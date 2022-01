Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wenn Dr. Julia Carrasco, die seit 1. Januar die Abteilung Gemälde und Grafik am Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) leitet, ein Jahr später im schottischen St. Andrews studiert hätte, hätte sie Prinz William und Kate Middleton persönlich kennengelernt. Die Beziehung des royalen britischen Paares nahm bekanntlich hier ihren Anfang – wohl auch, weil St. Andrews eine sehr renommierte Universität ist. Kate und William studierten hier ab 2001 beide Kunstgeschichte, der Rest ist bekannt.

Julia Carrasco war zu dieser Zeit schon einen Schritt weiter. In Köln geboren und aufgewachsen hatte sie 1997 begonnen, Kunstgeschichte in Bonn zu studieren, dazu die Nebenfächer Vergleichende Literaturwissenschaft und Spanisch. "Ich war schon immer anglophil", berichtet sie im Gespräch mit der RNZ. Deshalb ging sie im Sommer 1999 nach St. Andrews. "Traumhaft schön" sei es da gewesen und eine tolle Erfahrung. Sie habe die Zeit dort sehr genossen, und den Pressehype knapp verpasst. Glücklicherweise. Dass jeder, der ihren Lebenslauf liest, erst einmal an St. Andrews hängen bleibt, trägt sie mit Fassung und Humor.

Dass sie einmal an einem Museum arbeiten wollte, hat die 43-Jährige schon früh gewusst. Deshalb hat sie schon während ihres Studiums verschiedene Tätigkeiten an verschiedenen Häusern in Werkverträgen ausprobiert: in der Kunstvermittlung, bei der Mitarbeit an Katalogen, bei Praktika und Ausflügen in den Kunsthandel.

Als studentische Hilfskraft am Käthe Kollwitz Museum in Köln hat Julia Carrasco als Aufsicht gearbeitet und Führungen angeboten. An der Bundeskunsthalle in Bonn lag ihr Schwerpunkt auf der Vermittlung von Kunst, an der William Weston Gallery in London sowie am Kölner Kunsthaus Lempertz hat sie als freie Mitarbeiterin Künstlerbiografien für die Homepage verfasst und bei der Inventarisierung eines Künstlernachlasses mitgewirkt, um nur einige Stationen zu nennen. In Kassel konnte sie Erfahrungen in der Sammlungsarbeit sammeln, an vier Ausstellungen (u. a. zu Lucas Cranach) mitwirken sowie eine Publikation über das Dürer-Porträt von Elsbeth Tucher – bekannt vom früheren 20 D-Mark Schein – verfassen. Dass sie Englisch, Spanisch und Französisch in Wort und Schrift sehr gut beherrscht und Basiskenntnisse in Italienisch hat, ist für eine Kunsthistorikerin ebenfalls hilfreich.

"In Heidelberg bin ich noch in der Orientierungsphase", gesteht sie, "auch wenn ich das Kurpfälzische Museum und die Stadt schon ein bisschen kenne." Allzu weit ist der Sprung von ihrem Wohnort Karlsruhe nach Heidelberg ohnehin nicht. In der Fächerstadt hat Julia Carrasco seit 2017 an der Staatlichen Kunsthalle als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, zuletzt als Co-Kuratorin der Großen Landesausstellung "Hans Baldung Grien. heilig / unheilig". Der war einer der eigenwilligsten Künstler des 16. Jahrhunderts, bleibt jedoch in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten seiner Zeitgenossen Albrecht Dürer, Lucas Cranach und Hans Holbein.

"Hans Baldung Grien ist der große Exzentriker der Dürerzeit mit einem sehr speziellen Oeuvre. Mich verbindet mit ihm eine Langzeitliebe", schwärmt Julia Carrasco. Bereits ihre Magisterarbeit widmete sie seinem Gemälde "Eva, die Schlange und der Tod". In ihrer Dissertation – unterstützt von zwei Promotionsstipendien – führte sie 2018 das Thema "Sündenfall" weiter. Das Werk dieses außergewöhnlichen Künstlers in der Großen Landesausstellung in Karlsruhe einem breiten Publikum zugänglich zu machen, habe ihr sehr viel Freude bereitet, erinnert sie sich.

Als Expertin für Altdeutsche Malerei hat Julia Carrasco auch zwei Texte für den Katalog der Heidelberger Ausstellung "Frauenkörper" geschrieben, die ihre Vorgängerin Dr. Dagmar Hirschfelder kuratiert hat. Zwei Altarflügel aus der Werkstatt des Jan van Scorel zeigen auf der Außenseite Adam und Eva, auf der Innenseite das Stifterehepaar mit Kindern. Auch Hans Sebald Behan ist ein Zeitgenosse Dürers und Baldung Griens. Sein Kupferstich "Der Tod und drei nackte Frauen" ist zwar winzig (nur 7,7 auf 5,5 cm), aber Julia Carrasco hat genau hingesehen – und für den Besucher des KMH empfiehlt sich das auch. Gelegenheit dazu ist noch bis 20. Februar.

Zurzeit ist die neue Chefin der Gemälde- und Grafikabteilung dabei, sich mit den weitläufigen Örtlichkeiten im Palais Morass und den vielfältigen Aufgabenbereichen vertraut zu machen, das Depot zu durchforsten und alle Mitarbeiter kennenzulernen. "Das Museumsteam hat mich sehr nett und offen aufgenommen", freut sie sich. Ein konkretes neues Projekt ist auch schon in Planung: Wenn die "Frauenkörper"-Ausstellung in vier Wochen abgebaut wird, sollen in der Gemäldegalerie die Werke der Moderne neu gehängt werden.

Auf die erste "eigene" Ausstellung von Julia Carrasco werden die Besucher noch etwas warten müssen, auch wenn sie schon etliche Ideen hat. "Ausstellungsplanungen haben einen Vorlauf von Jahren", weiß sie aus Erfahrung. "Und ich überlege immer, wie ich nicht nur historisch arbeiten, sondern Gemälde und Grafiken auch an die Gegenwart anbinden kann".

In ihrer Freizeit ist Julia Carrasco gerne in Bewegung. Als junge Erwachsene hat sie mit klassischem Ballett angefangen, sie trainiert in einer Ballettschule und in Corona-Zeiten auch online zu Hause. Von Karlsruhe aus hat sie gerne Wanderungen ins Elsass und den Schwarzwald unternommen, im Frühjahr stehen der Odenwald und die Bergstraße an. "Die Mittagspause nutze ich für Spaziergänge, in der Stadt gibt es viel zu entdecken", meint sie. Wahrscheinlich entsteht dabei auch so manche Idee, die sie dann an ihrem Arbeitsplatz umsetzt.