Von Julia Behrens

Kaum hat sich die Kunstwelt vom kompletten Stillstand im Frühling erholt, müssen Museen und Ausstellungshäuser im November wieder schließen. Das ist nicht nur für die betroffenen Einrichtungen, sondern auch fürs Publikum enttäuschend.

Zum Glück gibt es umfangreiche digitale Angebote, durch die sich Besucherinnen und Besucher mit Ausstellungen und Sammlungsbeständen zuhause vertraut machen und so die Zeit der Schließung – jedenfalls ansatzweise – überbrücken können. Die RNZ möchte einige dieser Plattformen vorstellen und starten mit dem Kurpfälzischen Museum in Heidelberg.

Hintergrund Name: Kurpfälzisches Museum Heidelberg Adresse: Hauptstraße 97, Heidelberg Kontakt: Telefon 0 62 21/5 83 40 20 (Kasse); E-Mail: [+] Lesen Sie mehr Name: Kurpfälzisches Museum Heidelberg Adresse: Hauptstraße 97, Heidelberg Kontakt: Telefon 0 62 21/5 83 40 20 (Kasse); E-Mail: kurpfaelzischesmuseum@heidelberg.de Homepage: www.museum-heidelberg.de

Schon in der Kopfleiste der Museumswebseite findet sich das Stichwort "Digital" und führt zur Online-Präsentation der Sammlung sowie zu aktuellen Forschungs- und Ausstellungsbeiträgen im Video- und Podcastformat: Ein animierter Kurzfilm zur Keltensiedlung auf dem Heiligenberg macht Lust auf die multimediale, jüngst eröffnete HD Discovery Station der archäologischen Abteilung, während sich eine andere Dokumentation den Rätseln des mysteriösen, ebenfalls auf dem Heiligenberg verankerten Heidelochs mit modernem 3DScan nähert.

Im Kurpfälzischen Museum heißt Direktor Frieder Hepp das Publikum mit einem kurzen, virtuellen Rundgang durch die unterschiedlichen Räume und Bereiche seines Hauses willkommen. Mit dabei sind auch die wunderschönen Säle des ehemaligen, im 18. Jahrhundert errichteten Palais Morass, in denen das Museum 1908 eröffnet wurde.

In eine Art Corona-Schlaf gefallen ist dort jetzt die Sonderausstellung "Lange lieb ich dich schon – Friedrich Hölderlin", die als eine Literaturschau, wie sie im Buche steht, Heidelberg als Unesco City of Literature alle Ehre macht. Im Mittelpunkt: handschriftliche Fassungen von Hölderlins legendärer Heidelberg-Ode, in deren Entwicklungs- und Rezeptionsgeschichte man sich mittels bebilderter Gespräche im Audioformat vertiefen kann. Eine lebendige Ergänzung erfährt das Ganze durch einen digitalen "Literarischen Salon", in dem Heidelberger Schriftsteller und Musiker mit dem berühmten Dichter in Dialog treten.

Darüber hinaus stattet Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) der Neckarstadt einen Besuch ab, allerdings nicht mit Texten, sondern mit "Karikaturen" und seiner persönlichen "Sixtinischen Kapelle" – der Nachbildung eines eigenhändig mit Malereien verzierten Stillen Örtchens aus seinem Haus im schweizerischen Neuchâtel.

Auch in den Dependancen, dem Mark Twain Center in der Südstadt und in der Textilsammlung Max Berk in Ziegelhausen hängen sehenswerte Schauen in der Warteschleife und können hoffentlich im Dezember wieder gezeigt werden.