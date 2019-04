Von Marie-Theres Justus

Heidelberg. Der Historische Roman beschäftigt sich gern mit allerlei Herz-Schmerz-Angelegenheiten meist glücklichen Ausgangs; ein wenig historischer Hintergrund dient dann als Alibi zur Erweiterung des geschichtlichen Horizonts. Ausgesprochen wohltuend ist es, wenn sich eine Neuerscheinung davon so deutlich abhebt wie "Die Erleuchtung der Welt" von Johanna von Wild. Mechthild von der Pfalz (1419-1482) steht im Zentrum des gut 400-seitigen Romans, und erzählt wird die Biografie teils aus ihrer Sicht, teils aus der Sicht einer - fiktiven - Freundin.

Mechthild gehörte zu den starken Frauenpersönlichkeiten der Renaissance, die im Hintergrund die Fäden zu ziehen wusste und insbesondere im Bereich der Bildung unschätzbare Dienste geleistet hat. Die Universitätsgründungen von Freiburg und Tübingen sind eng mit ihrem Namen verknüpft. Wechselvoll ist ihre Geschichte: Als Wittelsbacherin heiratete sie in das Haus Württemberg ein. Die württembergische Teilung hat sie hautnah miterlebt.

Während die eine Hälfte von Stuttgart aus regiert wurde, bezog Mechthild in Urach, der zweiten Hauptstadt, ihre Residenz. Nach dem Tod ihres Gatten ehelichte sie Albrecht von Österreich, was die politischen Entwicklungen nach dessen Tod nicht vereinfachte. Die Kriege zwischen Papst- und Kaisertreuen mit ihren grauenhaften Folgen für die Pfalz, in der ihr Bruder Friedrich I. regierte, sind ein Teil dieser spannenden Geschichte.

Die Autorin hat keine Scheu, sich in das Gewirr verwandtschaftlicher Verflechtungen zu stürzen. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche, doch ist zwischen all den Ludwigs, Ruprechts und Friedrichs beim Lesen durchaus Konzentration vonnöten. Das Leben - auch das studentische - in Heidelberg um 1427 schildert sie plastisch und detailreich. Besonders der damals in der Heilig-Geist-Kirche verorteten Bibliothek widmet sie sich liebevoll.

Aber auch die Kehrseite dieser Zeit - Hunger, Unfreiheit und Armut in den unteren Schichten - stellt sie dar. Nicht zuletzt zeichnet sie ein differenziertes Bild der Frau in der Mitte des 15. Jhdts. Zwischen Missbrauch, Tod durch Schwangerschaft, erlesener Bildung sowie klugem politischem Aktionsvermögen ist der Bogen weit gespannt.

Info: Johanna von Wild: "Die Erleuchtung der Welt", Gmeiner Verlag, 2019, 402 Seiten; als Taschenbuch 15 Euro, als ebook sowohl im pdf- als auch im ePUB-Format 10,99 Euro.