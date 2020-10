Ameli in the Woods bei Enjoy Jazz in Mannheim. Foto: Daniel Wetzel

Von Peter Wiest

Mannheim. Es ist eine mehr als berechtigte Forderung: Kultur muss erhalten werden. Das allerdings ist nur möglich, wenn das Publikum den Mut aufbringt, trotz allem auch weiterhin Konzerte zu besuchen – sagt nicht nur der Jazzmusiker und Produzent Thomas Siffling. Für größtmöglichen Kultur-Genuss bei größtmöglicher Sicherheit sorgen dabei Clubs wie dessen "Ella & Louis" im Mannheimer Rosengarten, auch mit Dingen wie der Installationen einer neuen Klimaanlage und selbstverständlich mit entsprechendem Hygienekonzept. Wenn dazu noch eine Band kommt wie jetzt "Ameli in the Woods" bei gleich zwei Enjoy-Jazz-Konzerten an einem Abend, wird schnell klar, dass sich solch herrliche Musik kaum irgendwo und irgendwie besser genießen lässt als live in solch einem Ambiente.

Man mag es "Nujazz" nennen oder auch "Indie Jazz" – oder dem Ganzen gar keinen Namen geben. Was diese Band auf die Bühne zaubert, ist zu weiten Teilen den Musikern selbst entwachsen. Sie haben es beinahe schon geschafft, einen eigenen Stil zu kreieren. Nonchalant schweben sie ein mit sphärischen Klängen, wechseln gemächlich hin zu eingängigen Melodien, die in wohlklingende, dann jedoch schrille Gesangspassagen münden, um schließlich überzugehen in einen kräftigen Funk oder ein Bluesgitarren-Solo vom Feinsten.

Dabei spielen sie in klassischer Besetzung mit Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug und Klavier. Über allem steht dabei dieser archetypische Gesang von Frontfrau Franziska Ameli Schuster, die mit dem Landesjazzpreis ausgezeichnet wurde. Dass sie ihn mehr als verdient hat, bewies sie auch bei diesem Konzert, indem sie fast die gesamte Palette des Jazz-Gesangs locker umspannte und darüber hinaus ohne Probleme auch mal bluesige oder sogar poppige Töne anstimmte. Stellenweise wurden dabei Erinnerungen wach an die junge Kate Bush, die zu ihrer Zeit ähnlich eigensinnig und eigenwillig daherkam, wobei Franziska Ameli Schuster sie keineswegs gesanglich kopiert, sondern in ihrer Aura an sie erinnert.

Dass die Leaderin darüber hinaus auch noch eine ausgezeichnete Multi-Instrumentalistin ist, prägt insbesondere die eigenen Songs der Band, wie sie demnächst auch auf deren erstem Album zu hören sein werden. "Suitcase" war im Ella & Louis das beste Beispiel dafür. Was die Musiker hier aus diesem Koffer hervorholten an schrillen Gesangspassagen und instrumentalen Jonglagen zwischen Free Jazz und Rock, sucht seines gleichen. Welch hervorragende Musiker auch den Rest der Band ausmachen, bewiesen Marvin Holley an der Gitarre und am Piano mit immensem Feeling, Sebastian Schuster am Kontrabass insbesondere beim Stück "Heroine" mit einem unglaublichen Solo sowie der durchgehend rhythmisch glänzende Daniel Mudrack am Schlagzeug und zusätzlich am Synthesizer.

Unbestrittener Höhepunkt des Abends war schließlich eine Interpretation von "Sounds of Silence", wie man sie so noch nie gehört hat: Verfremdet mit Sprech-Passagen, experimentellen Klängen und rhythmischen Spielereien – und dennoch unverkennbar der Simon & Garfunkel-Klassiker. Dass es zum Finale dann "Melancholia" gab, war ein ermutigender Schlusspunkt. Gibt es doch, wie Enjoy Jazz seit dem Auftaktkonzert bereits mehrfach bewiesen hat, trotz der gesamten Situation derzeit nach wie vor keinen Grund zur Melancholie.