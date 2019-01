Von Milan Chlumsky

Es gibt Zeichnungen, die intelligent und witzig sind. Und es gibt Sätze, die so herrlich widersprüchlich sind, dass sie einem buchstäblich die Sprache verschlagen. Es gibt nur einen Künstler, der beides hervorbrachte und darüber hinaus sehr seriöse Blätter zeichnete oder malte und nicht selten seinen Zeitgenossen einen kritischen Spiegel entgegenhielt: Tomas Schmit, der 1943 in der Nähe von Köln geboren wurde, dort das Gymnasium absolvierte, traf als 18-Jähriger den Videokünstler Nam June Paik und begann ein Jahr später, ohne je eine besondere Ausbildung absolviert zu haben, an den Fluxus-Aktivitäten teilzunehmen.

Seine ersten Texte entstanden ebenfalls in dieser Zeit, die Zeichnungen kamen etwas später. Es folgte eine Einladung zum Fluxusfestival in Kopenhagen und eine weitere nach Paris (1962). Von da an beteiligte sich Schmit an den meisten europäischen Fluxus-Veranstaltungen, auch wenn er dem breiten Publikum nicht so bekannt war wie etwa Wolf Vostell.

Der junge Mann zog nach Köln um, hatte außer zu Nam June Paik auch zu George Maciunas Kontakt (der als amerikanischer Soldat seinen Dienst in Wiesbaden leistete und der eigentliche Gründer der Fluxus-Bewegung war), sowie zu dem Maler Arthur Køpcke und dem Musiker Ludwig Gosewitz, mit denen er zahlreiche Happenings veranstaltete. Er selbst organisierte 1964 das Festival für Neue Kunst an der Technischen Universität in Aachen, wo auch Wolf Vostell und Joseph Beuys auftraten.

Obwohl Schmit weiterhin im Geiste des Fluxus malte, Multiples produzierte und Bücher publizierte, die nicht nur mit Sprache, Logik, Paradoxie zu tun hatten, sondern auch Psychologie, Verhaltensforschung, Biologie und Ästhetik betrafen, zog er sich nach und nach aus der Fluxusbewegung zurück. Er siedelte nach Berlin über, setzte seine sprachlichen und zeichnerischen Blätter fort, die er selbst auch kommentierte: Das Wort beim Wort nehmen, die Zeichnung bei der Zeichnung: Erst ist das B da, dann kommt die Farbe rot dazu, und schließlich liegt ganz oben ein kleines Stück Brot. An die 1000 Zeichnungen befinden sich Schmits Archiv in Berlin.

Am spannendsten sind seine Blätter, in denen sich Zeichnung und Wörter scheinbar widersprechen, um letztendlich der Sprachlogik eins "auszuwischen": "Es sieht so aus, als sä(h)e es so aus" nennt Schmit 1985 zwei Blätter und dreht einen Kreis mit Schaffer, der aus der Ferne einem Fahrverbotsschild ähnelt, um ein paar Grad nach rechts. Seine witzige Respektlosigkeit vor der hehren Kunst kondensiert er in den Arbeiten "Sockel zum Raufgucken und Sockel zum Runtergucken". Der Titel der Ausstellung lautet "Bald ist wieder Schneckentreffen", wobei die beiden Schnecken in entgegengesetzte Richtungen laufen.

Die künstlerische Arbeit Schmits fand mit einem Künstlerbuch, das sämtliche Arbeiten versammelte, ihren Abschluss und erschien 2007 posthum. 2006 starb Tomas Schmit mit 63 Jahren, ein sehr neugieriger Künstler, den die Mechanismen der Wahrnehmung, des Denkens, der Hirn- und Verhaltensforschung bis zuletzt interessierten.

Das Hack-Museum Ludwigshafen zeigt jetzt eine wunderbare Retrospektive, mit Zeichnungen, Editionen und Künstlerbüchern aus den Jahren 1960 bis 2005. Eine wahre Entdeckung mit großartigem Sprachwitz und oft spitzbübischen Zeichnungen.

Info: Tomas Schmit: "Bald ist wieder Schneckentreffen", Wilhelm-Hack- Museum bis 17.9; www.wilhelmhack.museum