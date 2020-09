Das war einmal: Blick in die wuselige Frankfurter Buchmesse 2019. In diesem Jahr findet der einstige Mega-Event ohne Aussteller statt. Foto: Jens Kalaene

Von Jenny Tobien

Frankfurt. Der Hauptteil der Frankfurter Buchmesse, die klassische Hallenausstellung, fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. "Aufgrund der aktuell geltenden Reisebeschränkungen können zahlreiche Länderstände nicht wie geplant umgesetzt werden", teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Zudem mache die ab 1. Oktober 2020 in Kraft tretende Quarantäneverordnung die Teilnahme von europäischen Ausstellern oder Fachbesuchern nahezu unmöglich. Bereits im Vorfeld hatten zahlreiche Verlage angekündigt, auf einen Auftritt in diesem Jahr zu verzichten.

Buchmesse-Direktor Juergen Boos sprach vor allem von einem "ideellen und finanziellen" Verlust. Für die Verlage solle es nun eine digitale Rechtehandelsplattform geben, als Ersatz für das traditionelle Messegeschäft. "Unser Fokus liegt jetzt auf dem virtuellen Angebot und den Veranstaltungen in der Festhalle und in der Stadt", sagte er. So sollen die Verleihungen des Deutschen Buchpreises (12. Oktober) und des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels (18. Oktober) wie geplant stattfinden. Hinzu kommen Leseveranstaltungen vor Ort und im Netz.

"Das wird die für die Sichtbarkeit von Büchern wichtige physische Präsenz sowie den persönlichen Austausch in der Branche nicht ersetzen können", sagte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. "Durch das breite digitale und dezentrale Programm erwarten wir aber eine große Reichweite und damit breite Öffentlichkeit."

Auf der ARD-Bühne, die in der Frankfurter Festhalle Premiere feiert, haben sich prominente Autorinnen und Autoren angekündigt, darunter Christian Berkel, Michel Friedman, Alice Schwarzer, Irvine Welsh oder auch Tennisspielerin Andrea Petkovic, "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis und der kanadische Musiker und Entertainer Chilly Gonzales. Von Schriftstellerin Cornelia Funke soll es einen virtuellen Auftritt geben.

Zudem wird das mehrtägige Bookfest an verschiedenen Locations in Frankfurt sowie im Internet ausgetragen. Bei der digitalen Ausgabe sind beispielsweise Elizabeth Gilbert, Jenny Erpenbeck, Peter Wohlleben, Kirsten Boie, Karin Slaughter und Joachim Meyerhoff dabei. Von Montag bis Donnerstag (12. bis 15. Oktober) ist auch die "Frankfurt Conference" als rein digitales Konferenzprogramm geplant.

Die Buchmesse war aufgrund der Corona-Pandemie widrigen Umständen ausgesetzt. Lange hielt man an einem Konzept aus klassischem Messebetrieb und digitalen Angeboten fest. Gleichwohl war klar, dass es nur eine kleine Präsenzausgabe mit europäischem Fokus geben könnte. Mit Ausstellern aus den USA oder Südamerika war kaum zu rechnen. Aber auch hiesige Verlagshäuser wie Holtzbrinck und Randomhouse sagten frühzeitig ab. Zuletzt hatten die Veranstalter nur noch mit knapp 800 Ausstellern gerechnet. – 2019 tummelten sich auf der Buchmesse mehr als 300.000 Besucher.