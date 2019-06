Von Harald Raab

Mannheim. Wenn Theater aktuell zeitkritisch wird, kommt allzu oft nur Stammtisch heraus. Auch wohlmeinende Menschen sollen sich ja in diesen Niederungen tummeln. Um so erfreulicher, wenn so ein Ansatz gelingt - selbst beim fragwürdigsten aller Bühnenformen: dem Mitmachtheater. So einen Lichtblick gibt es bei dem "Interaktiven Theaterparcours Maßnahme 42" in der Werkhaus-Lobby des Mannheimer Nationaltheaters.

Psychedelische Musikberieselung, gedämpftes Licht, überall bequeme Sitzmöbel, ein Bett zum Kuscheln mit Teddybären, ein Podium samt Rednerpult (Bühne und Kostüme: Tamara Priwitzer). Auf einer Videowand meditativ gelassen schwimmende exotische Fische. Ein Ort zum Wohlfühlen. Hier kann man die Seele baumeln lassen.

Begrüßung mit Handschlag zum Psychokurs, inklusive einem Drink Mineralwasser mit Gurke. Und los geht’s mit einem der zahllosen Therapieangebote in den Feuchtgebieten des Psychomarkts.

Die Zuschauer haben Namensschilder aufgepappt bekommen und sind ungefragt zu Kursteilnehmern umfunktioniert. Das spart die zu bezahlende Statisterie. Drei Profi-Schauspieler geben Ton und Takt vor: Sarah Zastrau als Kursleiterin, Samuel Koch als Einzeltherapeut und Rocco Brück als Paartherapeut.

Im Plenum werden die Leute von der Chefin unter psychosoziales Trommelfeuer genommen. Sarah Zastrau hat die Psychotante voll drauf - mal Allesversteherin, mal autoritär. Sie rattert die Axiome der themenzentrierten Interaktion herunter, fordert zu Ich- und Wir-Bewusstsein auf, versetzt die ihr ausgelieferten Teilnehmer aber auch in Angst und Schrecken - Klimakatastrophe, Umweltgifte, Stress, permanente Überforderung und so. Reichlich wird zur Ichstärke und Selbstleitung aufgefordert. Gleichzeitig führt Zastrau subtil vor, was der Psychotherapie Böses nachgesagt wird: Sie sei die Krankheit, die sie vorgebe zu heilen. Die Figur ist reichlich mit eigenen Phobien befrachtet und im Netz der Verschwörungstheorien gefangen.

Die Therapeuten-Kollegen nehmen sich indessen einzeln und in Gruppen das Publikum vor. Samuel Koch und Rocco Brück zeigen mit sanfter Stimme und dem alles und nichts sagenden Psychokauderwelsch, wo es lang geht. Erkenne dich selbst. Lass los und alles raus.

Regisseurin Leonie Thies hat mit ihrem Team reichlich Psychoratgeber und Werbematerial für das boomende Therapieangebot (zehn Milliarden Euro Umsatz jährlich) gelesen und die Essenz zu einem witzig subtilen Aufklärungsstück von erfreulich kurzer Dauer verarbeitet: eine Stunde. Spaß und Erkenntnis sind garantiert. Was zu beweisen war: Der Selbst-optimierungswahn führt nur in neue Abhängigkeiten, in eine bessere Verfügbarkeit als Arbeitsbiene und Konsumidiot. Statt Lebenshilfe neuer Stress.