Von Monika Frank

Anne Lenks viel gerühmte "Maria Stuart" vom Deutschen Theater Berlin, in der Online-Fassung schon anlässlich des Berliner Theatertreffens zu sehen, war nun ein Höhepunkt im digitalen Programm der Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim. Gemessen an dem, was heute im Umgang mit Klassikern üblich ist, geht die Inszenierung einen Schritt zurück, ändert so gut wie nichts an Sprache und Inhalt des Stücks und bietet doch eine tiefergehende Sicht auf die altbekannten Figuren.

Wie Ausstellungsobjekte werden sie uns im pinkfarben leuchtenden Setzkasten des Bühnenbilds von Judith Oswald präsentiert: Das größte Abteil in der Mitte gehört Englands regierender Königin Elisabeth, darunter zwei kleinere Zellen für ihre Rivalin Maria und deren Bewacher Paulet, an den Seiten links und rechts die Kammern der Höflinge Burleigh, Shrewsbury, Leicester und Mortimer. Eine effektvolle Lichtregie (Cornelia Gloth) lässt immer nur die Räume der gerade ablaufenden Szene aufpoppen, während alle anderen im Blackout verschwinden. Die schottische Königin Maria ist nicht die einzige Gefangene in diesem ausweglos erscheinenden System. Die hier Eingekästelten können sich kaum bewegen, ohne anzuecken, sind immer ganz auf sich gestellt, auch wenn sie miteinander reden und verhandeln, als gebe es gar keine Zwischenwände. Nicht gerade ideale Bedingungen für eine dynamische, mitreißende Aufführung, wie sie wunderbarerweise dann aber doch daraus erwächst.

Ein hoch motiviertes junges Ensemble und eine Regisseurin, die zur gemeinsamen Entdeckungsreise ins Innere der Figuren einlädt, haben hier kongenial zueinandergefunden. Julia Windischbauer, erst Mitte zwanzig und noch ganz neu im Engagement am DT Berlin, ist in der Rolle der Elisabeth keineswegs das hässliche, gefühlskalte Pendant zur schönen, leidenschaftlichen Maria. Eher anmutige Kindfrau als imposante Machthaberin, wirkt sie zerbrechlich in ihrem Business-Dress mit den grotesk aufgebauschten Puffärmeln, zumal wenn sie bei den Amtsgeschäften auch noch einen übergroßen Maskenkopf trägt. Sie ist stiller als die quirlige Maria, weiß dennoch genau, was sie will und überlegt gründlich, wie sie das am besten zum Schutz des Staates und der eigenen Sicherheit durchsetzen könnte.

Franziska Machens, die im bodenlangen weißen Flattergewand und mit dem hüftlangen blonden Seidenhaar (Kostüme: Sibylle Wallum) der schottischen Königin eine nahezu engelhafte Aura verleiht, zeigt rasch, wie viel irdische Lebenslust und Wille zur Selbstbehauptung in dieser verführerischen Frau stecken. Den Ernst ihrer Lage erkennt sie erst nach dem lang ersehnten ersten Zusammentreffen mit Elisabeth, das zunächst durchaus Hoffnung auf Versöhnung aufkeimen lässt. Da stehen sich die beiden um die englische Krone konkurrierenden Königinnen minutenlang staunend gegenüber, jede überrascht von dem positiven Eindruck, den die andere zunächst auf sie macht, und dann endet doch wieder alles in Hass und Streit.

Hervorragend auch die Besetzung der männlichen Hauptrollen. Alexander Khuon ist ein Leicester, der im Werben um Elisabeths Gunst vor allem die Möglichkeit sah, selbst auf die höchste Machtebene zu gelangen, was jedoch nicht heißen muss, dass dies ganz ohne Liebe seinerseits geschah. Die lange verdrängten Gefühle für Maria überwältigen ihn sichtlich, als er deren Brief in Händen hält. Sie mögen stärker sein als seine Neigung für die Frau auf Englands Thron, aber geliebt hat er sie vielleicht beide und trotzdem beide verraten, um den eigenen Kopf zu retten. Ebenso überzeugend: Enno Trebs als Leicesters hitziger Widersacher Burleigh, der auf Marias Hinrichtung drängt und der unentschlossenen Elisabeth unerbittlich klar macht: "Ihr Leben ist dein Tod, ihr Tod dein Leben!"