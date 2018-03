Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. I-Phone, I-Pad, Selfies. Das sind die Spielzeuge unserer Zeit, die zu Entspannung und Muße nur vermeintlich beitragen, dafür aber nur allzu oft von dem mantra-artigen Solo "Ich, ich, ich" begleitet werden. Immer mehr Single-Haushalte und ein Trend zur Vereinzelung sind längst nicht mehr nur gefühlt, sondern durch harte Statistiken belegt - und das macht uns krank. Sehr krank.

In seinem gerade erschienenen Buch "Einsamkeit - Die unerkannte Krankheit" forscht Professor Manfred Spitzer der Volksseuche unserer Zeit nach. Jetzt präsentierte der Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm sein Buch - vor einem sehr interessierten Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg. Im Wesentlichen führte der Gehirnforscher, dessen Bestseller "Digitale Demenz" und "Cyberkrank" hohe Wellen geschlagen haben, drei Thesen aus. Die belegte er mit zahlreichen Studien - im Buch nehmen Anmerkungen und Literaturverzeichnis satte 60 (von insgesamt 318) Seiten ein.

> Einsamkeit tut weh. Ausgestoßen sein schmerzt. Das weiß jeder. Da spielen drei Kinder auf der Straße, aber plötzlich werfen sich nur noch zwei den Ball zu, das Dritte steht bedröppelt abseits. Es fühlt sich abgelehnt und einsam. Was aber geschieht da in seinem Kopf? Um das zu verstehen, haben US-Forscher genau diese Alltagssituation in einen Magnetresonanztomografen (MRT) hineinverlegt. Die Bilder zeigen, welche Bereiche des Gehirns aktiv sind, und sie sprechen eine deutliche Sprache: Das Gefühl der Einsamkeit aktiviert das Schmerzzentrum. Genauer gesagt: zwei Bereiche, die als "anteriorer zingulärer Kortex" sowie als rechter "präfrontaler Kortex" bezeichnet werden. Beide Gehirnregionen arbeiten mehr, wenn Einsamkeit als schmerzliche Ablehnung erfahren wird.

"Die Sprache weiß das übrigens schon lange, etwa wenn wir sagen: ,Dein Abschied tut mir weh‘", unterstrich Manfred Spitzer. Mit einem oft sehr erwünschten Alleinsein (etwa nach einem anstrengenden Arbeitstag) habe das nichts zu tun. "Schmerzen und Einsamkeit werden dann zum Problem, wenn sie chronisch werden", unterstrich der Psychiater.

> Einsamkeit ist ansteckend. Wenn einer gähnt, gähnen bald andere auch, wenn einer Angst hat, überträgt sich das leicht auf seine Mitmenschen. Alfred Hitchcock wusste das, zu seinen Filmen gruselten sich Hunderte und bekamen im Kinosessel gemeinschaftlich Gänsehaut. Soziale Ansteckung ist lange bekannt, den Klassiker dazu, "Psychologie der Massen", schrieb der Arzt Gustave Le Bon bereits 1895. Jeder kennt Menschen, die "einem so runterziehen", dass man deren Kontakt lieber meidet. Epidemiologische Forschungen bestätigen das: Wer einsam ist, wird von anderen weniger als Freund angenommen, findet selbst weniger Freunde und wird noch einsamer. Einsamkeit sei also sowohl Ursache als auch Folge sozialer Isolation, so Spitzer.

> Einsamkeit kann tödlich sein. Mehr als Alkohol, Rauchen, Bewegungsmangel und Herz-Kreislauf-Problemen sei Einsamkeit der "Killer Nummer 1". US-Forscher haben sich die Mühe gemacht, Daten aus 148 Studien mit insgesamt 308.849 Probanden auszuwerten - mit eindeutigem Ergebnis: Wer sozial weitgehend isoliert lebt, hat ein doppelt bis dreifach erhöhtes Risiko, innerhalb eines bestimmten Zeitraums (etwa fünf bis zehn Jahre) zu sterben im Vergleich zu jemandem, der über gute soziale Kontakte verfügt.

Denn soziale Isolation macht dem Körper Stress, und der reagiert darauf mit erhöhtem Blutdruck; auch werden vermehrt Adrenalin und Blutzucker ausgeschüttet. Die Risiken von Schlaganfall und Herzinfarkt steigen.

> Was tun? Gemeinschaft suchen, heißt für Spitzer das Zauberwort - beim Musizieren, beim Sport, im Theater, beim Ehrenamt. Helfen mache glücklich, den anderen, aber auch den Helfer. Sich mehr um andere zu kümmern und der Gemeinschaft mehr Raum im eigenen Leben zu geben, mache den Einzelnen und unsere Gesellschaft insgesamt gesünder. Wer unbedingt allein sein will, weil er sich sammeln möchte, dem empfiehlt Spitzer einen Spaziergang in der Natur - aktiv und draußen statt daddelnd vor dem Smartphone.

Info: Manfred Spitzer: "Einsamkeit". Droemer Knaur Verlag, München, 2018, 318 S., 19,99 Euro.