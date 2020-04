Heidelberg. (sal) So ein antiker Held hat es in diesen Corona-Zeiten auch nicht leicht. Eigentlich sollte Herkules in vielfacher Gestalt seit zwei Wochen im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) zu bewundern sein, doch das Haus ist für die Öffentlichkeit geschlossen, so dass der Held jetzt online kämpft. Die eindrucksvollsten Objekte der Sonderausstellung "Herkules – Unsterblicher Held"! sind auf der Website des KMH hier und auf dessen Youtube-Kanal sowie auf Facebook zu sehen.

Gegen Corona war Herkules nicht im Einsatz, aber die Kurzfilme zeigen ihn unter anderem in göttlicher Gesellschaft ("Herakles und Athena"), als beschwipsten Herkules ("Hercules bibax") in der römischen Provinz, mit der kerynitischen Hirschkuh und nach der Vollendung seines irdischen Lebens im Götterhimmel. Da sitzt er nun und warten, dass die Ausstellung in Nach-Corona-Zeiten eröffnet wird – wie so viele Sterbliche auch.