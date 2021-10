Heidelberg. (RNZ) Mit "Mio, mein Mio" feiert ein Klassiker der Kinderbuchliteratur Premiere beim Jungen Theater Heidelberg. In der Bühnenfassung und Inszenierung von Markolf Naujoks erzählen die Schauspielerinnen Nadja Rui, Johanna Dähler und Schauspieler Leon Wieferich Astrid Lindgrens Märchenerzählung um Bo Vilhelm Olsson mit Livemusik und buchstäblich fantastischem Schattentheater. Digitale Premiere konnte das Stück bereits am 1. Dezember 2020 feiern, endlich bringt das Junge Theater Heidelberg "Mio, mein Mio" jetzt live vor Publikum auf die Bühne.

Bo Vilhelm Olsson, genannt Bosse, lebt bei Pflegeeltern, die ihn nicht besonders gerne mögen. Eines Tages erreicht ihn eine geheimnisvolle Botschaft mit dem Auftrag, ins Land der Ferne zu reisen. Entschlossen macht er sich auf den Weg und wird in dem fremden Land wie ein alter Bekannter begrüßt. "Mio" ist sein Name dort und Bosse alias Mio begibt sich in ein Abenteuer, in dem er sich gegen die dunkle Macht des finsteren Ritters Kato wehren muss. Gemeinsam mit seinem Freund Jum Jum und dem Pferd Miramis macht er sich auf in den Kampf gegen das Böse.

Regisseur Markolf Naujoks ist dem Heidelberger Publikum bereits durch seine Inszenierungen von "Das kalte Herz", "Kleiner Mann – was nun?" oder zuletzt "Der Untertan" bekannt. Der Theaterregisseur und Musiker arbeitet seit der Spielzeit 2013/14 regelmäßig am Theater und Orchester Heidelberg. Seine Inszenierungen bewegen sich zwischen Installation, Konzert und Theater, Naujoks komponiert dafür Songs und Musik (Indie/Folk/Dream-Pop/Elektronika). 2016 war er mit der Produktion "Mahlzeit" für den Deutschen Theaterpreis "Der Faust" in der Kategorie Beste Regie/Kinder- und Jugendtheater nominiert.

Info: Theaterperformance mit Livemusik für junges Publikum nach Astrid Lindgren am Sonntag, 3. Oktober, um 15 Uhr im Zwinger 3. Karten für 16,40 Euro unter RNZ-Ticketshop.