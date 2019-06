Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Auf den ersten Blick wirkt der junge Gyllen (Fionn Whitehead) ziemlich allein und ratlos. An seinem 18. Geburtstag hat er nach einem Streit das Wohnmobil seines Stiefvaters geklaut, um damit nach Frankreich zu seinem leiblichen Vater zu fahren. Jetzt, in der stimmungsvollen Abenddämmerung, steckt er fest in einer malerischen Bucht unweit des marokkanischen Feriendomizils seiner Familie und kann den Wagen nicht starten. Bis dem Londoner der etwa gleichaltrige Kongolese William (Stéphane Bak) zur Hilfe kommt, der nicht nur Englisch spricht, sondern auch Auto fahren kann.

Naiv und unerfahren, "verrückt und optimistisch" schließen sich die beiden Ausreißer spontan für einen gemeinsamen Trip zusammen. Denn auch William, gewissenhaft und weniger impulsiv als Gyllen, ist auf der Suche. Er vermutet seinen älteren Bruder unter den Flüchtlingen in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais.

In "Erinnerung an den ersten Sommer ohne Eltern" möchte er mit seinem Film "Roads" von zwei jungen Leuten erzählen, die durch Europa fahren" und mit einem "klaren Blick" auf die "scheinbar so komplizierte Welt" schauen, sagt Regisseur Sebastian Schipper bei seinem Besuch im Heidelberger Gloria-Kino. Tatsächlich kümmert er sich in seinem einfach und geradlinig erzählten Film wenig um Plausibilität und Wahrscheinlichkeit, wenn es für die beiden abenteuerlustigen Jugendlichen darum geht, einen durchgeknallten Hippie (Moritz Bleibtreu) als "Schleuser" anzuheuern oder eine Gruppe afrikanischer Flüchtlinge über die Pyrenäen zu schmuggeln. Trotzdem beansprucht Schipper, der das Politische seines Films lieber in den persönlichen Beziehungen seiner Figuren verortet sehen möchte, ein starkes "Interesse an der Lebenswirklichkeit" seiner sympathischen Helden.

Denn was die beiden Jugendlichen, die ihre Fahrt irgendwann auf einem Motorrad fortsetzen, tatsächlich antreibt, liegt in der traumatischen Vergangenheit ihrer Familiengeschichte verborgen. Hier finden sich zwei, die gewissermaßen heimatlos und auf der Suche sind, in einer ebenso unkomplizierten wie schwierigen Freundschaft zusammen. "Ich brauche dich als meinen Freund", sagt William zu Gyllen, der sich einen Moment lang betrogen und verlassen fühlt. Denn Gyllen, der seinen Platz in der Welt noch sucht, wünscht sich einen Freund, der wie ein Bruder ist. Auch wenn Sebastian Schipper im Gespräch mit dem Heidelberger Publikum sagt, dass sein Roadmovie nicht dem klassischen Motiv folgt, von der Straße als einem "Sehnsuchtsort" zu erzählen, so erfüllt das beliebte Genre in seinem Film "Roads" doch eine zweite, stets inhärente Funktion, indem es zum Vehikel wird für eine Geschichte über Freiheit und Selbstsuche, Verlust und Freundschaft.

Info: Heidelberg, Gloria-Kino, täglich 16.50 Uhr und 21 Uhr.