Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Das Ende steht am Anfang. Eine junge, offensichtlich verletzte Frau schleppt sich durch den Schnee. Sie blutet und schreit. Aus der Vogelperspektive der Kamera wirkt sie allein. Die weite Schneefläche und das Weiß der Leinwand sind eins in ihrer Anrufung von Unendlichkeit. Wären da nicht diese Spuren von Blut als Zeugnis des Lebens: Das Rot des Körpers, das sich dem Verschwinden im Weiß widersetzt; oder der Einzelne, der sich hier aus der Gewalt des Kollektivs löst. "Für die, die uns gezeugt haben und nicht mehr unter uns sind", lautet die Widmung des Films, der nach dem Abspann beginnt.

Gaspar Noés neuer, gewohnt form- und stilbewusster Film "Climax" ist in seiner Symbolik und seiner mit plakativer Geste vorgetragenen existenzialistischen Lebensanschauung ein Werk radikaler Zuspitzungen. Immer in Gefahr, ins Bodenlose oder nur Banale abzustürzen, feiert der argentinisch-französische Meisterprovokateur den Exzess und die Ekstase, die Lust und die Verzweiflung, die durch Gewalt und absolute Hilflosigkeit grundiert wird. So beobachtet er in "Climax", der im Winter 1996 in der Aula eines leer stehenden, heruntergekommenen Schulgebäudes spielt und so die Einheit von Zeit, Ort und Handlung akzentuiert, den eskalierenden, gruppendynamischen Prozess eines Tänzerkollektivs im Ausnahmezustand.

Deren Mitglieder stellen sich in Casting-Videos vor, in denen sie über ihre Hoffnungen und Wünsche, über ihre Stärken und Schwächen sowie ihren Mut zum Risiko Auskunft geben. Die folgende Tanzperformance, eine so fulminante wie mitreißende Körperkunst, visualisiert die Statements und feiert die pure Lebendigkeit. Zu den Beats eines "Born to be alive"-Samples zelebriert diese bunte, queere Truppe fiebrige Lust und ekstatische Entgrenzung. Doch schon die schmutzigen Pausengespräche, deren sexuelle Potenz- und Allmachtsphantasien witzig mit Rollenklischees spielen, deuten auf dunkle Begierden und "seltsame Vibes", die sich dann Bahn brechen.

Die Sangría wurde offensichtlich mit LSD gepanscht, was zu einem radikalen Kontrollverlust der Tänzerinnen und Tänzer führt. Eben noch erschöpft und entspannt, erleben sie nun Misstrauen, Angst und Verzweiflung gegenüber sich selbst und den anderen. Auf dem Trip in den Horror werden destruktive Energien freigesetzt, die in einen höllischen Albtraum führen. Gaspar Noé visualisiert nicht die Halluzinationen und inneren Dämonen der Protagonisten, sondern er verwandelt durch eine enorm bewegliche Kamera und extreme Perspektiven den äußeren Raum selbst in ein schrecklich rauschhaftes Inneres. Zwischen Orgie und Delirium nähert sich Gaspar Noés "Climax" so der reinen Filmerfahrung, dem puren Kino aus Rhythmus und Bewegung, Farben, Formen und Musik.

