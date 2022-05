Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Die pandemische Situation hat sich entspannt, die Kultur ist zurück: Das könnte man beim Blick auf die Kulturhäuser zumindest annehmen. Aber haben sie die Corona-Krise wirklich überwunden? Wie viel Sicherheit hat ein Programmplaner heute? Die RNZ hat bei Martin Müller vom Karlstorbahnhof nachgefragt.

Herr Müller, wie muss man sich das Leben eines Programmmachers in diesen Zeiten vorstellen?

Auch wenn es nach außen hin vielleicht nicht so wirkt, haben wir am Karlstorbahnhof doch lange Planungsphasen. Im Normalfall wissen wir heute schon, wie das Programm in sechs bis acht Monaten aussieht. Diesen Rhythmus haben die pandemischen Wellen der letzten zwei Jahre vollkommen durcheinandergewirbelt. Es gab Veranstaltungen, bei denen wir sieben Mal den Termin verschieben mussten. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns als Haus in eine größere Reihe von Veranstaltungsorten einreihen. Angenommen, ein amerikanischer Künstler kommt für 20 Konzert nach Europa, dann sind wir auf dieser Tour nur ein Glied in einer längeren Kette. Vielleicht bricht ein anderes Glied aus der Kette heraus, weil sich gerade in Portugal oder England die pandemische Situation ändert, und schon bricht das ganze Ding zusammen. Sich da ständig neu aufzustellen zu müssen, war und ist wahnsinnig arbeitsintensiv.

Dass überhaupt wieder Musiker aus dem Ausland, wie zuletzt Peaches, am Karlstorbahnhof auftreten, ist ja sogar noch eine relativ neue Entwicklung.

Das stimmt. Wir konnten über zwei Jahre hinweg fast gar nicht auf internationale Künstler zurückgreifen. Eine etwas kuriose Ausnahme gab es mit Stu Larsen, einem Songwriter aus Australien. Er war quasi in Europa gefangen, weil die Pandemie während seiner Europatour ausgebrochen ist. Die australischen Grenzen waren dicht, und Stu war gezwungen, sich in Deutschland mit kleineren Konzerten über Wasser zu halten. Im Sommer 2020 war er der einzige internationale Solokünstler bei uns. Aber ich will das auch nicht schlechtreden: Wir konnten in den vergangenen Jahren auch mit lokalen Künstlern tolle Konzerte machen – mit richtig coolen Projektideen.

Wie hat sich denn der Einnahmenverlust ausgewirkt?

Die festen Mitarbeiter konnten wir alle halten und die studentischen Mitarbeiter, die wir während der Lockdowns nicht mehr beschäftigen konnten, haben wir inzwischen alle wieder eingestellt. Was uns auch gefreut hat: Die Konzerte, Podiumsdiskussionen und Kabarettauftritte, die wir in den digitalen Bereich verlegt haben, wurden total gut angenommen. Alleine beim Queer-Festival hatten wir letztes Jahr 5000 Besucher, die sich auf unserer Website die Online-Ausstellung angeschaut haben. Auch unsere Instagram-Talks waren erfolgreich. Aber natürlich war es ermüdend, nur streamen zu können. Umso dankbarer waren wir deshalb für die Sommerbühne, die uns ein gutes und stabiles Veranstaltungsprogramm und eine gewisse Planungssicherheit ermöglicht hat. Es war fast immer voll, und ich glaube auch, dieses Jahr wird das wieder sehr gut laufen.

Das heißt, die Zuschauer kommen wieder zurück? Es gibt ja auch Kulturorte, die über sinkende Quoten klagen.

Wir merken durchaus auch, dass die Leute gerade zögerlicher sind. Was ich aber schon von vielen Bekannten gehört habe, ist, dass man mittlerweile einen ganzen Stapel Tickets zu Hause liegen hat – alles Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren verschoben wurden. In so einer Situation verstehe ich es dann auch, dass man wenig Bock hat, weitere Konzertkarten zu kaufen. Ich glaube, viele Leute fahren deshalb auf Sicht. Sie planen nicht mehr so weit voraus, wie das früher der Fall war.

Liegt das daran, dass es sich viele auf der Couch bequem gemacht haben? Hat das Heimkino das Ausgehen ersetzt?

Es gibt eine Studie aus London, bei der Konzertbesuchern jeweils vorher und nachher eine Speichelprobe entnommen wurde. Bei sieben von zehn Besuchern war der Endorphinwert nach der Veranstaltung signifikant erhöht. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die aktiv am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen, ihre Lebensqualität wesentlich höher einschätzen. Ich sage das, weil ich glaube, dass man das Gefühl eines wirklichen Miteinanders nicht ersetzen kann. Ein richtiges Konzert kann sich wie eine Erlösung anfühlen. Ich hatte mir im Lockdown auch Tickets für ein gestreamtes Foo-Fighters-Konzert gekauft, das ich mir an einem großen Fernseher anschauen konnte. Das war cool, keine Frage. Aber das physische Erleben ist etwas ganz anderes. Selbst Hör- und Sehgeschädigte bestätigen das ja.

Zu den Herausforderungen der vergangenen Jahre kommt beim Karlstorbahnhof der anstehende Umzug in die Südstadt. Wie sehr beeinflusst das die Programmplanung?

Es wird einen fließenden Übergang geben: Wir stellen das Programm nicht komplett ein, aber es wird auch nicht funktionieren, dass wir nahtlos jeden Tag in der alten und dann gleich in der neuen Location Veranstaltungen anbieten. Wir haben aber noch für den Herbst super spannende Sachen geplant und hoffen dann, pünktlich eröffnen zu können. Ich selbst organisiere gerade das Programm für November und Dezember und generell die inhaltliche Ausrichtung für den neuen Karlstorbahnhof. Der französische Sänger Ben L’Oncle Soul ist bereits bestätigt, das wird sicher ein Riesenerfolg. Und im April 2023 spielt Dirk von Lowtzow in unserem neuen Haus.

Freuen Sie sich auf den neuen Standort?

Die neue Location ist super – ein großes, wahnsinnig schönes Gebäude in einem spannenden Stadtteil. In der Südstadt gibt es junge Familien, alternative Wohnprojekte, junge Studierende: Da findet Leben statt. Dem wollen wir gerecht werden, indem wir künftig auch tagsüber offen sind. Der neue Karlstorbahnhof wird ein richtiger Treffpunkt und Kommunikationsort werden.