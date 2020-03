Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Das Wort "eigentlich" hat gute Chancen, zum Wort des Jahres 2020 zu werden. Es ist derzeit wegen der Corona-Krise in aller Munde, denn nichts läuft nach Plan. So sollte eigentlich am Mittwochabend im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) eine Ausstellung über den Helden Herkules eröffnet werden (siehe Stichwort). Natürlich wurde sie nicht eröffnet, das Museum ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Was nicht bedeutet, dass die Mitarbeiter Däumchen drehen. "Wir arbeiten an der Ausstellung wie bisher, aber natürlich unter anderen Bedingungen", erklärte der Direktor des KMH, Dr. Frieder Hepp, in einer Telefonkonferenz mit der RNZ. Aber wie bereitet man eine Ausstellung vor, von der man nicht weiß, wann sie eröffnet wird? Die RNZ durfte telefonisch hinter die Kulissen blicken.

Herkules hat Künstler zu allen Zeiten inspiriert, der Fokus der Ausstellung, die von der Archäologin Dr. Renate Ludwig und der Kunsthistorikerin Dr. Karin Tebbe kuratiert wird, liegt auf dem Heldenmythos von der Antike bis in die Barockzeit. "Vieles haben wir in unseren eigenen Beständen, die Mehrzahl unserer Leihgaben kommt aus Deutschland und der Schweiz", erläuterte Hepp. Dass ein knappes Viertel aus Italien, das schon in einer großen Herkulesschau in Turin zu sehen war, wegen der Corona-Krise nicht anreisen würde, habe man schon länger befürchtet. Auf unbestimmte Zeiten warten, bis diese bereits verpackten und reisefertigen Exponate aus Neapel, Rom und Florenz vielleicht doch noch eintreffen, wolle man jedoch nicht. "Wir haben von den italienischen Originalen jetzt ausgezeichnete großformatige Fotografien anfertigen lassen", so Hepp, "die wir zeigen können".

Diese attische Amphore zeigt, wie die Göttin Athene den Helden Herkules mit Waffen versorgt. Foto: Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Aus der Schweiz – das Swiss Lab for Culture Projects in Lugano ist Kooperationspartner – sind bereits in der vergangenen Woche alle Leihgaben angekommen, wohlverpackt in Klimakisten, aber natürlich ohne Kuriere. Darunter ist eine attische Amphore aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, die Herakles und Athene zeigt; sie kommt aus Basel. Die Bilder zeigen, wie die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes Herakles bei seinen Arbeiten unterstützt.

Hintergrund > Herkules ist der lateinische Name für den griechischen Halbgott Herakles. Der Sage nach war er der Sohn des Göttervaters Zeus und der Sterblichen Alkmene. Sein Name bezieht sich auf die Zeus-Gattin Hera, die den Sohn der Rivalin aus Eifersucht vernichten wollte. Doch war Herkules ein [+] Lesen Sie mehr > Herkules ist der lateinische Name für den griechischen Halbgott Herakles. Der Sage nach war er der Sohn des Göttervaters Zeus und der Sterblichen Alkmene. Sein Name bezieht sich auf die Zeus-Gattin Hera, die den Sohn der Rivalin aus Eifersucht vernichten wollte. Doch war Herkules ein echter Kraftprotz, bereits als Neugeborener war er so stark, dass er die von Hera gesandten Schlangen erwürgen konnte. Berühmt wurde der Held durch seine List und Stärke, die er bei der Erledigung seiner zwölf Aufgaben unter Beweis stellen konnte. Er überwand Ungeheuer wie den unverwundbaren Nemeischen Löwen, entwurzelte mit bloßer Hand Bäume und sorgte für Ordnung, indem er den Augiasstall reinigte. Doch der Halbgott, der alles konnte, war auch ein Tugendheld. Denn am Scheideweg entschied er sich gegen den bequemen und für den schwierigen Pfad der Tugend. Eben diese ideal scheinende Verbindung von schier unüberwindlicher Kraft und vorbildlicher Gesinnung ließ den Halbgott Herakles zu genau der Gestalt werden, als die sich weltliche Herrscher gern verkörpert sahen. Daher wurden seit der griechischen Antike Herakles und seine Taten unzählige Male auf Vasen, Reliefs und Skulpturen dargestellt, später in Filmen, Serien, Graphic Novels und Comics. sal

[-] Weniger anzeigen

Eigentlich sollten die kostbaren Stücke von einem Kurier aus der Schweiz begleitet werden, in Corona-Zeiten fällt das aus. "Unsere Restauratoren haben die Exponate sorgfältig ausgepackt und in die eigens dafür vorbereiteten Vitrinen gestellt und verschlossen. Die Schweizer Kollegin war per Video zugeschaltet", erklärt Hepp zum Ablauf. Das habe reibungslos funktioniert.

