Von Ingeborg Salomon

Leimen-Gauangelloch. So bunt und so fröhlich kann Afrika sein – jedenfalls auf Bildern. Mit der Ausstellung "Around Africa" eröffnet die Bettendorffsche Galerie im Schlossgarten in Gauangelloch/Leimen am Sonntag, 1. Mai, ihre Ausstellungssaison 2022. Seit fast 30 Jahren repräsentiert die Bettendorffsche Galerie zeitgenössische Kunst aus Afrika. Mit den Steinskulpturen der Bildhauer aus Simbabwe hat sie sich seit langem einen Namen in der internationalen Kunstszene gemacht.

Die Ausstellung "Around Africa" lädt nun ein zu einem Streifzug durch die unterschiedlichsten Länder dieses vielfältigen Kontinents. Aus dem Senegal, vertreten durch Sada Tall, über Simbabwe mit Wilson Zuze und Shepard Mahufe, Nigeria mit Tola Wewe und Rom Isichei, Benin mit Youss Atacora, Tansania mit George Lilanga, Ghana mit Dany Manford und Kamerun mit John Calacutta wird eine Auswahl zu sehen sein. Wer in den letzten Jahren regelmäßig die Bettendorffsche Galerie besucht hat, wird deshalb auf viele alte Bekannte treffen. Einige Künstler wurden hier zum ersten Mal präsentiert und ihr Erfolg national wie international begründet.

Von farbenfrohen Kleinformaten bis hin zu großen Leinwänden in reduzierter Farbpalette wird es in der Galerie jetzt sehr lebendig. Doch neben Bildern sind vor allem Skulpturen der simbabwischen Bilderhauer, der Shona kennzeichnend für die Kunst Afrikas. Seit Jahren arbeitet die Galerie mit dem Chapungu Sculpture Park in Harare, der Hauptstadt Simbabwes, zusammen, besonders mit dessen Begründer und Förderer der Shonakünstler, Roy Guthrie. Deshalb ziehen im Schwetzinger Schlossgarten ab 8. Mai 40 großformatige Werke von über 30 Künstlern ein, die in reizvollem Kontrast zum barocken Ensemble von Schloss und Park stehen. "Chapungu Stories in Stone" erzählen von der Rolle der Frau, von Bräuchen und Familie, von Geisterwelt und Dorfleben. Es gibt auch Bildhauer-Workshops.

Info: Vernissage "Around Africa" am Sonntag, 1. Mai, um 12 Uhr. www.bettendorff.de und www.schloss-schwetzingen.de