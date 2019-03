Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Von seinem Vater habe er gelernt, seine Albträume aufzuschreiben, damit sie nicht wiederkehren, sagt Talal Derki zu Beginn seines Films "Of fathers and sons - Die Kinder des Kalifats" aus dem Off. Als "Schreibwerkzeug" dient dem syrischen Dokumentarfilmer ("Rückkehr nach Homs", 2013) dabei die Kamera seines Bildgestalters Kahtan Hasson.

Über zwei Jahre haben die beiden für ihren preisgekrönten Film aus nächster Nähe das Leben einer radikal-islamistischen Großfamilie im Kriegsgebiet von Idlib im Nordwesten Syriens beobachtet.

Dafür ist Talal Derki 2014 aus seinem Berliner Exil in seine zerstörte Heimat zurückgekehrt. Um aus einer Innensicht das "Vermächtnis des Krieges" zu dokumentieren, musst er jedoch erst das Vertrauen des al-Nusra-Front-Rebellenführers Abu Osama gewinnen und sich deshalb als Sympathisant der salafistischen Dschihadisten ausgeben.

Wie eng die Psychologie des Krieges und religiöser Fanatismus verknüpft sind, zeigt Derkis Film vor allem mit Blick auf die Kinder. Ohne eine andere Wahl zu haben, werden sie von klein auf in eine extremistische Weltsicht gezwungen. In ihr ist die Verbreitung des "wahren Glaubens" mit einem permanenten Kampf gegen die "Ungläubigen" verknüpft. Unbedingter Gehorsam, Opferbereitschaft und ein unerschütterlicher Durchhaltewillen sind deshalb die vornehmsten Tugenden einer weltfremden Erziehung, deren ideologische Verfechter von einem Gottesstaat träumen und die Sprache der Gewalt propagieren. "Wir werden in Stolz und Ehre sterben", singt Abu Osama auf dem Weg ins Minenfeld, wo er mit einem Detektor versteckte Sprengfallen aufspürt, um sie zu entschärfen. Später wird er bei einem dieser gefährlichen Einsätze einen Fuß verlieren. Was die Kinder an ihren Väter bewundern und in ihnen die Faszination für den sogenannten "Heiligen Krieg" weckt, sind die Heldengeschichten der autoritären Patriarchen.

Deren zärtliche Kinderliebe beschwört zugleich die Hingabe an den Tod. Einmal sagt Abu Osama, der zwölf Kinder von zwei Ehefrauen hat: Für ein getötetes Kind werden tausend neue Kinder geboren." Zwei seiner Söhne, Ayman (12) und Osama (13), die nach berüchtigten, vom Vater verehrten Terroristen benannt wurden, nimmt der Filmemacher genauer in den Blick. Er folgt ihnen in ein Camp, wo sie in "Scharia-Studien" ideologisch indoktriniert und mit brutalem militärischem Drill zu "Gotteskriegern" geformt werden.

Doch nicht alle Kinder sind dem psychischen Druck dieses perfiden Abhärtungsprogramms gewachsen. Ob es für sie einen wirklichen Ausweg aus dem Kreislauf der Gewalt gibt, bleibt fraglich, auch wenn ein solcher angedeutet wird. Neben religiösem Fanatismus, überkommenen patriarchalen Familienstrukturen und einem verbreiteten Gefühl der Unterdrückung sieht Talal Derki vor allem einen Mangel an Bildung als Ursache für einen Fundamentalismus, der den syrischen "Zermürbungskrieg" zum "Armageddon" stilisiert. Und der, so Derki abschließend, seine Heimat schrecklich verändert habe.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, Omdt U: 21., 23., 24. und 26. März.