Auch Goethe scheint zufrieden zu sein: Mannheims Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz neben dem Thüringer Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff im Goethe-Nationalmuseum in Weimar. Im August 2019 übernimmt die 1963 in Gera geborene Kunsthistorikerin die Präsidentschaft der Klassik-Stiftung in Weimar. Sie wurde einstimmig gewählt. Foto: H. Raab

Von Harald Raab

Mannheim/Weimar. "Wir hüten in Weimar nicht nur einen außerordentlichen kulturellen Schatz Deutschlands. Wir müssen ihn auch für unser Leben heute und morgen aktivieren - für die Weiterentwicklung einer modernen, weltoffenen Gesellschaft." So die am gestrigen Dienstag im Weimarer Goethe-Nationalmuseum gewählte Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz (55). Im August kommenden Jahres tritt sie ihr Amt an. Bis dahin nimmt sie ihre Aufgabe als Direktorin der Kunsthalle Mannheim weiter wahr.

Thüringens Kulturminister und Stiftungsratsvorsitzender, Prof. Benjamin-Immanuel Hoff, hat die aus Gera stammende Kunsthistorikerin, wie er betonte, "aus rund einem Dutzend in Frage kommender exzellenter Kandidaten" als einzige dem Stiftungsrat für das Präsidentenamt vorgeschlagen. Das höchste Entscheidungsgremium dieser zweitgrößten Stiftung der öffentlichen Hand hat jetzt der Museumsspezialistin einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

Kulturstaatsministerin Monika Grüt-ters begrüßt die Wahl in Weimar: "Mit Ulrike Lorenz hat der Stiftungsrat eine Präsidentin als Nachfolgerin von Hellmut Seemann gewählt, die nicht nur eine erfolgreiche Museumsmanagerin, sondern auch durch ihre Herkunft und Ausbildungsvita mit Stationen in Thüringen und der Stadt Weimar ihrem neuen Einsatzort eng verbunden ist. Frau Lorenz ist als Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin eine perfekte Wahl, denn die Herausforderungen an eine zukünftige Ausrichtung der zweitgrößten Kulturstiftung Deutschlands erfordern Sachverstand, Erfahrungen und Engagement."

Zur Stiftung gehören rund 20 Kulturinstitute und Forschungseinrichtungen wie die Anna-Amalia-Bibliothek, das Bauhaus-Museum, das Goethe-Schiller-Archiv, das Goethe-Nationalmuseum mit Goethes Wohnhaus sowie einige Schlösser, allen voran das Stadtschloss der Herzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach, des weiteren einige historische Wohnhäuser und Parks.

Bei der Klassik-Stiftung Weimar erwartet Ulrike Lorenz ein Bündel dringend zu erledigender Aufgaben. Kulturminister Hoff: "Die Stiftung muss in der nationalen und internationalen Wahrnehmung sichtbarer positioniert werden. Wir haben eine Persönlichkeit gesucht, die über große Erfahrung im Kulturbetrieb verfügt, sowohl in ostdeutschen wie in westdeutschen Institutionen. Frau Lorenz kann die Komplexität der Stiftung in hervorragender Weise repräsentieren. Sie wird eine eigene Handschrift setzen und den inhaltlichen Anspruch weiterentwickeln." Sie sei zudem mit den Herausforderungen der Digitalisierung in der Praxis vertraut und habe auch bewiesen, dass private Mäzene für die Finanzierung von Kultur zu gewinnen seien.

Lorenz bekräftigt: Es gelte der Klassik-Stiftung nicht nur verstärkt Strahlkraft zu verleihen. Es müsse auch Wirkkraft generiert werden. Programmatisch fährt sie fort: Mehr denn je müsse die Kultur einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft ein einendes Fundament behält und nicht in Partikularinteressen und Parallelgesellschaften auseinanderbricht. "Wir müssen mit helfen, dass Humanität, Solidarität und gleichzeitig Weltoffenheit gestärkt werden, gegen Abschottung, Ausgrenzung und Angst vor Neuem."

Am Rande der Pressekonferenz äußerte sich Ulrike Lorenz auch zu ihrem Weggang aus Mannheim. "Der Erfolg bleibt in Mannheim und verlässt mit meinem Wechsel zu Klassik-Stiftung nicht die Stadt. Mannheim hat einen Schatz, den ich als sehr wertvoll erfahren habe: Das große Bürgerengagement für die Kultur", betont sie.

Es sei ihr wichtig, dem Publikum in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region zu sagen, "dass ich mich nicht von der Kunsthalle wegbeworben habe. Der Kulturminister des Landes Thüringen hat mich für die Präsidentschaft der Klassik-Stiftung vorgeschlagen. Für mich als strategisch interessierte Kulturfrau ist es eine intellektuelle Herausforderung. Es gilt, eine der großen Kulturstiftungen Deutschlands fit zu machen für die aktuellen und künftigen Anforderungen, die sich dem Kulturbetrieb auf allen Ebenen stellen."

Zur Zukunft der Kunsthalle Mannheim sagte sie: Die Institution habe mit ihrem Team beste Voraussetzungen für eine progressive Entwicklung. "Sie kann sich im mittleren Feld der deutschen Museumslandschaft weiter nach oben bewegen. Vor allem dann, wenn neue Impulse einer neuen Leiterin, eines neuen Leiters hinzukommen."

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und der Kulturbürgermeister Michael Grötsch bedauern den Weggang der Kunsthallen-Direktorin. Mit der Eröffnung des Neubaus und dem damit verbundenen innovativen Programm sowie der digitalen Strategie habe sie bedeutende Impulse für Mannheim als Kunst- und Kulturstadt gesetzt.