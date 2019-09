Kino- und TV-Zuschauer erobert. So war auch die Verleihung des "Preis für Schauspielkunst 2019" an Bjarne Mädel ein feierliches Bad in der Menge. Foto: RNZ

Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Gleich zwei Preise für Schauspielkunst werden in diesem Jahr beim Festival des deutschen Films verliehen. Der erste ging nun an Bjarne Mädel, der mit gleich vier Filmen im Programm vertreten ist. In "Gundermann" ist er Parteisekretär der SED, in "Was uns nicht umbringt" als Tierpfleger in hilflose Liebesgefühle verstrickt, im Roadmovie "25 km/h" auf dem Mofa unterwegs durch Deutschland und in "Tage des letzten Schnees" ein ganz und gar nicht mehr lustiger, sondern todernst gestimmter Mann, der das Opfer tragischer Zufälle wird.

In all seinen Filmen und Fernsehserien spiele der 51-Jährige so, "als könne das unmöglich nur gespielt sein", formulierte Michael Kötz in einer, dem Preisträger angemessen, ungewöhnlich amüsanten Laudatio.

"Dass er es schafft, in ein und demselben Satz zugleich naiv, ja, ein bisschen blöd und hintergründig höchst klug und clever zu wirken, das macht ihm keiner nach", lobte der Festivaldirektor. Tatsächlich verkörpere Mädel einen neuen Typ Mann: "Einen, der keinen Herrschaftsanspruch erhebt, einen, der jederzeit auch über sich selber lachen könnte, der es nicht nötig hat, sich stärker zu geben, als er ist, der kein Heldentum braucht, um ein Held zu sein, ein Held der Situationen, die er – zumindest als Schauspieler – beherrscht wie kaum ein anderer".

Zwei Festivalkinos auf der Ludwigshafener Parkinsel, eines, in dem die Preisverleihung tatsächlich stattfand, und ein weiteres, in das sie live übertragen wurde, waren ausverkauft, und so waren insgesamt 2400 Besucher dabei, als zuallererst der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, die ihren 57. Geburtstag feierte, ein Ständchen gebracht wurde, bevor die Laudatio verlesen wurde und Mädel die Bühne betrat.

Dieser bedankte sich mit einer wahren Comedy-Performance und vielbeklatschten Sternstunde dieses Festivals, als er, irgendwo zwischen Ringelnatz und Loriot zu verortende, hoch amüsante Gedanken über seine Rollen und sein wahres Ich vortrug, über sein subjektives Ich-Gefühl: "Was ist da so an mir, was ist mit mir, das hat ja auch mit mir zu tun…"

Die Auszeichnung, die morgen auch die österreichische Schauspielerin Julia Koschitz ("Im Schatten der Angst") entgegennehmen wird, verband der Norddeutsche mit einem Gruß an den Schauspielerkollegen Lars Eidinger, mit dem Mädel in "25 km/h" auf dem Mofa durchs Land zieht: "Aber ich musste mir schon den Ernst-Lubitsch-Preis mit ihm teilen – und irgendwann ist auch mal Schluss!" Der Preis für Schauspielkunst sei nun für ihn selbst, "ganz allein".

Bjarne Mädel wurde, wie Michael Kötz ausführte, zunächst in der Rolle des Versicherungsangestellten "Ernie" in der Comedy-Serie "Stromberg" bekannt, anschließend in der Titelrolle von "Der kleine Mann", als latent tollpatschiger Polizist Dietmar Schaeffer in den "Mord mit Aussicht" – Eifelkrimis sowie nicht zuletzt als "Schotty" in der Hauptrolle der vielfach ausgezeichneten NDR-Serie "Der Tatortreiniger".

Neben seinem Einsatz in TV-Comedy-Serien hat Mädel in 34 Spielfilmen mitgewirkt, unter denen Kötz vor allem die Dramen "24 Wochen" und "Wer aufgibt, ist tot" hervorhob.