Von Peter Wiest

Mannheim. Es ist eine Tribute Show, wie sie einer Königin würdig ist. Gleichzeitig ist es eine tiefe Verneigung vor dem Lebenswerk einer begnadeten Künstlerin. Gut zweieinhalb Stunden lang lebt all das wieder auf, was die auf den Tag genau am Premiere-Abend vor einem Jahr verstorbene Aretha Franklin in mehr als fünf Jahrzehnten zum Inbegriff der "Queen of Soul" gemacht hat: Eingängige und unvergessliche Songs - viele davon zum Mitsingen, und die meisten fordern auch zum Tanzen heraus.

Immer wieder hört man aber auch Lieder zum Zurücklehnen und einfach mal die Augen schließen. Und nicht zuletzt: Nachdenkliches und Gesellschaftskritisches. Ein Anliegen Aretha Franklins, das sie immer wieder in ihre Songs einbaute. So auch in ihren größten Hit "Respect", dem die Show ihren Titel verdankt und der zur Hymne der afroamerikanischen Frauenbewegung wurde.

Seebühnenzauber mit der Aretha Franklin Tribute Show

















Eine mehr als eindrucksvolle Premiere feierte "Respect" am vergangenen Wochenende im Rahmen des "Seebühnenzaubers" im Luisenpark. Frenetisch umjubelt vom Publikum, das am Ende völlig aus dem Häuschen war und die vollkommen erschöpften Musiker nicht ohne drei Zugaben gehen ließ. Geschaffen hat das Ganze der Heidelberger Klaus Gassmann, der in den vergangenen Jahren mit seinen "Sweet Soul Music"-Produktionen in halb Europa Erfolge einfuhr. "Die bisher beste Show", lautet das Urteil zahlreicher Premierenbesucher.

Das ist sie zweifelsohne - was den Erfolg der anderen "Sweet Soul"-Produktionen keineswegs schmälert. Alles, was Soul ausmacht, kommt bei "Respect" rüber. Dafür sorgen die fantastischen Sängerinnen und Musiker, die auf der Bühne wirklich alles geben. In die Rolle der Aretha Franklin schlüpfen gleich vier Sängerinnen. Gemeinsam mit zwei weiteren im Hintergrund decken sie das komplette Lebenswerk der Soul-Königin in mehreren Jahrzehnten ab.

Jede einzelne ist auf ihre Art authentisch, charismatisch und hörenswert. Wobei die unglaublich stimmgewaltige Darnita Rogers und das in Mannheim lebende Stimmwunder Janine Dean das Publikum beim Heimspiel immer wieder zu Szenen-Applaus hinreißen - mit Stücken wie "Natural Women", "I say a little Prayer", "Chain of Fools" "People get ready" und all den anderen Aretha-Hits.

Hinter ihnen machen zehn Musiker ordentlich Dampf, für den archetypischen Soul-Sound sorgen vier Bläser mit Klaus Gassmann an der Spitze. Den richtigen Schwung verleihen eine Rhythmus-Gruppe sowie die beiden Keyboarder Kurt Eisfeld und "Musical Director" Robert Ahl. Der Stil-Mix zeigt, dass die "Queen of Soul" gern und gekonnt Ausflüge in Genres wie Rhythm and Blues, Jazz oder Funk unternahm: Ein musikalisches Universal-Genie eben.

Es dauert nicht lange, bis es die ersten Zuhörer nicht mehr auf den Plätzen hält. Das altersmäßig gemischte Publikum zeigt, dass Franklins Musik gleich mehrere Generationen begeistern kann. Die Menschen stehen auf, klatschen, tanzen und singen sogar mit. Ein Indiz dafür, dass diese Musik zu gleichen Teilen in den Kopf, den Bauch und die Beine geht.

Info: Die Aretha-Franklin-Tribute-Show "Respect" ist in der Region erst wieder am 18. Januar 2020 in der Weinheimer Stadthalle zu sehen.