Glücklicherweise haben viele Ausstellungsstücke auch einen deutlich kürzeren Weg ins Museum: Eines der Prunkstücke der Ausstellung, die Cathedra Sancti Petri, kommt als Nachbau aus dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz. Alle zwölf Heldentaten des Herkules (nebst sechs Fabelwesen) schmücken den Thron, auf dem sich Karl der Kahle 875 in Rom zum Kaiser des christlichen Abendlandes krönen ließ. Ein antiker Held am Thron des Schutzherrn der Christenheit? Das sei kein Widerspruch. Laut Renate Ludwig schrieben sich die Mächtigen noch im Mittelalter gern die Stärke des Herkules auf die Fahnen, während seine Leiden an den Weg Christi erinnerten.

Spätestens seit dem 12. Jahrhundert galt dieser hölzerne Stuhl als Thron des Apostels Petrus, eben als "Cathedra Sancti Petri". Das Original ist in einem Altarschrein im Petersdom verschlossen, der Vatikan machte es den Forschern um 1970 für wenige Jahre zugänglich und Kunsthistoriker nutzten die Gunst der Stunde. "Daher wissen wir heute, wie der Stuhl ausgesehen hat: Alle sichtbaren Holzflächen waren mit Gold- und Silberstreifen verkleidet, dazu kamen Halbedelsteine in den Öffnungen und den Mulden der Thronlehne", erläutert Ludwig. Bequem war das gute Stück vermutlich nicht, aber eindrucksvoll ist schon die Fotografie, wie nebenstehendes Bild zeigt.

Die Heidelberger treffen in der Ausstellung sogar auf einen alten Bekannten: Seit 350 Jahren steht eine Herkules-Skulptur über dem Brunnen auf dem Marktplatz. Errichten ließ sie Kurfürst Johann Wilhelm, als die Stadt nach der Zerstörung durch französische Truppen wieder aufgebaut wurde. Das Original ist im Besitz des KMH. Auch der RNZ ist diese Statue besonders ans Herz gewachsen, verteilt der Held doch auf der Lokalseite Keulenschläge gegen Widrigkeiten in der Stadt, noch lieber aber einen Blumenstrauß für bürgerliches Engagement.

Ebenfalls aus dem eigenen Bestand kommt das opulente Gemälde des Barockkünstlers Laurent de la Hyre. Es zeigt die lydische Königin Omphale, die Herkules als Sklaven kauft, ihm Keule und Löwenfell abnimmt und ihn bändigt – wenigstens für eine Weile, so die Sage. Karin Tebbe präsentiert dieses imposante Prachtstück in Kombination mit zwei reizvollen Herkules-Figuren aus der Frankenthaler Porzellanmanufaktur, die der Künstler Johann Wilhelm Lanz schuf. Dieser Recke mit Keule und Löwenfell wirkt ziemlich filigran, besonders angesichts der Kraftprotzerei, die das Barockgemälde ausstrahlt.

Wann die große Herkules-Schau eröffnet und wie lange sie dann besucht werden kann, ist derzeit nicht absehbar – wie so vieles andere auch. Bis 12. Juli laufen die Verträge, die das Kurpfälzische Museum mit seinen Leihgebern abgeschlossen hat. Eigentlich. "Nach den großen Anstrengungen, die wir in die Vorbereitung gesteckt haben, werden wir alles versuchen, die Ausstellung vielleicht durch eine Verlängerung doch noch zu retten. Sie verdient es, und wir wünschen ihr viele Besucher", so Hepp.

Zur Zeit bereitet Annina Seele einen virtuellen Streifzug durch die Sonderausstellung vor, der am Wochenende als Video online zu sehen sein wird. Mit dem Wissenschaftsjournalisten Jörg Tröger werden wieder die beliebten Podcasts ins Netz gestellt, die auch bei der letzten Museumsausstellung "Königskinder" von vielen Hörern gerne genutzt wurden. Und für Print-Leser wird die RNZ in den nächsten Wochen, regelmäßig einzelne Prunkstücke der Ausstellung vorstellen, so dass der Held trotz Corona seine heroische Wirkung entfalten kann.