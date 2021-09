Wie eine Puppe in der Puppe wurde die Mumie des in jungen Jahren gestorbenen Pharaos Tutanchamun in mehreren ineinander geschachtelten Sarkophagen beigesetzt. In der seit Jahren um die Welt tourenden Ausstellung mit Replikaten wird erklärt, wie Howard Carter das Grab im Jahr 1922, also vor fast 100 Jahren, entdeckt hat. Die Originale werden von Ägypten nicht mehr ausgeliehen. Foto: Alfred Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Das Bedauerliche an der Archäologie ist, dass sie letztlich eine Wissenschaft der Zerstörung ist. Sobald eine antike Stätte entdeckt wird, beginnt auch ihr Zerfall. Jede Ausgrabung entfernt Patina, die niemals ersetzt werden kann. Und sobald die ersten Touristen die Sensation betreten dürfen, wird der Fund meist zum Opfer seiner eigenen Berühmtheit. Was für ein Segen, dass moderne Technik dank High-Tech-Kopien kulturelle Schätze aus der Antike konserviert und allen zugänglich macht. Die jüngste Ausstellung im Zeughaus der Mannheimer Reiß-Engelhorn-Museen (REM) entführt mit detailgetreuen Replika in den Totenkult der Ägypter, in dem es seit fast 100 Jahren nur einen Namen gibt: Tutanchamun, von seinen Fans liebevoll nur "Tut" genannt.

Der arme Pharao mit dem Klumpfuß und dem frühen Ende im Alter von nur 18 Jahren hat zu Lebzeiten weit weniger Bedeutung als sein berühmter Vater Echnaton, der das Land zum Monotheismus bekehren will. Dafür erreicht der Knabe über 3300 Jahren nach seinem Tod den Status eines zu früh verstorbenen Rockstars. Die Entdeckung seines nahezu unversehrten Grabes im Tal der Könige, die Bergung der immensen Goldschätze und die medienwirksame Vermarktung von "King Tut" schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts legen den Grundstein für einen Ruhm, der bis heute anhält. Kurator Wilfried Seipel trifft mit seiner Bewertung der Präsentation den Kern: "Wir sehen hier ein überdimensionales Kleinod."

Mythos Tutanchamun













Die ausgestellten Bootsmodelle, die in der Unterwelt auf wundersame Weise groß und funktional werden, die Koffer, die Lebensmittel für die lange Reise enthielten, die Bumerangs, die unzähligen Amulette: alle vermitteln die Realität, dass der Tod eine Angelegenheit war, auf die man sich vorbereiten musste, um für ein Treffen mit den Wächtern der Unterwelt gewappnet zu sein. Ein strahlender Höhepunkt sind die drei inneren Särge, die 3300 Jahre lang mit ihren insgesamt 1100 Kilogramm auf einem Löwenbett ruhten. Der äußerste ein vergoldeter Holzsarg, darin ein zweiter, auch er vergoldet und mit Einlagen aus Glaspaste bunt verziert. Der dritte, 110 Kilo schwer, einst aus massivem Gold gefertigt.

Aber es gibt auch naturalistische Artefakte: den Knabenkönig auf einem Kahn mit einer Harpune oder seine Sandalen, die viel größer als seine Füße sind. Die Treter erinnern frappierend an moderne Flip-Flops. "Der junge König kann also auch als Trendsetter angesehen werden", erzählt der Ägyptologe Wolfgang Wettengel gestern beim Presserundgang. Nur die bedruckte Unterseite der Sohlen ist kaum noch zeitgemäß: Sie zeigen die besiegten Feinde des Pharaos, der sie alle mit den königlichen Schlappen unter seinen Füßen zermalmt hat.

"Schon die Entdeckung des Grabes liest sich wie ein Roman", berichtet Wettengel weiter. Die unzertrennlich mit dem Pharaonengrab verknüpfte Lebensgeschichte des britischen Archäologen Howard Carter steckt voller Abenteuer und Entdeckerlust. Die Besucher erfahren sie in einem Kurzfilm, mit dem der Rundgang über zwei Etagen startet. In dem Streifen ist zu sehen, wie am 4. November 1922 einer der Arbeiter meldet, man habe in den Felsen gehauene Stufen gefunden. Die Treppe führt zu einer Wand, in die Carter eine Öffnung schlug. "Dann erweiterte ich das Loch und spähte hinein", erinnert sich der Forscher später, "als meine Augen sich an das Licht gewöhnten, tauchten Einzelheiten im Innern der Kammer auf, seltsame Tiere, Statuen und Gold – überall glänzendes und schimmerndes Gold". Sein Geldgeber Lord Carnarvon steht gebannt hinter ihm. Als er ungeduldig fragt, ob Carter etwas sehen könne, stammelt der Entdecker nur: "Ja, wunderbare Dinge!"

Die sind allerdings nicht ordentlich aufgestellt, sondern wild gestapelt, unter-, über- und nebeneinander - wie in einem Selfstorage von heute. In der Vorkammer etwa thronen riesige Truhen auf Betten mit Tierfüßen, darunter türmen sich merkwürdig geformte Kästen, in einer Ecke lag ein auseinandergenommener Goldwagen, Räder lehnten nebeneinander an der Wand. Auch die Schatzkammern gleichen einer Rumpelkammer. Beide sind in der Ausstellung detailgetreu aufgebaut, das Auge weiß kaum, wohin zuerst blicken. Überall glänzt Gold. Und immer wieder lässt allein die schiere Masse an Objekten und an Pracht den Besucher staunen. Fast sieben Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben die Schau "Tutanchamun– Sein Grab und die Schätze" bereits gesehen.

Info: Die Ausstellung wird ab Freitag bis zum 27. Februar 2022 jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Zeughaus der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen gezeigt.