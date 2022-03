Mannheim. (me) Du musst nicht, aber du kannst tanzen: Clueso hat deutschem Pop eine lockere, intelligente, geschmeidige Note beigefügt. Die letzten sechs Alben von Thomas Hübner, wie er wirklich heißt: alle unter den Top 3 in Deutschland. Clueso macht Spaß, hat Herz, Hirn, viel Gefühl, auch in der Stimme, und ist vielleicht genau der richtige, um einen Sommer einzuläuten, bei dem man sich nach langer Durststrecke einfach nur so sehr dabei zu sein wünscht: "Alles zu seiner Zeit" eben. So wie sein vor knapp zwei Wochen mit der Ukrainerin Kateryna am Brandenburger Tor gesungener Song.

Clueso singt zum Auftakt. Bis Sonntag, 26. Juni, geht es beim Zeltfestival auf dem Maimarkt-Gelände weiter. Mit reichlich Programm: Gleich abends drauf donnerstags die Meute. Freitags X-Over Mannem mit den Guano Apes, Clawfinger, Dog Eat Dog und anderen. Samstags DasDing-Festival. Sonntags Punk in Drublic mit NOFX, Pennywise und noch einigen mehr.

Dann kommen zum Vormerken: am Freitag, 3. Juni, Keemo, am Samstag, 4. Juni, Bosse. Am Dienstag, 14. Juni, stehen die Simple Minds auf der Bühne. Danach Dermot Kennedy. Donnerstag, 23. Juni, Faber. Nächster Abend Cat Power, Mogli und Licia. Zum Abschluss am Sonntag, 26. Juni, "10 Jahre deine Freunde".

Vielleicht nicht ganz "California King Size", wie "Clüso" singt, aber in jedem Fall Kurpfalz, wie sie wieder aufblüht und lebt.

Info: www.zeltfestivalrheinneckar.de. Clueso 49 Euro, Karten in den RNZ-Geschäftsstellen.

Kartenverlosung

Für den Auftakt des 6. Zeltfestivals Rhein-Neckar mit Clueso am Mittwoch, 25. Mai, um 19. Uhr auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim verlost die RNZett 5-mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Dienstag, 4. April, eine E-Mail mit dem Betreff "Clueso" an zett@rnz.de. Bitte für die Gewinnbenachrichtigung Name, Anschrift und Telefonnummer angeben.

