Von Stefan Otto

Mannheim. Eine Mannheimerin macht Karriere. Von der Ballettelevin am Nationaltheater zu Sisi, der populären Kaiserin von Österreich-Ungarn, die sie in der Netflix-Serie "The Empress" verkörpern wird. Vorher tritt die 23-jährige Feudenheimerin Devrim Lingnau aber in der Martin-Suter-Verfilmung "Allmen und das Geheimnis der Erotik" in Erscheinung.

Frau Lingnau, Sie sind am Samstagabend im ARD-Film "Allmen und das Geheimnis der Erotik" zu sehen. Welche Rolle spielen Sie?

Jasmin Sterner – eine junge Frau, die in einem Kloster aufwächst, weil ihre Eltern früh verstorben sind, und die ein großes Erbe hinterlassen bekommen hat. Um dieses Erbe dreht sich der Film – darum, dass Jasmin erstens lange nicht weiß, dass es ihres ist und dass sie zweitens dann nicht weiß, wie sie daran kommen kann.

Sorgen Sie für die Erotik in dem Film?

Ich glaube nicht, dass ich das so formulieren würde. Aber ich spiele ja an der Seite von Heino Ferch und da gibt es schon eine gewisse Zuneigung dieser beiden Rollen zueinander. Ich glaube, dass beide Charaktere, der Johann Friedrich von Allmen und die Jasmin Sterner, sich sehr sympathisch und vielleicht auch ähnlich sind. Das verbindet. Und da ist bestimmt auch eine erotische Spannung.

Wurde "Allmen" noch vor oder schon während der Pandemie gedreht?

Das war während Corona. Wir haben im September 2020 in Prag gedreht und hatten strenge Auflagen. Wir – also die Leute, die am Set arbeiten – waren nur unter uns. Niemand durfte zu Besuch kommen, wir durften uns auch nicht frei in Prag bewegen, und das gesamte Team wurde alle 24 Stunden getestet. Die Dreharbeiten haben wird dann zum Glück ohne Zwischenfall abschließen können.

War es unter diesen Bedingungen für Sie schwieriger, Ihre Rolle zu spielen?

Die Umstände am Set waren schwieriger, und ich hätte an freien Tagen gerne mehr von Prag gesehen. Es macht alles mehr Aufwand und man muss vorsichtig sein. Es besteht auch eine konstante Angst, dass jemand positiv getestet wird und der ganze Dreh abgeblasen werden muss. Das sind Sorgen, die man hat, aber meine Arbeit als Schauspielerin hat das nicht weiter beeinflusst.

Sie sind aus Mannheim. Wann und wie haben Sie dort denn angefangen mit dem Schauspielen?

Ich habe in Mannheim an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Ballett getanzt und da das Vorstudium Tanz angefangen. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und dabei erste Bühnenerfahrungen gesammelt. Das war am Nationaltheater, da waren wir sozusagen die nach- oder heranwachsende Riege der Tänzerinnen und hatten Gastauftritte in verschiedenen Stücken. Ich war damals so 12 oder 13 Jahre alt. Da war man schon froh, dass man mit den richtigen, ausgebildeten Tänzern überhaupt auf die Bühne durfte. Irgendwann habe ich dann aufgehört, weil ich nicht gut genug in der Schule war, als dass ich noch nebenher so einen Leistungssport hätte machen können. Zum 14. oder 15. Geburtstag habe ich dann von meinen Eltern einen Schauspiel-Workshop in München geschenkt bekommen. Da habe ich irgendwie Feuer gefangen. Darüber wurde ich dann auch an meine erste Kinder- und Jugendagentur vermittelt.

Was war dann Ihre erste Rolle?

Das war bei "Aktenzeichen XY". Eine ganz kleine Rolle mit nur einer Szene: Wie ich am Bett meines Vaters stehe, der im Koma liegt, und ganz bitterlich weine.

Jetzt werden Sie die Kaiserin Sisi, die Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Empress", spielen. Bereiten Sie sich derzeit darauf vor?

Ja, da geht es jetzt schon in den Endspurt der Vorbereitung. Ich bin schon ganz schön aufgeregt.

Wie sieht die Vorbereitung aus?

Wir Schauspieler hatten gerade eine Woche Coaching in Berlin, sodass wir uns untereinander besser kennenlernen konnten. Wir haben zwei tolle Schauspielcoaches an die Hand bekommen, bei denen ich viel gelernt habe. Ich bin ganz inspiriert und auch weiterhin mit beiden fast täglich am Zoomen und am Telefonieren, weil die mir in der Charakterentwicklung total weiterhelfen können.

Ist für Romy Schneider für Sie noch ein Vorbild?

Romy Schneider ist als Schauspielerin grundsätzlich ein Vorbild. Ich finde sie wahnsinnig toll und ich finde auch, dass sie als Frau in der Öffentlichkeit spannende und wichtige Positionen bezogen hat. Aber ich denke, Sie beziehen sich wohl auf sie, weil sie ja auch die "Sissi" verkörpert hat. Da finde ich, dass die Romy Schneider das der Nachkriegszeit entsprechend toll interpretiert hat, aber ich denke, dass wir jetzt noch einmal einen anderen Fokus haben. Ich glaube auch, dass die Zuschauer nicht erwarten, dass wir die schon vorhandenen Verfilmungen jetzt kopieren. Sondern wir wollen uns der historischen Figur der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn neu annähern und den Stoff neu aufarbeiten.

Worauf soll der Fokus nun liegen?

Auf einer Sisi, die ihrer Zeit voraus war. Sie war eine starke, emanzipatorische Frau, die ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt hat, und ich denke, das ist es, was wir zeigen wollen. Nicht nur, wie toll das war, sondern dass es für diese Frau sowohl Fluch als auch Segen war, die Rolle der Kaiserin einnehmen zu müssen.

Sie studieren auch Kunst. Was interessiert und beschäftigt Sie da?

Genau, ich studiere Freie Kunst an der Staatlichen Kunstakademie in Karlsruhe. Ich bin dort in der Klasse der Professorin Ulla von Brandenburg und ich arbeite viel mit Installationen und im Raum, mit mir selber als Darstellerin, zum Beispiel in Performances.

Belastet das nicht Ihre Karriere?

Im Moment läuft das ganz gut. Ich habe alles mit der Akademie abgesprochen und finde toll, dass mir diese Zweigleisigkeit ermöglicht wird. Ich erlebe meinen schauspielerischen und tänzerischen Hintergrund auch als Bereicherung für meine künstlerische Arbeit und umgekehrt. Natürlich ist das sehr zeitintensiv, aber ich wollte das ja so.

Info: "Allmen und das Geheimnis der Erotik" ist am Samstag, 27. März, um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.