Um den Täter zu überführen, nutzt er ein Mädchen als Lockvogel: Jacques Malan als Kommissar in Dominic Friedels Mannheimer Dürrenmatt-Inszenierung. Foto: Christian Kleiner

Von Volker Oesterreich

Mannheim. Erst der Film, dann der Roman – und jetzt ein großer Bühnenmonolog im Nationaltheater Mannheim. Normalerweise ist der Weg umgekehrt: Aus erfolgreichen Romanen oder Theaterstücken werden Filme. Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) wählte im Fall des Thrillers "Es geschah am hellichten Tag" eine andere Option. Zuerst schrieb er das Drehbuch zu dem 1958 mit höchst prominenter Besetzung gedrehten Krimi, dann folgte das mit dem gleichen Plot spielende, aber ganz anders konzipierte Buch "Das Versprechen". Im Gegensatz zum Film scheitert darin der verbissen ermittelnde Kommissar Matthäi durch einen Zufall.

Von dem Ende der 1950er Jahre mit Heinz Rühmann und Gert Fröbe gedrehten Film gab es mehrere Remakes, aber auch auf der Bühne wurde "Das Versprechen" schon mehrfach gezeigt. Dominic Friedel entschied sich bei seiner Mannheimer Inszenierung für eine eigene Fassung, die er zusammen mit seinem Alleindarsteller Jacques Malan auf der Grundlage des Buchs schrieb. Das Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts führte zu einem 80-minütigen Monolog des Kommissars.

Der Ermittler kann den Serienkiller, der nacheinander mehrere Mädchen entlang der Straße zwischen Zürich und Chur ermordet hat, nicht hinter Schloss und Riegel bringen, obwohl er den Eltern des zuletzt getöteten Kindes hoch und heilig versprochen hat, den Täter dingfest zu machen. Koste es, was es wolle. Dem Kommissar sind alle Mittel recht, sogar der Einsatz eines Mädchens als Lockvogel, womit er sich auf eine höchst gefährliche Aktion einlässt. "Wir sind erschüttert über das scheußliche Verbrechen", sagt der Kommissar zu Beginn, und diese Erschütterung treibt ihn an. Sie bleibt der Motor des gesamten Geschehens und lässt tief blicken in die Seele des Kommissars. Ein "Requiem auf den Kriminalroman" nannte Dürrenmatt sein Buch im Untertitel. Er arbeitete darin mit ironischen Mitteln und schuf das Psychogramm eines manischen Polizisten.

Am 14. Dezember jährt sich der Todestag des Schriftstellers zum 30. Mal, am 5. Januar 2021 wäre Dürrenmatt 100 geworden. Das Kurpfälzische Museum der Stadt Heidelberg feiert den Malerpoeten deshalb mit einer (derzeit coronabedingt geschlossenen) Sonderausstellung seiner Karikaturen, während das seit heute ebenfalls geschlossene Nationaltheater Mannheim sein "Versprechen" auf den Spielplan gesetzt hat.

Jacques Malan spielt seinen eisern ermittelnden Kommissar passenderweise vor dem herabgelassenen Eisernen Vorhang. Kein Durchkommen hier, keine Veränderung in der Psyche des hartnäckig auf den nächsten Mordversuch wartenden Kommissars. Malan sitzt auf einem Holzpodest wie auf einem harten Sünderbänkchen vor dem "Eisernen". So wird er selbst zum Angeklagten.

Ein starkes Stück für einen starken Schauspieler. Frühestens im Dezember, nach dem Ende des Lockdowns, kann man es wieder sehen.