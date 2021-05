Mannheim. (dasch) Zwei Musikgruppen aus der Region werden in diesem Jahr im Rahmen des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg ausgezeichnet. Hubertus Weijers und Christian Oettinger vom Huub Dutch Duo aus Eppelheim erhalten einen der mit 5000 Euro dotierten Hauptpreise. Das Liedermacher-Duo Mackefisch aus Mannheim darf sich über einen der mit 2000 Euro dotierten Förderpreise freuen. Finanziert werden die Preise vom Land Baden-Württemberg und Toto-Lotto.

Das Huub Dutch Duo (oben) erhält einen der Hauptpreise. Foto: ​Huub Dutch Duo

"Auch in diesem schwierigen Jahr zeigt sich, wie groß die Vielfalt und die Qualität in der Kleinkunstszene Baden-Württembergs ist", so Kunststaatssekretärin Petra Olschowski. "Die extrem hohe Anzahl der Bewerbungen ist außerdem ein deutliches Signal dafür, dass die Künstlerinnen, Künstler und Gruppen auch in der Pandemie neue Programme und Formate entwickelt haben. Ich bin mir sicher: Auch die große Fangemeinde wird der Kleinkunst treu bleiben." Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg, betonte, dass in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Künstler wie üblich ihre Unterlagen eingereicht hätten. "Wir freuen uns, die Preisträger in so einer schwierigen Situation unterstützen zu können." Olschowski und Wacker werden die Preise im Oktober in Esslingen überreichen.

Schon jetzt werden die Preisträger aus der Rhein-Neckar-Region in einer Pressemitteilung Toto-Lottos gewürdigt: "Jazzig-swingende, musikalisch anspruchsvolle Unterhaltung, gespickt mit niveauvollem Entertainment – so beschreibt das Huub Dutch Duo sein Programm. Die Künstler Hubertus Weijers und Christian Oettinger aus Eppelheim punkten bei der Jury: ’Die beiden machen sich auf der Bühne ihren Spaß. Aber sie denken stets daran, warum sie auf der Bühne stehen: fürs Publikum.’"

Zu dem Mannheimer Duo heißt es: "Lucie Mackert und Peter Fischer haben ihre Namenskürzel zusammengeworfen und daraus ihre eigene Mini-Band gemacht: Mackefisch. Er ist Pianist und Kabarettist, sie Schauspielerin, Sängerin und Liedermacherin. Das Ergebnis, so urteilt die Jury: ’Superspannend – Mackefisch kann seine intimen Wohnzimmerkonzerte hoffentlich bald auf den Bühnen des Landes präsentieren.’"