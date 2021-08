Von Ingeborg Salomon

Leimen. Sie strahlen eine große Ruhe und eine entspannte Gelassenheit aus: Die Figuren von Fanizani Akuda, die ab Sonntag in der Bettendorffschen Galerie in Leimen-Gauangelloch zu sehen sind, tun gerade in stressigen C-Zeiten einfach gut. "Faces" (Gesichter) lautet der Titel der Ausstellung, und diese sollte der Besucher sehr genau anschauen – von Angesicht zu Angesicht in dem weitläufigen Garten und dem großen hellen Inneraum der Galerie.

Fanuzani Akuda gehört zur ersten Generation der modernen Bildhauer Simbabwes. 1932 geboren in Sambia gehört er dem Stamm der Chewa an und kam 1949 nach Simbabwe, damals noch Südrhodesien. Hier fand er eine neue Heimat und schlug sich durch als Baumwollpflücker, Korbflechter und Arbeiter in den Steinbrüchen von Tom Blomefield. Doch dieser Gelegenheitsjob wurde Akudas großes Glück: Denn Blomefield war Gründer und Leiter der Künstlerkolonie Tengenenge, in der der junge Mann schließlich seine Bestimmung fand. Von 1967 bis 1979 lebte und arbeitete er hier, danach suchte er die Unabhängigkeit und wohnte mit seiner Familie in einem Haus in Chitungwiza bei Harare. Hier starb er 2011.

"In Tengenenge entwickelte er seinen charakteristischen Stil sowie das unverkennbare Markenzeichen seiner Skulpturen, das Fanizani-Gesicht: hervortretende Kreisaugen mit Schlitz, die den Betrachter mal verschmitzt, mal neugierig ansehen, dazu eine karottenförmige Nase und oft nur ein kreisrundes Loch oder ein gerader Strich als Mund", erläuterte Kuratorin Beatrix Altmann-Schmitt. Doch der Bildhauer widmete sich auch Tieren – ebenfalls auf eine ruhige, heitere Art. Bei der Skulptur "Flying elephant" greift er die großen Ohren des grauen Riesen auf, und wer denkt dabei nicht an Walt Disneys liebenswerten "Dumbo" ? Dem fehlen nur die großen Augen, die Akuda in die Ohren seiner Skulptur eingearbeitet hat. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier sei dem Künstler immer wichtig gewesen, so Altmann-Schmitt.

"Faces" passt deshalb gut zu den Tierbildern der Heidelberger Malerin Vera Wisseler, deren Arbeiten die Galerie seit einigen Wochen unter dem Titel "ARTgerecht" zeigt. Auch hier richten Tiere – große wie ein Löwe oder ein Hund sowie sehr kleine wie Biene und Fliege – ihren Blick direkt auf den Betrachter. Diese Ausstellung wurde verlängert, so dass Besucher Gelegenheit haben, ganz unterschiedliche Eindrücke zu sammeln.

Info: Fanizani Akuda "Faces" und Vera Wisseler "ARTgerecht" bis 26. 9. in der Bettendorffschen Galerie, Leimen-Gauangelloch, Vernissage am 8. August von 12-18 Uhr.