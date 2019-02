Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Dokumentarische Bilder der nordchinesischen Bergarbeiter-Stadt Datong eröffnen den Film: Gesichter von Menschen in einem überfüllten Bus, die Totale auf eine hässliche Hochhaussiedlung, geschäftiges Leben auf den Straßen. Das Jahr 2001, so bedeuten es diese Szenen, ist lange her in seiner Anmutung einer fernen, tristen Vergangenheit. Wir erfahren, dass der örtliche Bergbau in einer Krise steckt, die Mine von der Schließung bedroht ist.

Hier lebt die resolute Qiao (Zhao Tao) als Tochter eines müde gewordenen Arbeiterführers. Vor allem aber ist sie die bedingungslos loyale Freundin des Gangsterbosses Bin (Liao Fan). Im Hinterzimmer einer Kneipe sitzt er mit seinen Männern rauchend und spielend zusammen. "Treue und Rechtschaffenheit" lautet der traditionelle Kodex der brüderlichen Organisation.

Gibt es interne Konflikte, vermittelt der schweigsame Bin als Streitschlichter; bei einem anderen, ihn selbst betreffenden Vorfall lässt er Milde walten: "Wir sind doch alle Brüder." Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass für ihn und seinesgleichen das Recht des Stärkeren zählt: Töten oder Getötet-Werden. Als es zur brutalen Auseinandersetzung mit einer rivalisierenden Gang kommt, wird Bin schwer verletzt und Qiao geht für ihn ins Gefängnis.

Der international renommierte chinesische Regisseur Jia Zhang-Ke erzählt in seinem Film "Asche ist reines Weiß" nicht viel über die kriminalistischen Hintergründe. Stattdessen folgt er nach einem Zeitsprung von fünf Jahren der aus dem Gefängnis entlassenen Qiao auf ihrer Suche nach Bin.

Auf dem Jangtsekiang fährt sie in das Gebiet der Drei Schluchten, um ihren Freund aufzuspüren. Beide sind sich fremd geworden. Das distanzierte Treffen in einem Hotelzimmer, in seiner ungeschnittenen Länge atmosphärisch dicht inszeniert, gibt darüber eindrucksvoll Auskunft. Danach ist Qiao noch einsamer.

Wenn sich beide 2018 in Datong wiederbegegnen, hat sich nicht nur die Stadt gewandelt, sondern auch Bin, der gebrochen und verbittert an den Rollstuhl gefesselt ist. Am Ende ist sie es, die mit ihrer Treue sowohl der Verzweiflung ihres Freundes als auch den Auflösungstendenzen der alten Ordnung trotzt.

