Von Matthias Roth

Mannheim. Katholisch zu sein ist kein Fehler, wenn man Claudio Monteverdis "Marienvesper" im Mannheimer Nationaltheater besucht. Dann kennt man zumindest den Marienkult und die eine oder andere Marien-Darstellung, auf die sich der katalanische Regisseur Calixto Bieito in seiner Inszenierung bezieht. Oder man liest vorweg das apokryphe Jakobus-Evangelium, das ausführlich über Jesu Eltern und Großeltern berichtet.

Hier erfährt man, dass Marias Mutter Anna als Spätgebärende schwanger wurde, als ihr Mann 40 Tage in der Wüste verbrachte und sie dann Maria im siebten Monat gebar. Im dritten Jahr wurde die Tochter bereits zum Tempel gegeben, und die Priester gaben sie mit 12 an Josef weiter, der bereits mehrere Söhne hatte und, wie er selbst sagt, schon "ein alter Mann" war. Der Heilige Geist kam auf Maria hernieder, als sie 16 und Josef gerade unterwegs war, "um Häuser zu bauen". Als er wiederkam, wollte er wissen: "Woher ist denn das in deinem Bauch?" Maria antwortete: "Ich bin rein und habe keinen Mann erkannt ... Ich weiß es nicht, woher es ist."

Genug Sex & Crime in Jesu Vorgeschichte, könnte man meinen. Bieito vermischt diese in seiner Mannheimer Inszenierung auch mit ganz persönlichen Kindheitserfahrungen aus seiner südspanischen Heimat, wo der Marienkult noch sehr lebendig ist. Das erfährt man aus dem Programmheft. Die Bühne stellt eine im Bau befindliche hölzerne Apsis dar, die wohl der Zimmermann Josef gerade erstellt. Acht Vokalsolisten und eine stumme Schauspielerin (Simone Becherer) sind diversen Figuren des biblischen Geschehens oder - wie der "Dorftrottel", der die Gesangbücher zerfetzte - der Kindheit des Regisseurs zuzuordnen. Viele Marias, vom Kind bis zur Erwachsenen, tragen das weiße Gewand der Unschuld. Eine hoch schwangere ältere Frau, die um ihre Schwangerschaft kämpfen muss, könnte Marias Mutter Anna darstellen. Die junge, stumme Maria scheint schließlich "empfangen" zu haben, was sich aber nur in ihrem Gesicht ablesen lässt.

Insofern hält sich der Skandalregisseur mit Drastik zurück und deutet mehr an, als er tatsächlich zeigt. Was dem Werk guttut, aber es für die Bühne nicht rettet. Sakrale Werke im Theater scheitern daran, dass die Regisseure oft konkret machen wollen, was eine Sache des Glaubens ist. Bleibt die Frage, ob man überhaupt eine Verbildlichung geistlicher Musik braucht, die auch akustisch ganz andere Räume benötigt, nicht nur wie hier bei verschiedenen Echo-Effekten, dem vielstimmigen Doppelchor oder der Verwendung einer Orgel, sondern auch, um dem weltlichen Getriebe zu entkommen.

Insofern ist diese szenische Konzeption im Rahmen der bisher äußerst erfolgreichen Monteverdi-Serie am Nationaltheater, in der schon "Ulisse" und "Poppea" zu sehen waren, doch eher eine Zangengeburt, was einem schlagartig in den Sinn kommt, wenn die beiden erwachsenen Marias Nikola Hillebrand und Amelia Scicolone (beide Sopran) mit Zangen blutverschmierte Kinderpuppen aus einer Kiste angeln, während sie die berühmte "Sonata sopra Sancta Maria" singen. Das braucht man nun gar nicht. Störend auch das Kindergetrappel im zehnstimmigen "Nisi Dominus": Da ist es aus mit jeder religiösen Andacht, die man zwar nicht erwartet hätte, die sich so aber auch überhaupt nie einstellt.

Der befürchtete Skandal blieb aus, das Staunen über diese unglaubliche Musik aber eben auch. Denn musikalisch ist gegen diese, wie die Vorgängerproduktionen absolut nichts einzuwenden: Das Ensemble "Il Gusto Barocco" unter der Leitung von Jörg Halubek ist instrumental und musikalisch auf die Epoche der Entstehungszeit spezialisiert, die Vokalisten (neben den Genannten: Anna Hybiner, Alt, Kristofer Lundin, Joshua Whitener und Raphael Wittmer, Tenor, sowie Dominic Barberi und Patrick Zielke, Bass) sind ausgezeichnet und intonieren mitteltönig mit tieferen Terzen wie die Instrumentalisten. Drei Zinkenisten und ebenso viele Posaunen neben umfangreichem Continuo geben einen originalen Sound mit prächtiger Fülle. Der Chor des Nationaltheaters wurde von Dani Juris detailbewusst einstudiert.

