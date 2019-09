Rogier van der Weyden (um 1399/1400-1464): Columba-Altar, um 1455 (aus der Kölner Kirche St. Columba). Mitteltafel des Triptychons: Anbetung der Könige, Eichenholz; 139,5 x 152,9 cm. Johann Wolfgang von Goethe hat das Werk nach einem Besuch der Sammlung in Heidelberg beschrieben. Foto: Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek München/Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Von Heribert Vogt

Nicht weniger als ein nationales Kunstmuseum schwebte den Kölner Brüdern Sulpiz und Melchior Boisserée vor. In politisch zerrissenen Verhältnissen, wäh-rend des napoleonischen Zeitalters im frühen 19. Jahrhundert, wollten sie Schönheit und Bedeutung des heimischen Kulturerbes dokumentieren. Sie verfolgten das Ziel, zur Rückbesinnung auf die christliche Vergangenheit beizutragen. Ihre berühmte Sammlung altdeutscher und niederländischer Malerei, die sich von 1810 bis 1819 in Heidelberg befand, bot den Patrioten während der Befreiungskriege einen nationalen Schatz.

Der Heidelberger Standort war verbunden mit einem direkten Blick auf die Schlossruine. Denn die Kunstsammlung war untergebracht im heutigen Palais Boisserée am Karlsplatz (Hauptstraße 209), wo seit 1974 das Germanistische Seminar beheimatet ist. Darin mieteten die Brüder Boisserée das erste Stockwerk und präsentierten ihre Sammlung in drei Räumen und auf einem Flur. Dort begann der Bestand, weit auszustrahlen.

So besuchten nach der Siegesfeier über Napoleon im Jahre 1815 Kaiser Franz von Österreich, Zar Alexander von Russland, König Friedrich Wilhelm von Preußen, die Fürsten Metternich und Schwarzenberg, Freiherr von Stein, Fürst von Hardenberg und zahlreiche weitere Persönlichkeiten die Heidelberger Sammlung.

Auch Goethe war hier zwei Mal, 1814 und 1815, zu Gast. Er sollte mit einer Beschreibung der Gemälde ihren Ruhm verbreiten helfen. In einem zeitgenössischen Bericht zu seinem Aufenthalt von 24. September bis zum 8. Oktober 1814 heißt es: "Goethe ist seit vierzehn Tagen bei den Boisserées und liegt den ganzen Tag vor den Bildern." Im Folgejahr 1815 kehrte der Dichter für die Zeit vom 20. September bis zum 7. Oktober zurück und zeigte auch seinem Großherzog Karl August die Bildergalerie.

Von 1810 bis 1814 hatte die Sammlung durch Kauf oder Tausch im Rheinland und in den Niederlanden ihren größten Zuwachs erhalten. Nachdem 1817 die komplette Chronologie der Gemälde vom 13. bis zum 16. Jahrhundert - darunter auch Werke von Rogier van der Weyden, Albrecht Dürer oder Lucas Cranach d. Ä. - erreicht worden war, beschlossen die Boisserées, die Sammlung in fürstliche Hände zu überführen, um sie auch über ihren Tod hinaus zu sichern.

Bei der Suche nach einer solchen Lösung scheiterten die von Karl Friedrich Schinkel geführten Ankaufsverhandlungen mit der preußischen Regierung. Interesse bekundeten auch Kaiser Franz I. von Österreich, Kronprinz Ludwig von Bayern, das Städelsche Kunstinstitut in Frankfurt, die Stadt Köln sowie Königin Katharina Pawlowna von Württemberg. Im Jahr 1819 siedelten die Brüder zunächst nach Stuttgart über.

Dort wurde ihre Sammlung öffentlich zugänglich gemacht: Von Mai bis Oktober verzeichnete sie 18.000 Besucher. Der Ausstellung wurde eine "lithographische Anstalt" angegliedert. Johann Nepomuk Strixners Lithographiewerk "Sammlung Alt-, Nieder- und Ober-Deutscher Gemälde der Brüder Sulpiz und Melchior Boisserée und Johann Bertram" erschien mit 114 Blättern von 1821 bis 1840. Sie zeigten jedoch nur etwa die Hälfte der Stücke.

Aber auch die Verhandlungen mit König Wilhelm von Württemberg über den Ankauf der Bilder scheiterten, und so nahmen die Brüder erneut Verbindung mit König Ludwig I. von Bayern auf. Dieser kaufte die auf 213 Gemäl-de vergrößerte Sammlung 1827 für 240.000 Gulden und ließ sie zum Teil im Schloss Schleißheim ausstellen. Die Sammler vom Rhein siedelten nach München über, Sulpiz Boisserée wurde ein Berater für die Alte Pinakothek.

Allerdings ging der oberste Wunsch der Brüder Boisserée, der Erhalt ihrer Sammlung, auch in München nicht in Erfüllung. Im Jahr 1828 kam es zwar noch zu einer Präsentation des gesamten Bestands, aber in der 1836 eröffneten Alten Pinakothek wurden nur noch Teile ausgestellt, die durch veränderte Hängung der Werke weiter entzweit wurden. Deshalb ist heute eine Gesamtbetrachtung der Sammlung nicht mehr möglich.

Aber etwa der abgebildete Columba-Altar von Rogier van der Weyden ist dauerhaft in der ständigen Sammlung der Alten Pinakothek im 1. Obergeschoss, Saal I, ausgestellt. Das Gemälde zählt zu den wichtigen Hauptwerken des Hauses.

Die Brüder Boisserée wurden durch ihr Wirken zu Berühmtheiten der Kunstgeschichte. Ihre Sammlung bildete den Grundstock der Alten Pinakothek. Auf dem Weg dorthin spielte Heidelberg neun Jahre lang eine große Rolle.