeln und Zeichen: da senkt sich der Boden, wenn Bewegung es verlangt, da ziehen Enten den Schneider aus einem reißenden Fluss, der gerade noch ein sanfter Bach war, und da wird eine langsam mahlende Mühle zur Rachegöttin. Deshalb grenzt Alices Wunderland ebenso nahe daran wie der Planet des kleinen Prinzen, und deshalb ist auch dieses wohl berühmteste Kinderbuch der Weltliteratur, wie jedes geniale Werk seiner Art, ein Buch für alle. Verbreitet in zig Millionen von Exemplaren, die keiner mehr zählen kann, übersetzt in mehr als 30 Sprachen und eingewandert in das Bild- und Versgedächtnis von Generationen.

Und es wird nun auch das Musikgedächtnis seiner Leser bereichern. Gewiss, so etwas wie Vertonungen hat es schon gegeben, Ballett- und Chormusik ist darunter, auch ein Musical, aber nichts konnte an Witz, Satire und tieferer Bedeutung die Vorlage auch nur annähernd erreichen. Bis jetzt, bis Christian Oettinger und Huub Dutch, die singenden Instrumentalisten des Heidelberger Duos, Wilhelm Busch beim Wort nahmen: "gewisse Dinge sieht man am deutlichsten mit den Ohren". Und wie man sie sieht, wenn man die beiden im Duett swingen hört!

Man möchte die Bilder geradezu mittanzen, amüsiert sich königlich über den Hühnerblues der Witwe Bolte, das Piano-Staccato, mit dem Schneider Böck den beiden Lümmeln hinterherspringt oder die pathetischen Posaunentöne, die den Lehrer von der Kirche nach Hause begleiten. Das ist musikalischer Humor vom Feinsten, wenn ein Schlaflied mit sanft geblasener Trompete den guten Onkel Fritz in die Träume begleitet, bevor das Piano aufhorchen lässt, weil die Maikäfer, nahen und den Onkel auch musikalisch in berserkerhafte Action versetzen.

Eine überschäumende Spaß- und Spielfreude an Sprache, Rhythmus, Melodie beherrscht die ganze artistische Produktion. Südamerikanische Tanzrhythmen wechseln zu Rap, dann wieder meint man Louis Armstrongs Stimme und Trompete in einem Chicagoer Blues-Keller zu hören, der Dreiviertel-Takt eines Wiener Walzers begleitet Max’ und Moritz’ Brezzelabenteuer, und einmal scheinen gar fernöstliche Töne herüberzugrüßen. Alle diese verschiedenen Ausflüge in ferne Weltgegenden der Musik werden zusammengehalten von einem tragenden federnden Rhythmusgefühl, das Buschs Sprache auf musikalisch bislang unerhörte Weile artikuliert.

Dabei verliert die Bildergeschichte nichts von ihrer Doppelbödigkeit. Die selbstgerechte Heuchlergesellschaft und ihre anarchistischen Sprösslinge kommen sich auch musikalisch dauernd ins Gehege, ja durch alle Komik hindurch ist, wie Busch es selber ausdrückte, "allgegenwärtig ein feiner, peinlicher Duft, ein leiser zitternder Ton" vernehmbar - ob es sich um die Witwenhühner handelt, die am dürren Apfelbaum ihr Leben verzappeln, ob Lehrer Lämpel halbverkohlt am Boden liegt oder Max und Moritz "fein geschroten und in Stücken" durch Meister Müllers Federvieh in den Naturkreislauf zurückkehren. Man hört wieder ganz neu hin auf diese populäre Geschichte, wenn man die an solchen Stellen zögernden oder verebbenden Töne vernimmt.

Die hinreißende Stimmenvielfalt dieser Vertonung, das so ansteckend leichtfüßige Duett der beiden Musiker und ihrer Instrumente, aus denen Piano und Wäscheleinophon, Trompete und Mundposaune hervorstechen, hätte Busch, da bin ich sicher, denn ich kenne ihn gut, köstlich amüsiert. Zumal wenn die Inszenierung ein Gesamtkunstwerk ergibt, ob als ausgelassener Bühnenauftritt der beiden Künstler oder wenn Bilder-Buch (der schöne Nachdruck einer Ausgabe von 1901), CD und Download zu einem Dreifachvergnügen einladen. Sieben Streiche erleben wir mit Max und Moritz, den achten verdanken wir dem Huub Dutch Duo, und er ist gleichfalls ein Geniestreich.

