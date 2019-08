Der Lottogewinner Erwin Lindemann gibt sein Bestes für eine optimale Film-Aufnahme: Sketch von Loriot in Heppenheim. Foto: Dietmar Funck

Von Marion Gottlob

Heppenheim. Fast hätte der Regen Loriots dramatischen Werken bei den Heppenheimer Festspielen den Garaus gemacht! Zum Start der Premiere verursachte ein heftiger Guss ein solches Getöse, dass man die Schauspieler nicht mehr verstehen konnte. Ein Darsteller fragte per Geste: "Pause?" Im vollbesetzten Freiluft-Theater des Kurmainzer Amtshofs riefen alle: "Ja." Nach einer Unterbrechung konnte es weitergehen, und das humoristische Potpourri des Altonaer Theaters entfaltete seine volle Wirkung.

Regisseur Hans Schernthaner sagt: "Lange Zeit habe ich überlegt, welche Sketche ich auswählen oder auf welche ich verzichten kann. Bei Loriot ist das verdammt schwierig, denn die Texte sind alle gut. Was sage ich: gut! Sie sind brillant! Komisch, böse und manchmal böse komisch." Aber ja, im Publikum konnten manche jeden Satz mitsprechen und schüttelten sich dennoch vor Lachen.

Den Start machte der Kauf eines Anzugs. Die Frau: "Wir suchen einen Anzug für meinen Mann. Etwas voll in den Hüften. Mit ziemlich kurzen Armen." Es war wunderbar, wie sich der Gemahl in einen Anzug mit Hochwasserbeinen zwängte und im nächsten Anzug mit superlangen Beinen Laufversuche startete.

Weiter ging es im humoristischen Angebot mit einer Büro-Liebe: Frau Dinkel hat die Hoffnung schon längst aufgegeben, als ihr Chef nach 15 langen Jahren endlich fragt: "Darf ich Sie küssen?" Sie versucht sich als Femme fatale: "Sie machen mich ganz verrückt." Doch wer lange nicht geküsst hat, ist aus der Übung: Chef Karlheinz bekommt den Kuss nicht hin. Renate möchte helfen. Vergeblich, es gelingt nicht. Heute wäre so ein Sketch im Internet ein Hit - und ist es auch. Doch in manchem mag sich ein Loriot-Stück von unzähligen Klamauk-Nummern unterscheiden: Es ist die Tragik des Gefangenseins im eigenen Sein, die hinter dem Witz lauert und das Lachen umso mehr befördern kann. Das gelingt nur wenigen.

Nach der Pause gewannen die Sketche noch einmal an Fahrt. Warum? Auf dem Umweg über Film-Ideen wurden indirekt viele Momente der Handy- und Internet-Zeit zum Thema. Da war die irre Komik über das selbstgedrehte Video als Dankeschön für das Klavier-Geschenk der Mutter in den USA: "Ein Klavier, ein Klavier - Mutter, wir danken dir."

Auch der Filmdreh über den Lotto-Gewinner für die Kurznachrichten im Fernsehen traf diese Problematik: Erwin Lindemann hat 500.000 Mark gewonnen und träumt von einer Reise zum Papst. Nach unendlich vielen Anläufen für die perfekte Aufnahme sagt er nur noch: "Ich heiße - na! - Erwin und bin Rentner. In 66 Jahren fahre ich nach Island und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark - und im Herbst eröffnet der Papst mit meiner Tochter eine Herren-Boutique in Wuppertal." Immer noch klasse und prima! Weitere Lacher hatte der Zoff unter Freunden um das Dessert mit einem winzigen Kosakenzipfel, den die Herren teilen sollen und nicht können. Nicht fehlen durfte auch die weltberühmte Badewanne mit Herrn Müller-Lüdenscheid und Herrn Dr. Klöbner. In der Wanne ohne Wasser verdient sich Müller-Lüdenscheid ein großes Gelächter: "Mein Badewasser lasse ich ein, wenn ich es für richtig halte."

Nur fünf Schauspieler schlüpften ständig in neue Rollen: Frank Roder, Antje Otterson, Herbert Schöberl, Marion Gretchen Schmitz und Mats Kampen. Ein großes Lob. Als die Besucher schließlich in die Nacht strömten, versuchten sich einige an der Loriot’schen Jodelschule: "Holleri du dödel di - diri diri dudel dö!" Geht doch!

Info: Mehr Infos unter Telefon 06252/78203 oder www.festspiele-heppenheim.de