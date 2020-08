Das Filmfestival Mannheim-Heidelberg hat in Heidelberg immer wieder den Standort gewechselt. Von 2015 bis 2017 schlug es sein Zelt in den Campbell Baracks in der Südstadt auf, dann folgte der Neue Messplatz. Dieses Jahr finden alle Vorstellungen in Kinosälen statt. F.: zg

Von Ingeborg Salomon

Seine Premiere als Leiter des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) hatte sich Sascha Keilholz gewiss anders vorgestellt. Als der 41-Jährige im März 2019 Nachfolger von Michael Kötz wurde, war Corona noch nicht das meistgebrauchte Wort in den täglichen Nachrichten und die Welt der Filmbranche noch ziemlich in Ordnung. Jetzt ist alles anders und selbst die beste Pressemeldung kann immer nur den tagesaktuellen Stand widergeben. Immerhin können sich Filmfans schon mal vorsichtig freuen, denn das IFFMH findet statt, zum 69. Mal und mit Publikum. So der Stand heute.

Vom 12. bis 22. November 2020 sind alle Kinobetriebe Mannheims und Heidelbergs als Partner in das Programm eingebunden. Dazu gehören die kommunalen Kinos Cinema Quadrat in Mannheim und Karlstorkino in Heidelberg, die Programmkinos Gloria und Atlantis und die drei familienbetriebenen Multiplexe, also der Luxor-Filmpalast in Heidelberg sowie in Mannheim das Cineplex Planken und das Cinemaxx. Ein großes Kinozelt, wie zuletzt 2019 auf dem Neuen Messplatz in Heidelberg, gibt es nicht mehr.

Das dezentrale Konzept an den unterschiedlichen Spielorten in beiden Städten und deutlich erhöhte zeitliche Abstände zwischen den Vorführungen hätten die Umsetzung der Distanz- und Hygieneregeln erleichtert, heißt es in einer Pressemitteilung. Was genau dann im November gilt, bleibt abzuwarten. Derzeit ist das Team gut beschäftigt, alle in Frage kommenden Filme zu sichten; das endgültige Programm soll im Oktober bekannt gegeben werden. Es bleibt also spannend.

Inhaltlich rücken dieses Jahr die Debüts im dotierten Wettbewerb "On the Rise" noch stärker in den Fokus, um junge Filmemacher besonders zu unterstützen. Bei diesem internationalen Newcomer-Wettbewerb werden erste bis dritte Filme von Nachwuchs-Regisseuren als Deutschlandpremieren präsentiert. Hier wird, wie in früheren Jahren auch, eine internationale Fachjury über die Preise entscheiden.

Die Begegnung zwischen Filmschaffenden und Publikum verlagert sich Corona bedingt teilweise in digitale Räume. Die Werke feiern ihre Premiere in den Kinos und sind anschließend für einen begrenzten Zeitraum kostenpflichtig online verfügbar. Zusätzlich bietet das IFFMH an den letzten vier Tagen eine Auswahl des Programms nochmals digital an. Diese Online-Auftritte soll es Zuschauern ermöglichen, Filme nachzuholen, die sie wegen reduzierter Plätze in den Kinos verpasst haben. Für Presse und Branche wird es während des Festivals außerdem erstmals einen Zugang auf der Plattform Festivalscope geben.

"Durch die zeitliche Einschränkung und die Festsetzung einer maximalen Ticketanzahl stellen wir sicher, dass die Auswertungskette der Filme nicht unterbrochen wird – und bringen so unsere Solidarität mit Filmemachern und mit anderen Festivals zum Ausdruck. Gleichzeitig gelingt es uns, dem Publikum ein erweitertes Angebot zu machen", erläuterte Festivalleiter Keilholz.

Ein Highlight des Programms ist die neu geschaffene "Retrospektive", die sich dem Thema Filmgeschichte widmet. Darin sehen Sascha Keilholz und Kurator Hannes Brühwiler eine besondere Verantwortung des Festivals. "Wir brauchen Filmgeschichte wie Geschichte überhaupt, um die Gegenwart zu verstehen und einzuordnen. Diese Filme sind inspirierende, für die große Leinwand geschaffene Werke", so Keilholz.

Mit dem neuen Format "Le deuxieme souffle" rückt die zweite Generation der Nouvelle Vague und ihrer Zeitgenossen ins Zentrum. Diese hatten sich ab Ende der 1950er Jahre gegen eine eingefahrene Bildersprache gewandt und neue cineastische Wege beschritten. Diese Filme werden zum Teil auf 35 Millimeter-Kopien oder in digital restaurierten Fassungen zu sehen sein. "Neben etablierten Namen wie Maurice Pialat, Jean Eustache und Philippe Garrel wird es zahlreiche Überraschungen, Neu- und Wiederentdeckungen geben", verspricht Brühwiler.

Ebenfalls neu ist das "Cutting Edge Talent Camp" unter Leitung von Zsuzsi Bánkuti. Sie hat beim Filmverleih Cirko Film als Geschäftsführerin gearbeitet und zudem die weltweiten Festivalstrategien zahlreicher Independent-Filmproduktionen beraten. Beim "Talent Camp" kommt die nächste Generation verheißungsvoller Filmschaffender in Mannheim mit internationalen Experten der Branche zusammen. Dabei soll diskutiert werden, wie neue Filme auf den Markt gebracht und zukünftige Filme produziert werden können.

"Wir haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv in regionalen, nationalen und internationalen Verbünden, mit unseren Zuschussgebern und vor allem auch den Filmemachern, Produzenten, Verleihern sowie Zuschauern ausgetauscht. Wir sind überzeugt davon, mit dem jetzigen Angebot die beste Lösung für alle gefunden zu haben", bilanziert Keilholz.