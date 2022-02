Von Moritz Mayer

Heidelberg. Es wird das letzte Mal sein, dass die Galerie P13 in Heidelberg ihre Türen öffnet. Ende Februar soll dort in der Pfaffengasse 13 für Wohnraum Platz gemacht werden. "Es geht damit ein Raum verloren, in dem die Öffentlichkeit einfach hereinspazieren und Kunst erleben konnte", fasst die Besitzerin von P13, Kristina Hoge, die Bedeutung der Galerie in der Pfaffengasse zusammen. Doch bis Ende des Monats gibt es noch ein paar Tage Gelegenheit, die Werke von Matthias Maaß zu erleben.

Maaß, der selbst in Ziegelhausen gelebt hatte, war zu seiner Schaffenszeit täglich in der Altstadt unterwegs. Der frühe Tod des Vaters, berichtet Kristina Hoge, löste bei dem Künstler Gedanken an Selbstmord aus; deshalb benötigte er klinische Unterstützung. In dieser Zeit fand er den Weg zur Kunst. Seine Werke sind ein therapeutischer Ansatz – eine Überlebensarbeit. Die sogenannte Outsider-Art bezeichnet unter anderem Kunst von psychisch erkrankten Menschen. Diese wird als stark emotional empfunden und ist weniger vom Verstand bestimmt. So wollte Maaß selbst einfach zeichnen. "Der Ursprung meiner Kraft liegt darin, wenn ich zeichnen kann", schrieb er zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in sein Tagebuch. Dabei ließ er seine Hand auf dem Papier treiben und spielte so mit den entstandenen Linien.

Das Zusammenspiel der einzelnen, meist mit Tusche gezeichneten Linien ergibt das Gesamtwerk. Die Linien wirken oft hart gegen die Papierfasern gezeichnet, als seien sie eine Entfesselung von Vorschriften. Das offenbart die Emotionalität der Outsider-Art und zeichnet auch den Stil von Maaß aus. "Er hörte extrem experimentelle Musik und wirkte beim Malen wie in einer anderen Welt", erinnert sich Kristina Hoge an die Zeit, als sie Matthias Maaß bei der Arbeit beobachtete. Er lebte sich auf dem Papier regelrecht aus, "als gäbe er sich im Moment selbst die Struktur, die er dem Bild aufzwingt", interpretiert Hoge sein Vorgehen.

Ein ehemaliger Weggefährte, Rainer René Müller, der die Vorauswahl für die Gedächtnisausstellung getroffen hat, sagte selbst über Maaß’ Arbeit: "Die Qualität der Arbeiten liegt in einer rücksichtslosen Authentizität und in der Vereinzelung der Person und des Leidens". Um der Person Matthias Maaß besser gerecht werden zu können, stellt die Galerie P13 die Kunstwerke zu verschiedenen Lebensphasen des Künstlers vor. Auch wenn sich die Bilder im Laufe der Schaffenszeit verändert haben, so lassen sich in allen Zeichnungen und Gemälden einzelne Linien erkennen, die das ganze Kunstwerk ergeben.

Es werden die letzten Ausstellungsstücke in der Galerie P13 sein. Der Stadt Heidelberg werde dadurch etwas fehlen, meint Kristina Hoge. Selbst Touristen kämen in die Galerie und seien überrascht, dass es "richtig Berlin like hier in Heidelberg ist".

Für die Zukunft plant Kristina Hoge Ausstellungen über das Internet und will YouTube-Videos erstellen, um den Zugang zur Kunst für alle zu ermöglichen. Vielleicht lässt sich auch ein neuer Raum finden, in dem die Denkansätze der Galerie weiterverfolgt werden können.

Info: Die Ausstellung "Der Ursprung meiner Kraft liegt darin, wenn ich zeichnen kann" von Matthias Maaß wurde verlängert bis zum 20. Februar; zu sehen ist sie in der Galerie P13, Pfaffengasse 13, in Heidelberg. Der Eintritt ist kostenlos, Besuche sind möglich nach Vereinbarung per Mail: info@galerie-p13.de oder über die Webseite www.galerie-p13.de.