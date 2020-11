Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Ausgerechnet ein Film, der den Tod des Kinos im Titel trägt, eröffnet das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Auf morbide Weise mutet das passend an. Denn "The Death of Cinema and my Father too" vom israelischen Regisseur Dani Rosenberg wird in diesem Corona-November eben nicht auf der großen Leinwand, sondern als Videostream gezeigt.

Schade, war doch ursprünglich eine dreifache Premiere vorgesehen. Der neue Festivalchef Sascha Keilholz (hier im Interview) und sein Team hatten erstmals den Heidelberger Luxor-Filmpalast als Eröffnungsschauplatz für das Festival gewinnen können. "In neue Welten ein- und nicht ins Heimische abtauchen", lautete noch bis vor einigen Wochen ihr Motto. Daraus sprach der Glaube an die Wirkmacht der Traumhöhle Kino. Nun müssen die Lichter des Luxor aus-, die Zuschauer zu Hause bleiben. Kann die Festivaleröffnung trotzdem gelingen? Kann der von Rosenberg inszenierte Tod des Kinosaals außerhalb des Kinos Wirkung entfalten?

Die Antwort lautet: ja. "The Death of Cinema and my Father too" entwickelt eine Sogkraft, die stärker ist als die Ablenkungsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden. Irgendwie passt dieser Film sogar hier hinein – auf den Bildschirm, an dem man sich sonst Youtube-Videos oder Dokus anschaut. Denn Rosenberg spielt mit der Ästhetik des Heimischen, des Handgemachten. Immer wieder lässt der Regisseur verwackelte Aufnahmen seiner realen Familie in die Handlung einfließen. Diese wiederum erinnert an ein Making-of: Dani Rosenbergs Alter Ego, Filmemacher Assaf (Roni Kuban), erwartet die Geburt seines Sohns und den nahenden Tod seines krebskranken Vaters (Marek Rozenbaum). Assafs Antwort auf diese überfordernde Situation: Er improvisiert einen Filmdreh mit seiner Familie in den Hauptrollen. Der Zuschauer sieht, wie der sonst so tapsig wirkende Regisseur beherzt seine Laienschauspieler dirigiert, Musik auswählt, Szenen am Computer schneidet und in Teilen sogar das fertige Produkt: eine Dramedy mit leicht paranoidem Plot.

Hintergrund Alles online Das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg kann aufgrund der Corona-Pandemie nur im Internet stattfinden. Zwischen dem 12. und 22. November wird dem Publikum ein Streaming-Angebot auf www.expanded.iffmh.de angeboten. 43 Filme sind aufgelistet. Einige sind bereits per Videostream abrufbar, andere werden im Laufe der kommenden Tage freigeschaltet. In der Regel kostet ein Film 6 oder 8 Euro. Die Veranstalter teilen mit, dass mindestens 12 von 14 Wettbewerbstiteln, 10 Filme aus der Sektion "Pushing the Boundaries", 7 Filme für Kinder und Jugendliche und 7 Beiträge aus der Retrospektive gezeigt werden. Sie können einzeln, als ganze Sektionen, Expanded Sets, Double Features und von Schulen gebucht werden.



So weit, so nachvollziehbar. Dass Dani Rosenberg nun aber nicht nur Assafs Film im Film und dessen Entstehung zeigt, sondern auch scheinbar dokumentarische Aufnahmen seiner eigenen Familie sowie Kurzfilme, in denen Mama und Papa Rosenberg in früheren Jahren zu sehen sind. Und dass Dani Rosenbergs realer, an Krebs leidender Vater, Natan Rosenberg, Assafs Vater Yoel zum Verwechseln ähnlich sieht: All das sorgt für Verwirrung. Darf es auch. Verwirrt sind ja auch die Filmemacher Assaf und Rosenberg, die mal zu sehen, mal nur aus dem Off zu hören sind. Verwirrt, ob eines nicht zu verhindernden Verlusts. Denn egal, wie unklar die Trennlinien zwischen den Erzählebenen verlaufen, dieser emotionale Kern der Geschichte bleibt offensichtlich: Die Angst vor dem Tod des Vaters.

Im Falle des fiktiven Filmemachers Assaf ist sie so vereinnahmend, dass er seine schwangere Frau vernachlässigt. Das Kind in ihrem Bauch hat keine Priorität, verkündet er kalt: Es lebt ja noch nicht. Assafs Fokus liegt auf seinem noch lebenden Vater, der sich alsbald von der Kamera des Sohns verfolgt sieht. Natan Rosenberg scheint es zu Lebzeiten nicht besser ergangen zu sein. Auch er wehrt sich in von Hustenanfällen begleiteten Szenen gegen den Sohn hinter der Kamera. "Such dir einen Job, lass mich in Ruhe", keucht er. Vergeblich. Es wird gnadenlos weiter gedreht. Vielleicht weil sich Yoel und Natan weigern, in Worten Abschied zu nehmen. "Hast du Schmerzen?", fragt Dani Rosenberg seinen Vater, als es diesem besonders schlecht geht. Er verneint. "Wie fühlst du dich dann? Wie würdest du es beschreiben?" Es folgt eine Pause, schließlich die Nicht-Antwort: "Ich weiß es nicht."

Distanz, die erst dann überwunden wird, wenn Vater und Sohn gemeinsam aktiv werden. Zum Beispiel in der amüsanten Szene, in der Assaf und sein Vater einen Plottwist für ihren Film ausbaldowern. Yoel soll den israelischen Premierminister zur Strecke bringt – soweit der Plan. Und wie soll es weitergehen, nachdem Netanjahu blutüberströmt am Boden liegt? Assaf plädiert für eine erfolgreiche Flucht, bei der der Vater einem Panther gleich den Schüssen seiner Feinde ausweicht. Yoel widerspricht. Er möchte wie Sonny Corleone in "Der Pate" im Kugelhagel sterben. Nicht nur hier wird deutlich: Der Vater akzeptiert sein nahendes Ende. Assaf wiederum tut alles, um ihn zumindest filmisch festzuhalten – selbst wenn er dafür nachts in das Zimmer der schlafenden Eltern eindringen muss.

Ist das egoistisch? Man mag als Betrachter vor diesen scheinbar voyeuristischen Attacken auf die Privatsphäre eines Sterbenden zurückschrecken. Fest steht aber, dass Rosenberg es schafft, ein Denkmal zu setzen: das Denkmal eines mal motzigen, mal lebenslustigen, vor allem aber furchtlosen Menschen, der sich in "The Death of Cinema and my Father too" in zwei Vaterfiguren aufschlüsselt. Seine vielleicht eindrucksvollste Szene spart sich der Film für das Ende auf: Der Speicher von Assafs Kamera ist voll und so kann er nicht mehr festhalten, wie Yoel mit letzter Kraft einen Hügel erklimmt. Trotzdem sieht der Zuschauer, wie der Mann mit dem weißen Bart oben ankommt. Mit Tränen in den Augen lächelt der Vater dem Sonnenuntergang entgegen. Vielleicht ein Bild mit Symbolcharakter: Auch in diesen dunklen Tagen kann das Kino weiter strahlen.