Von Jan Millenet

Zu einem sensationellen Schnäppchenpreis habe man es ergattert, so der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann. Und nun erstrahlt das Gemälde, vor dem er im Trabantensaal des Mannheimer Schlossmuseums steht, nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten obendrein noch in neuem Glanz. Der kleine Junge mit den Pausbacken und in gar herrschaftlicher Pose dürfte in Zukunft so manche Besucher des Barockschlosses, wo er nun zu sehen ist, erfreuen. Wer da so prächtig porträtiert wurde, weiß man auch: Kurfürst Carl Theodor als Bub. Acht Jahre alt ist er auf dem Gemälde.

Das Bildnis stammt aus Privatbesitz, gehörte einst zum Inventar des Palais Bretzenheim. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg konnten es Anfang des Jahres erwerben. "Wer den Jungen gemalt hat, ist aber noch nicht ganz geklärt", sagt Uta Coburger, die für Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten. Denn signiert ist das Kinderbildnis nicht. Einiges deute darauf hin, dass es der damalige Mannheimer Hofmaler Jan Philips van der Schlichten gewesen sein könnte, der den kleinen zukünftigen Herrscher auf die Leinwand gebracht hatte. Doch Coburger ist noch nicht ganz überzeugt: "Es fehlt die für van Schlichten typische Brillanz", erklärt sie.

Aber die Geschichte, die hinter dem Bildnis steckt, kennt Coburger recht gut. "Mit großer Wahrscheinlichkeit gab Carl Phillipp zu seiner Zeit als Kurfürst zusammen mit den Porträtbildern im Rittersaal auch das Porträt von Carl Theodor in Auftrag." Das dürfte so um das Jahr 1730 gewesen sein. Dabei war Carl Theodor eine Herrscherposition von vornherein eigentlich nicht angedacht, so Coburger weiter. Er war nämlich nur Zweitgeborener einer Nebenlinie von Pfalz-Sulzbach. Da Carl Philipp - aus der Linie Pfalz-Neuburg - jedoch auf keine männlichen Erben zurückgreifen konnte, um einen Thronfolger zu benennen, verlobte er in weiser Voraussicht seine Enkelin Elisabeth Auguste mit Carl Theodor. Nach dem Tod seines Vaters holte Vormund Carl Philipp den Jungen nach Mannheim. Seine vorbestimmte Rolle sehe man dem Gemälde an, sagt die Konservatorin: die herrschaftliche Architektur im Hintergrund, der Helm mit den Verzierungen, die einer Krone gleichen, das rote Samttuch. Alles Attribute, die nur Fürsten vorbehalten seien. "Auch das Gewand - ein Fantasiekostüm, das dem eines römischen Feldherrn ähnelt - war damals für mächtige Leute üblich", erklärt Coburger.

Die aktuelle Pracht des Gemäldes täuscht ein wenig über die Schwierigkeiten hinweg, auf die die Restauratoren stießen. "Anfangs freuten wir uns über den guten Zustand des Bildes", so Restauratorin Elisabeth George. Doch diese Freude währte nicht lange. George entdeckte beim Blick durchs Mikroskop zwei kleine Löcher. Viel schlimmer war jedoch der dicke gelbe Firnes, der beispielsweise den Farbeindruck verfälschte. Zudem ist die Malschicht teilweise aufgerissen und sehr dünn, es schimmert die rote Grundierung durch. "Wahrscheinlich wurde bei früheren Restaurierungsarbeiten kein gutes Lösungsmittel verwendet", vermutet George. Mit größter Vorsicht und einem eigens entwickelten Verfahren nahmen die Restauratoren den Firnes ab und brachten das Bild ein Jahr lang - und damit länger als geplant - auf Vordermann. Die "Rahmenleiche", wie George sagt, wurde entsorgt und ein neuer Rahmen angefertigt. "Wir haben ihn absichtlich nicht auf alt getrimmt", so die Restauratorin. Man wolle die Betrachter nicht täuschen.

"Das Gemälde liefert uns bei Führungen nun die Möglichkeit für viele neue Geschichten", sagt Hörrmann erfreut. Es kommt im Trabantensaal unter, der im Sinne der Mannheimer Hofmusik umgestaltet werden soll. Ist dies geschehen, wandert Carl Theodor von der Staffelei an die Wand, wo er vermutlich noch ein wenig prächtiger erscheint als jetzt schon.

Info: Das Schlossmuseum ist von Dienstag bis Sonntag (auch feiertags) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen gibt es von 11 bis 16 Uhr stündlich Führungen. www.schloss-mannheim.de