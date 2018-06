Die beliebteste Mannschaftssportart ist auch ein Thema für die bildende Kunst: Ein Mitarbeiter befestigt das Gemälde "Footballer" von Gerhard Kurt Müller für die Ausstellung "Das Runde und das Eckige. Fußball in der Kunst" an der Wand im Lindenau-Museum. Die Ausstellung ist bis zum 2. September im thüringischen Altenburg zu sehen. Foto: Bodo Schackow

Von Wolf Scheller

Heidelberg. Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki verfügte kategorisch, Literatur und Sport sind "feindliche Brüder" und können nicht zusammenkommen. Der Philosoph Konrad Paul Liessmann sprach von der "Literaturunfähigkeit des runden Leders". Sein Kollege Karl Christian Planck, von Haus aus Naturphilosoph, schimpfte gar über die "Fußlümmelei" - aber das war 1898.

Aus der Sicht mancher Intellektuellen war der Sport mit dem runden Leder wie eine Art Plage über die Menschheit hereingebrochen. Noch Franz Kafka dachte 1923 laut nach: "Vielleicht hört der Fußball jetzt überhaupt auf …" Aber auch solch stille Hoffnung wurde schnell zunichte. Denn schon lange haben wir es nicht mehr nur noch mit der schönsten Nebensache der Welt zu tun.

Längst ist der Fußball ein Massenphänomen geworden, bei dem der vermeintliche Gegensatz zur Geisteskultur aufgehoben ist. So konnte der italienische Trainer Giovanni Trapattoni die Jagd nach dem Tor schlicht zur Geisteswissenschaft erheben: "Fußball ist Philosophie. Wenn der Gegner den Ball hat, muss man fragen, warum."

Und der deutsch-amerikanische Publizist und Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht entdeckte beim Fußball einen "Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen", auf den sich jetzt die Geistes- und Sozialwissenschaftler konzentrierten. Gumbrecht: "Im Team verwirklicht sich eine flexible Modalität erfolgsorientierter Sozialbeziehungen, für die wir keinen alltagssprachlichen Begriff haben, sondern eben nur die Anschauung des Sports." Eben.

Den "Geist in den Füßen" hatte auch schon der Dichter Alfred Polgar bei den Fußballern ausgemacht. Und Ringelnatz bedichtete den "Fußball (nebst Abart und Ausartung)". Der große Rhetor Walter Jens, ein externer Kenner des Fußballs, widmete der legendären Hamburger Fußballmannschaft des TV Eimsbüttel aus den dreißiger Jahren, als Jens jung war, eine Liebeserklärung, aus der seine lebenslange Faszination für diesen Sport sprach: "Wenn ich den letzten Goethevers vergessen habe, werde ich den Eimsbütteler Sturm noch aufzählen können." Der damalige NOK-Präsident Willi Daume bescheinigte dem Gelehrten "mehr Fußballweisheit als die ganze Fifa"zu haben.

Schriftsteller haben sich immer wieder mit dem Thema Fußball beschäftigt. Albert Camus, der in seiner Jugend als Torwart bei Racing Universitaire d’Alger spielte, bekannte: "Alles, was ich über die Moral des Menschen weiß, verdanke ich dem Theater und dem Fußball." Und der ungarische Schriftsteller Péter Esterházy, dessen Bruder Márton in der ungarischen Nationalmannschaft spielte, sagte: "Wenn ich nicht gelesen habe, spielte ich Fußball."

Lang ist die Liste derer, die den einst verfemten Proletensport zur Ehre der Fußballaltäre erhoben haben: Nick Hornby mit "Fever Pitch" über das Treiben eines Arsenal-London-Fans, Friedrich Christian Delius und sein "Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" - und natürlich Peter Handkes "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter".

Oder Thomas Brussig mit "Leben bis Männer", Ror Wolf mit "Der Ball ist rund" und Ludwig Harig mit seinen Fußball-Sonetten "Die Eckbälle von Wankdorf". Diese Fußball-Literatur begnügt sich freilich nicht mit der Darstellung des Spiels. Selten kommt es vor, dass ein Spieler beschrieben wird ("Netzer kommt aus der Tiefe des Raums"). Karl-Heinz Bohrer bemühte gar Ernst Bloch: "Netzers Pässe atmeten den ,Geist der Utopie‘."

Günter Grass dichtete 1956 in "Nächtliches Stadion": "Einsam stand der Dichter im Tor. Doch der Schiedsrichter pfiff Abseits." Geradezu als Experte gerierte sich Handke: "Der Fußball hat eine Seele. Sie ist schlaff und leblos, wenn keine Luft in ihr ist." Sogar ein Jean-Paul Sartre kam in seiner "Kritik der dialektischen Vernunft" zu überraschenden Einsichten: "Beim Fußball kompliziert sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft." So ist es.