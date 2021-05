Von Marion Gottlob

Sie tragen den gleichen Nachnamen, wohnen beide im Rhein-Neckar-Kreis, schreiben gerne und sind doch nicht verwandt. Laura Noll lächelt: "Nein, ich bin leider nicht mit der berühmten Krimi-Autorin Ingrid Noll verwandt. Aber meine Oma ist früh verstorben, so habe ich als Kind Ingrid Noll als meine Großmutter ausgegeben." Ingrid Noll weiß das bisher nicht – vielleicht wird sie es jetzt erfahren. Denn ihre Nachnamensvetterin hat gerade den Debüt-Glauserpreis 2021 für ihren ersten Roman "Der Tod des Henkers" erhalten. Die Mutter (41) von drei Kindern lächelt erneut: "Mein ältester Sohn hat gesagt: ’Freut mich für dich. Aber kannst du mir jetzt bitte mal helfen?’" Ein solches Umfeld hilft einem, auf dem Teppich zu bleiben.

Laura Noll spürt mit ihrem Schreiben den feinen Grenzen zwischen Gut und Böse nach. Was passiert, wenn man auf die Probe gestellt wird? Wie entscheidet man sich, wenn man Angst um die eigene Haut hat? In so eine Situation gerät ihr Protagonist Heinz Pannwitz. Er ist ein Polizist, der Karriere machen möchte. Nichts dagegen einzuwenden. Doch dann kommt es zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Als Reinhard Heydrich, Hauptorganisator der "Endlösung der Judenfrage", bei einem Attentat 1942 ums Leben kommt, wird Gestapo-Kommissar Pannwitz mit den Ermittlungen betraut. "Er kämpft darum, die wahren Täter zu finden, um Tausende Unschuldige vor den barbarischen Vergeltungsmaßnahmen der Nazis zu retten", so Laura Noll. Es beginnt ein grausamer Wettlauf um ein Stück Gerechtigkeit.

Die Autorin fand durch einen Zufall zu ihrem Thema. Sie las die Aufzeichnungen von Heinz Pannwitz, die von dem Historiker Stanislaw Berton 1985 veröffentlicht worden waren. "Pannwitz ist kein strahlender Held, sondern ein Mensch, der von inneren Konflikten zerrissen wurde", sagt sie. Dieser Zwiespalt fand ihr Interesse. Monatelang recherchierte sie zu dem Ermittler, der schon in den Büchern "Böhmisches Blut" von Philip Kerr und "HHhH" von Laurent Binet am Rande erwähnt wurde. Sie fuhr nach Prag, um die Originalschauplätze zu besuchen. "Ich habe tagelang kein Wort gesprochen, bin einfach nur die Orte meines Romans abgegangen. Nichts war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden."

Nachdem das Buch fertig war, empfand sie Erleichterung, aber auch eine gewisse Leere: "Viele Figuren sind nach ihren historischen Vorbildern gestorben, ich habe getrauert." Nun hat sie eine neue Roman-Idee, doch in der Corona-Krise mit Homeoffice und Homeschooling für die drei Kinder im Alter von sieben, neun und 15 Jahren bleibt für das Schreiben keine Zeit. "Ich bin gerne Ansprechpartnerin, wenn alle zu Hause sind. Aber es fehlt die Ruhe zum eigenen Schreiben."

Laura Noll lebt mit ihrer Familie in Sinsheim: "Ich bin mit ganzem Herzen im Rhein-Neckar-Kreis daheim." Aufgewachsen ist sie in Eberbach und hat dort die Schule besucht. Ein Fach mochte sie besonders: "Mit Latein öffnet sich ein anderer Blick auf die eigene Sprache." Nach dem Abitur studierte sie Latein, Alt-Griechisch und Theologie in Heidelberg und im italienischen Siena. Sie erzählt: "Die alten Sprachen haben es mir möglich gemacht, wichtige Texte wie die Bibel im Original zu lesen." Dazu kam ein starkes Interesse an Ethik und Moral. Sie lächelt nochmals: "Erst nach dem Abschluss des Studiums und mit der Geburt meines ersten Sohnes wurde ich mit 25 Jahren getauft. Jesus wurde ja auch erst mit etwa 30 Jahren getauft."

Eigentlich wollte Noll sich der Forschung widmen. Doch noch während des Studiums zeigte sich ihre natürliche Begabung zur Lehre. Ihr Magister-Abschluss (entspricht heute dem Master) wurde für das Lehramt anerkannt. Nach dem Referendariat wurde sie am Gymnasium in Eppingen Lehrerin für Latein und Religion und ist es bis heute gerne.

Schon als Jugendliche hat sie Geschichten über moralische Konflikte geschrieben. Mit dem Studium kam es zu einer Schreibpause. "Heidelberg war für mich eine riesige Stadt, ich bin eingetaucht in das Leben." Erst mit der Geburt des ersten Sohnes fand sie wieder zum kreativen Schreiben. "Während mein kleiner Sohn Mittagsschlaf gehalten hat, habe ich zur Entspannung Geschichten geschrieben." Im Jahr 2017 wurde eine Story um eine mordende Ehefrau in die Lit-Off-Anthologie "Guten Appetit" aufgenommen, eine weitere Geschichte in der Anthologie "Du fehlst" des Quintessenz-Verlags veröffentlicht. "Viele Leser fragten, ob ich als Kind einen Bruder verloren hätte, doch die Geschichte ist erfunden." Eine Kurzgeschichte fand über den Bubenreuther Literatur-Wettbewerb in eine weitere Anthologie.

Mit dem Schreiben kann Laura Noll Gedanken und Gefühle verarbeiten und loslassen, eine Form von seelischer Entgiftung. Das wird nur möglich, wenn sie sich mit ihren Figuren identifiziert, selbst mit einem Gegenhelden wie Gestapo-Kommissar Pannwitz. "Ich will keinen Nazi-Verbrechen Raum geben, sondern die inneren Konflikte darstellen." Auch diese Corona-Zeit hat die Autorin für Recherchen genutzt – irgendwann wird sie wieder Zeit zum Schreiben finden.

Info: Laura Noll: "Der Tod des Henkers". Gmeiner Verlag, 416 S., 18 Euro.