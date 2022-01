Voller Wort- und Bilderkraft: der Satiriker Max Goldt in der Alten Feuerwache in Mannheim. Foto: vaf

Von Marco Partner

Mannheim. Er ist wortgewandter Feingeist und scharfer Zyniker, tiefsinniger Comic-Literat und bekannter "Titanic"-Kolumnist: Max Goldt kommt der Absurdität des Alltags gerne auf die Schliche, um sie überspitzt und pointiert in skurril-heitere Geschichten zu bannen. In der Alten Feuerwache lädt der inzwischen 63-jährige Schriftsteller sein Publikum auf eine kleine Reise durch sein famoses Werk ein, lässt Hipster-Familien auf einsame Rentner knallen, die Gala zum Unwort des Jahres in einen Gender-Krieg ausarten – und begibt sich auf die kuriose Suche nach einem Rezept gegen Sodbrennen.

"Max Goldt liest" lautet die Veranstaltung schlicht. So kann der Autor aus dem Vollen schöpfen. Gute 40 Jahre ist der Satiriker immerhin schon im Geschäft und vor allem als schreibender Teil des Comic-Duos "Katz & Goldt" bekannt. In seinen Texten aber braucht der Stilist mit dem Hang zur Ironie gar keine vorgezeichneten Cartoons. Er erzeugt die Bilder selbst, ganz ohne Bleistift, mit der Kraft der Worte. Sehr lautmalerisch geht es in seiner Lesung zu, man hört "popcornknuspernde Menschen" im Publikum sitzen, das gleich im ersten Part selbst zur Zielscheibe wird.

Statt in einer Goldt-Lesung sitzt es in einer festlichen Gala zum Unwort des Jahres mit Moderatoren wie Anke Engelke oder Jörg Pilawa und ist verdutzt bis schockiert, dass nicht etwa sperrige Wort-Kompositionen wie "Anti-Abschiebe-Industrie" das Rennen machen, sondern einfach "Frau". Ein in naher Zukunft überflüssiger, weil an sich schon diskriminierender Begriff? Klar ist: Goldt nähert sich der Gender-Debatte von einer anderen Seite. Worauf es ankommt, ist nicht der Inhalt, sondern die Reaktion. Das zunächst zögerliche Einzelklatschen im fiktiven Publikum verwandelt sich in donnernden Applaus. "Alle machen mit, ohne recht zu wissen, warum. Man(n) will Bestandteil sein", erklärt er.

In Goldts Werken ist die Moral nicht immer greifbar, sondern liegt irgendwo versteckt zwischen den Zeilen. "Das Publikum klatscht nicht, weil ein Lied besonders gut ist, sondern weil es ein Lied bereits kennt. Es beklatscht sein eigenes Gedächtnis", lautet eines seiner zynischen Zitate. Seine Bücher zieren abenteuerliche Titel wie "Okay Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine", "Zweisprachig erzogene Bisexuelle mit Fahrrädern auf dem Autodach" oder einfach "Ä". Und auch in seinen Kurzgeschichten sollte man nicht verkrampft den roten Faden suchen, sondern die sich wie ein Daumenkino entfaltenden, bildgewaltigen Erzählungen einfach auf sich wirken lassen.

"Sodbrennen statt Snobismus" ist so eine surreale Story aus dem Jahr 2010, in der Goldt den trendigen Ernährungs- und Gesundheitshype vorwegnimmt. Eingesperrt in einer Bibliothek, darf der Autor die erträumte Nacht "blätternd und schmökernd" verbringen, doch zu seinem Schrecken ist er nur von Fach-Magazinen zur bitter schmeckenden Volkskrankheit umzingelt. Warum muss man auch so "doppelt aggressiv" Orangensaft und Kaffee zum Frühstück trinken, rätselt er. Kein Wunder, dass es in der Magengrube nur so ätzt und brodelt, bis man grüne Gasbällchen ausatmet. Vielleicht noch ein Glas Milch hinterherschütten? Die Lösung läge vielmehr im Verzicht, aber das Problem, dass diese versnobten Ernährungs-Experten in den Illustrierten so arrogant wirken. "Auf dass noch viele Sodbrennen-Ratgeber geschrieben werden", lautet der Trostspruch, wenn es wieder mal in der Speiseröhre rumoren sollte. Zum Beispiel nach einem Restaurant-Besuch. Eine Hipster-Familie sitzt in einem alteingesessenen, aber langsam wieder "in" werdenden Lokal und blickt mitleidig auf einen einsamen Rentner am Nebentisch. Kann er sich das überhaupt leisten? Vertreiben wir ihn durch unser Dasein aus seinem Stammlokal? Das Reizvolle des Möchtegern-Authentischen, der Charme des einfachen Viertels, der für seine "ursprünglichen" Bewohner durch die Gentrifizierung unbezahlbar wird, kann man sich bei "Der Einzel-Esser und die invasive junge Familie" förmlich auf der Zunge zergehen lassen.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Vor allem nicht bei Max Goldt. Der Pop-Literat serviert seine Geschichten nicht hochglanzpoliert auf dem Silbertablett. Es ist vielmehr das Ungesagte, was den Kern ausmacht. So wie ein guter Cartoon den Bildwitz ganz ohne Worte veranschaulichen kann, lässt er mit bloßer Erzählkraft comic-artige Bilder vor dem geistigen Auge entstehen, in die man sich herrlich verlieren kann, dabei aber auch immer wieder viel Neues entdeckt.