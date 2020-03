Mannheim. (voe) Wenn das Publikum nicht ins Theater gehen kann, dann kommen die Theaterleute zu den Zuschauern nach Hause - nicht real aus Gründen der Ansteckungsgefahr, sondern digital. Genau das bereitet gerade das Nationaltheater Mannheim vor, schon heute geht das Online-Angebot an den Start.

Unter dem Titel "Digitales Nationaltheater", kurz DNTM, werden täglich kostenfrei neue Inhalte aus allen vier Sparten auf der Homepage und über die Kanäle des Nationaltheaters in den sozialen Medien Facebook, Instagram und Twitter zur Verfügung gestellt. Dabei setzt das Nationaltheater auf eine Mischung aus Social-Media-Formaten, Videoclips und Streaming seines Repertoires. Das Angebot läuft vorerst bis 19. April – so lange ist der Spielbetrieb eingestellt.

Unter der Woche werden zusätzlich die sozialen Medien Facebook, Instagram und Twitter bespielt. Hierfür produzieren die Mitglieder der vier Sparten täglich in Eigenregie von zu Hause aus Videos für verschiedene Rubriken und Formate. Eines dieser Formate trägt den Titel "Meisterklasse". Egal ob Yoga, Kochen oder Heimwerken – die Schauspieler, Sänger und Tänzer des Nationaltheaters offenbaren ihre verborgenen Talente und ihr Expertentum. Dabei geben sie in Form von Tutorials Anleitungen für die Zuschauer daheim.

Unter der Rubrik "Künstler*innen im Homeoffice" berichten die Ensemblemitglieder, wie sie sich in den eigenen vier Wänden fit halten und woran sie gerade feilen. Außerdem äußern sie – auch in Hinblick auf die aktuelle Gemütslage – unter dem Titel "NTM-Kurzschluss" ihre Gedanken zum Tagesgeschehen. Eine reine Fotorubrik zum Mitraten ist der "Klassiker in einer Pose", während die Künstler unter der Rubrik "Wenn jetzt Vorstellung wäre" ihre geheimsten Rituale verraten.

Jeweils an den Wochenenden bespielt das digitale Nationaltheater die "Große Bühne" mit Inszenierungen aus dem Repertoire – aber natürlich nur virtuell. Zu festen Zeiten werden Mitschnitte ausgewählter Vorstellungen aus allen Sparten hochgeladen; sie bleiben anschließend als Stream verfügbar. Geplant sind außerdem Hörspielfassungen zu ausgewählten Stücken, die ebenfalls in dem Format "Große Bühne" online zur Verfügung gestellt werden – gesprochen von den Schauspielerinnen und Schauspielern des Mannheimer Ensembles.