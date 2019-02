Was versteckt er wohl in der grünen Aktentasche? Szene aus Christian Weises Inszenierung von Tennessee Williams’ "Endstation Sehnsucht" mit Christoph Bornmüller als Stanley und Nancy Mensah-Offei in der Rolle der Stella. Foto: H. J. Michel

Von Sebastian Blum

Mannheim. Ein bisschen Alice im Horrorland, eine Portion Wahnsinn und perfider Spielwitz in rohe Gewalt getränkt: Christian Weise pfeift in einer mutigen Inszenierung von Tennessee Williams’ "Endstation Sehnsucht" auf Konfliktlinien, die das Stück traditionell mit sich bringt. Es geht nicht um Klassenkämpfe, nicht mal um Geschlechterrollen. Weise erstickt die Protagonistin Blanche DuBois in ihrem persönlichen Albtraum und offenbart dabei einen in Williams’ Dialogen enthaltenen Humor, der die schauderhafte Bühnenatmosphäre mal untermalt, mal auflöst. So sorgt er für dringend benötigtes, wenn auch bittersüßes Gelächter in einer furchtbaren Welt.

Blanche DuBois, die Grande Dame Mississippis aus einer ehemaligen Sklavenhalterfamilie, hat ihr Herrenhaus "Belle Rêve" verloren - und damit ihre Identität. Nach monatelangen Strapazen, wilder Herumvögelei und letztlich ohne Geld strandet sie bei ihrer Schwester Stella (Nancy Mensa-Offei) und deren Ehemann Stanley Kowalksi (Christoph Bornmüller) in den "Elysischen Gefilden" von New Orleans.

Diesen "Gefilden" attestiert Williams trotz Verfall etwas "Lyrisches", das Weise gekonnt durch etwas Schauriges ersetzt. Das Bühnenbild ist wie aus einem surrealen Gemälde herausgeschnitzt. Vor dem blau beleuchteten Grundraum steht Stella und Stanleys wenige Quadratmeter große gotische Behausung als vierteiliges mobiles Bühnenkonstrukt im 45-Grad-Winkel Richtung Zuschauerraum; die Vorhänge und Wände sind schwarz, die Möbel stehen schräg und sind türkisgrün angepinselt.

Schräg sind auch die Figuren. Johanna Eiworth spielt eine flatterhafte, zwischen manischem Kindergelächter und naiver Scheindominanz schwankende Blanche, deren Nervenkostüm völlig abgewetzt ist. Als der Vorhang fällt und sich das amerikanische Gruselkabinett offenbart, steht Eiworth bereits zitternd am Eingang zur Hölle. Von Figurenentwicklung im Laufe der zwei Stunden kann keine Rede sein. Von Beginn an ist alles manisch, der schöne Traum längst verpufft. Wenn überhaupt, wird alles nur schlimmer.

Am linken Bühnenrand hat Weise umgesetzt, was Williams einst als konstant schallende Blues-Klaviermusik im Kopf hatte, die jede Szene begleitet: Ein Unschuldsengel, weder Mann noch Frau, sitzt Whiskey trinkend am Klavier und vertont Blanches aberwitzige Suche nach einem magischen Moment mal mit verzerrten Melodien, mal mit gebrechlicher Stimme.

Den rechten Rand füllt Eunice, die Nachbarin der Kowalskis, fast alleine aus, denn Almut Henkel ist dank ihres grotesken Kostüms so fettleibig, dass sie sich kaum bewegen kann. Eunice sitzt über lange Passagen auf einem Schaukelstuhl und knabbert eine Gurke. Mit ihr auf der Veranda stehen wechselweise Pablo oder ihr Ehemann Steve (Robin Krakowski). Die Hackordnung in dieser amerikanischen Horrorgeschichte ist entschieden, der Verfall ein Zustand, kein Prozess.

In diese Philosophie fügt sich Stanley Kowalski. Weit entfernt von Marlon Brando, der einst im Feinripp-Unterhemd den Repräsentanten der "neuen" Arbeiterklasse spielte, ist Bornmüller: Untersetzt, mit fettigen Haaren und häufig gebleckten Zähnen zeigt er einen heimtückischen, gierigen Ehemann, dessen Anziehung zu Stella im Gruselkabinett keinen Platz hat, sich zu entfalten.

Passend zur Geister-Atmosphäre sind die Gesichter der Herren weiß geschminkt, ihre Augen rot umrandet. Sie repräsentieren einen verrohten Abdruck der männlichen Seele, sind Raubtiere vor dem Herrn. Wären da nicht die fantastisch choreografierten Kartenspiele, der Wahnsinn wäre kaum auszuhalten.

Wenn Blanche einen ihrer manischen Momente hat, herrscht rechts und links absoluter Stillstand, die Endstation ist erreicht. Selbst die schwarzen Vorhänge sind festgeklebt und liegen, Dalis Uhren in "Die Beständigkeit der Erinnerung" ähnelnd, wie ein zerronnener Traum über den Möbeln. Blanche bleibt nur der Wahnsinn, um ihre Identität wiederherzustellen. Sie torkelt ihrer angeschwärzten Grandeur hinterher, und je länger die Aufführung dauert, desto mehr entfremdet sie sich ihrem persönlichen Albtraum in einem Moment seltener emotionaler Ernsthaftigkeit, bis sie schließlich, von Alkohol triefend, völlig den Verstand verliert. In der Horrorszenerie wirkt sie genau dann menschlicher denn je. Eine radikale Sichtweise auf die Sehnsucht. Chapeau, Christian Weise.