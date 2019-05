Von Volker Oesterreich

Mannheim. Ein Glücksfall für Weimar, ein Verlust für Mannheim: Heute verlässt Ulrike Lorenz ihr funktionales, helles Büro im schicken Erweiterungstrakt der Mannheimer Kunsthalle, um künftig als Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar eine ganze Flotte bedeutender Kultureinrichtungen zu steuern. Residieren wird die 56-Jährige dann sehr feudal im großherzoglichen Stadtschloss des einstigen Herrscherhauses Sachsen-Weimar-Eisenach.

Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören künftig das Goethehaus Am Frauenplan, das Goethe-Schiller-Archiv, das gerade eröffnete Bauhaus-Museum, das Schloss-Museum selbst, die berühmte Anna-Amalia-Bibliothek und viele weitere Einrichtungen bis zum Wieland-Gutshof vor den Toren der Stadt.

"Zusammen sind es rund 25 Institutionen von nationaler, ja internationaler Bedeutung", wie die promovierte Kunsthistorikerin gestern beim Pressegespräch mit der RNZ betonte. Ihr Jahresetat werde circa 30 Millionen Euro betragen, hinzu kämen Mittel für die Bau-Investitionen und die Einwerbung von Drittmitteln etwa von der Bundeskulturstiftung, um wichtige Exponate ankaufen zu können.

Vor der neuen Aufgabe hat Ulrike Lorenz "großen Respekt", aber sie freue sich auch sehr darauf, "obwohl ich künftig keine Ausstellungen mehr kuratieren werde". Als Teamplayerin will sie sich ganz gezielt auf die Neudefinition von Museen und auf die Vernetzung der Institutionen über den Stiftungsverband hinaus konzentrieren. Ihre Mannheimer Erfahrungen werden ihr dabei helfen, speziell im Hinblick auf die digitale Strategie, mit der sie in der Kunsthalle Maßstäbe gesetzt hat.

Auch von den gut überstandenen Kämpfen um die Sanierung des Jugendstilaltbaus und von den hitzigen Diskussionen um den Erweiterungsbau der Kunsthalle am Friedrichsplatz wird sie in Weimar profitieren, da die Klassik-Stiftung vor ähnlichen Herausforderungen steht: "Die Sanierung des Schlosses wird viele Kräfte binden - über Jahre. Eine gewaltige, langwierige Aufgabe. Und in zwei Jahren soll die Sanierung des Goethehauses beginnen." Zusammen mit dem Bauhaus-Museum gehört das Dichterdomizil zu den größten Besucherattraktionen der 60.000- Einwohner-Stadt.

Das Amt als Stiftungspräsidentin sei "deutlich politischer geprägt" als ihre nun zu Ende gehende zehneinhalbjährige Ära in Mannheim. Träger der Klassik-Stiftung sind neben der Stadt Weimar auch das Land Thüringen und der Bund, die alle Gewicht und Stimme im Stiftungsrat haben. Prinzessin Leonie von Sachsen-Weimar-Eisenach gehört ebenfalls zum Gremium, da sich etliche Sammlungsbestände ursprünglich im Besitz des Fürstenhauses befanden, darunter auch das Goethe-Schiller-Archiv.

Dass sich nach den Landtagswahlen in Thüringen am politischen Kräfteverhältnis vermutlich vieles ändern wird, ist Ulrike Lorenz bewusst. Trotzdem sieht sie die Stiftung in sicherem Fahrwasser. "Sie wird bestimmt nicht zum Spielball der Kommunalpolitik werden." Eine große Rolle spiele aber die Landespolitik, sie sei der direkte Dienstherr.

Als Netzwerkerin und Gesprächsführerin will sich die 1963 in Gera geborene Museumsexpertin auch in Weimar für die Kunst und für die Forschung, für die Interessen der Besucher und für die Bürger vor Ort einsetzen - ganz so, wie sie es in Mannheim praktiziert hat. Ihr quirliges Naturell kommt ihr dabei zupass. Beim gestrigen Festakt zu ihrer Verabschiedung betonte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ihre Vielseitigkeit und ansteckende Kreativität.

Sehr wichtig sei dabei die Zusammenarbeit mit den Sponsoren und Förderern der Kunsthalle gewesen. Verena Eisenlohr, die Vorstandsvorsitzende des Kunsthallen-Förderkreises, und Manfred Fuchs, der Ehrenvorsitzende des Kunsthallen-Stiftungsrates, pflichteten dem Stadtoberhaupt in ihren Festreden bei. Lauter lobende Worte, die Ulrike Lorenz noch lange in den Ohren klingen werden.

Kam auch zur Verabschiedung von Ulrike Lorenz: der künftige Kunsthallen-Direktor Johan Holten. Foto: Rolf Haid

Zu den rund 700 Gästen des Festaktes gehörte auch Johan Holten, der Ulrike Lorenz im September als Kunsthallen-Chef nachfolgen wird. "Er hat einen aufgeklärten, sehr klaren Blick auf die zeitgenössische Kunst", sagte die scheidende Direktorin. "Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit als Chef des Heidelberger Kunstvereins, wir saßen in etlichen Jurys zusammen und haben auch beim Fotofestival kooperiert. Seine Arbeit als Direktor der Kunsthalle Baden-Baden ist mir ebenfalls vertraut."

Im September tritt Holten die Nachfolge in Mannheim an. "Neu für ihn wird die Arbeit mit einem historischen Sammlungsbestand sein." Aber das sei ja immer so: "Jede neue Aufgabe stellt reizvolle Herausforderungen", das werde bei ihr in Weimar ganz ähnlich sein.

Mit Mannheim endgültig abschließen will Ulrike Lorenz nicht, "im Gegenteil, spätestens zur Eröffnung der Matisse-Ausstellung werde ich wieder hier sein". Vermissen werde sie die Urbanität und die Rauheit der Stadt, auch die Reibungen und die Dynamik, von der die gesamte Metropolregion geprägt sei. "Weimar ist viel ruhiger."