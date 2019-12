Von Matthias Roth

Heidelberg. Luigi Nonos "Polifonica – Monodia – Ritmica" ist ein Klassiker der Nachkriegsmoderne. Das dreisätzige, komplexe Frühwerk des Komponisten wurde von Hermann Scherchen 1951 bei den Ferienkursen in Darmstadt uraufgeführt und dauerte hier exakt 8:31 Minuten. Auch bei späteren Aufnahmen ist die Dauer stets um die neun Minuten. Das Klangforum Heidelberg unter Walter Nußbaum publiziert nun eine Aufnahme des Stücks, die 18:33 Minuten dauert. Woher kommen die zusätzlichen rund zehn Minuten dieser Musik?

"Scherchen selbst schreibt, er habe Nonos Partitur ,auf ein Drittel‘ gekürzt, und der Komponist habe ,sehr geweint‘", sagt Dirigent Walter Nußbaum auf Nachfrage. Scherchen habe aber nicht aus Böswilligkeit gehandelt, führt der Pianist J. Marc Reichow weiter aus, der sich eingehend mit der komplizierten Rezeptionsgeschichte dieses Werkes befasste, sondern weil er es nach einer erfolglosen Uraufführung vom Vorjahr für das Beste für das Stück hielt, es zu verkürzen.

"Aus welchen konkreten Gründen, wissen wir nicht", konstatiert Reichow, "es können auch aufführungstechnische gewesen sein". Soll heißen: Vielleicht war das Programm für den Abend einfach zu lang. Jedenfalls kam Scherchens Kurzfassung zum Schott-Verlag und wurde dort gedruckt. So hielt sich jeder an den gedruckten Notentext, auch die Ensembles des Klangforums Heidelberg – bis sie von den Uraufführungsumständen erfuhren und durch den Kontakt mit der Witwe des Komponisten, Nuria Schoenberg-Nono, die Original-Instrumentenstimmen der Uraufführung aus Venedig in die Finger bekamen. In diese sind alle Kürzungen als deutliche Striche eingetragen, aber der Urtext ist dabei nicht zerstört worden.

Man kann sich denken, welche Arbeit dahinter steckt, die Urfassung dieses Werkes zu rekonstruieren, die nun auf der neuen CD des ensemble aisthesis zu hören ist. Und nicht nur das: Durch die Rekonstruktion wurden viele Abweichungen deutlich zur bekannten, gedruckten Partitur. Doch an eine "historisch-kritische" Neuausgabe ist offenbar nicht zu denken: "Der Schott-Verlag zeigte bisher kein Interesse daran", so Reichow.

"Es ist offensichtlich, dass sich Nono das Stück viel klangsinnlicher vorstellte, als es in der Kurzfassung wirken kann", so Nußbaum: Der Klang muss sich langsam entwickeln, und das braucht Zeit, die Scherchen dem Stück nicht zugedacht hatte. Das zeigt auch der Mitschnitt der Uraufführung, die auf dieser CD auch dokumentiert ist. Die Schola Heidelberg trägt außerdem Vokalwerke Nonos und Salvatore Sciarrinos bei.

Info: CD bei Divox. Weihnachtskonzert des Klangforums heute, 20 Uhr, Peterskirche Heidelberg.