Von Susann Behnke-Pfuhl

Mannheim. In der Mannheimer Galerie PORT25 – Raum für Gegenwartskunst ist im Rahmen der Biennale für aktuelle Fotografie die Ausstellung "Collective Minds" zu sehen. Es geht um Identitäten, die über Bilder kommuniziert werden. Durch digitale Medien ist das leichter als je zuvor. Die Künstlerinnen Anna Ehrenstein, Kelegobile Ntladi und Anouk Kruithof kreieren nicht nur Bilder, sie stehen auch in regem Austausch mit anderen Künstlern und aktivistischen Medienorganisationen oder erstellen eigene Online-Plattformen. Dieser Netzwerkgedanke hat zu dem Titel der Ausstellung geführt.

Anna Ehrenstein vermittelt uns ein Bild von ihrer künstlerischen Zusammenarbeit mit Modeschöpfern, Designern und Heilern in Dakar (Senegal), wo sie lebt und arbeitet. Ihre faszinierende polychrome Rauminstallation mit großformatigem Wandbild und mehreren Raumteilern wurde mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen und gehört zu den Höhepunkten der Biennale. Traditionelle und moderne Welt treffen hier aufeinander. Vor dem Hintergrund einer leuchtenden Meereslandschaft sind fragmentarisch Bildelemente angeordnet, die moderne Technologie, exotische Pflanzenwelten, spirituelle Zeichen und Menschen in Verbindung bringen. Ihre Textilskulpturen, die von der Decke hängen, geben dem Ambiente eine erdende Kraft. Die Arbeit hinterfragt vor allem das Bild von Afrika, wie es in den Medien lange Zeit durch herkömmliche Dokumentationsweisen produziert wurde.

Mit Geschlechterfragen befassen sich Kelebogile Ntladis collagierte Porträts, die in Südafrika zur Diskussion über queere Identitäten und Homosexualität führten. Abgebildet ist die südafrikanische Leichtathletin Mokgadi Caster Semenya, eine Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Mittelstreckenlauf, die sich als Frau definiert. Aufgrund hoher Testosteronwerte wird sie häufig von Wettkämpfen ausgeschlossen. Die abstrakten Porträts zeigen die Siegerposen der Leichtathletin als Silhouetten, in die bruchstückhaft Bilder aus dem Leben von Homosexuellen und queeren Personen in Südafrika eingeschlossen sind.

Anouk Kruithofs Videoinstallation "Universal Tongue" besteht aus acht Bildschirmen, auf denen sich Menschen zu einem übergreifenden Soundtrack bewegen: Tanzstile der ganzen Welt bilden ein buntes Kaleidoskop. Manche ähneln dem Hava Nagila, es sind Hochzeitsgesellschaften, Partys und hart anmutende Animationen zu sehen. Auch wenn über 50 Forscher Tausende von Tanzclips zusammengetragen haben, bleibt das Werk doch sehr beliebig. Es bildet eine Privatheit ab, die teils Unbehagen beim Betrachter auslöst. In den Sinn kommt einem Rineke Dijkstras 4-Kanal-Videoinstallation "Krazyhouse", in der vier junge Leute künstlerisch in die Produktion mit einbezogen wurden und aufgrund ihrer individuellen Tanzstile begeistern.

Info: "From Where I stand: Collective Minds" im PORT25 – Raum für Gegenwartskunst, Hafenstraße 25-27, 68159 Mannheim, noch bis 22. Mai 2022.