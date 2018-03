Von Rolf Kienle

Mannheim. Er sucht nicht das Geleckte, sondern das Gelebte. Sagt Fotograf Horst Hamann, der auf die Schokoladenseiten einer Stadt oder eines Landes gut verzichten kann. Es kommt ihm nicht auf die Schönheiten an, sondern auf das wirkliche Leben. Und das ist nicht immer schick und schön. Der Mannheimer ist eine ehrliche und grundsolide Haut und so sind auch seine Aufnahmen, die er jetzt im Kunstverein in Mannheim ausstellt. "Sehfahrten" heißt die Ausstellung, die noch bis 1. April zu sehen ist. Der Titel steht für Hamanns 40-jährige Reise von Mannheim in die Welt und zurück. Im April wird er 60 Jahre alt.

Es sind Fotos, die großteils bisher noch nicht zu sehen waren. Sie zeigen die Schaffenskraft des Mannes, der mit elf Jahren mit dem Fotografieren anfing, und zwar derart engagiert, dass darunter schon mal der Schulunterricht zu leiden hatte. Er musste einfach ausfallen. Im Gegenzug stieg er nachts in die Schule ein, damit er die Dunkelkammer im Keller nutzen konnte. Er schuftete in einer Wurstfabrik, um sich seine erste Kamera kaufen zu können.

Horst Hamann blieb trotz der Leidenschaft ein ganz normaler Jugendlicher. Zuerst kam zwar die Fotografie, sagt er, danach aber gleich der Fußball. Er spielte guten Fußball, zuletzt für den FV 09 Weinheim. Und gern wäre er Nationalspieler geworden. Wenn da nicht die Fotografie und New York gewesen wären. Ende der Siebziger ging er nach Manhattan und hatte irgendwann eine geniale Idee: Er drehte eine Linhof-Panorama-Kamera, die er Jahre zuvor erstanden und noch nie benutzt hatte, hochkant und schuf eine ganz neue Architekturfotografie. Sein "New York vertical" sollte ihn berühmt machen. Der Bildband mit demselben Titel erreichte sechsstellige Auflagen und ließ alles hinter sich, was bis dahin als Schwarzweiß-Publikationen auf dem Markt war.

Er hatte eine eigene Handschrift entwickelt, die mit seinem Namen verbunden bleiben wird. Jeder, der heute eine hochformatige Schwarz-Weiß-Aufnahme von Manhattans Straßenschluchten macht, muss sich eingestehen, Horst Hamann hat das bereits gemacht und im Zweifel auch besser gemacht. Der Mannheimer hat eine Bildkunst geschaffen.

Was in der Ausstellung zu sehen ist, öffnet neue Kapitel des Fotografen Hamann. So gehört das Mädchen am Kaugummiautomaten dazu, das ein Brot unterm Arm hat, das halb so groß ist wie es selbst. Es entstand 1985 und macht klar: Dieses Stück Alltag wird man so sicher nicht mehr fotografieren können. Es sind aber auch ungewöhnliche Perspektiven, die Hamann festhielt auf seinen "Sehfahrten". Paris, Venedig, Cusco, Tansania, Las Vegas. Natürlich tauchen New Yorker Motive häufig auf, weil Hamann dort lange lebte. Mehrfach zeigt er Manhattan mit dem World Trade Center vor 9/11. Es war der Blick aus seiner Wohnung auf die Twin Towers und für ihn und seine Frau Marie Preaud ein Zeichen des Ankommens in New York. Seine Frau ist in seine Fußstapfen getreten und hat längst eine eigene Fotosprache entwickelt. Ab 19. April wird sie ihre Spargel-Objekte in Schwetzingen zeigen.

Info: "Sehfahrten", Mannheimer Kunstverein, Augustaanlage 58, tgl. außer Mo 12 bis 17 Uhr. Bis 1.4.