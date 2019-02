Von Lena Scheuermann

Handschuhsheim. Knallrote Mohnblumen, farbenfrohe Unterwasserwelten, Schwarzweiß-Fotografien und ein frecher Mops - bei der Kunstausstellung in der Tiefburg ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Bereits zum 28. Mal veranstaltet der Stadtteilverein die "Hendsemer Art" - und die macht ihrem Namen alle Ehre: Es geht um Kunst, genauer gesagt um original "Hendsemer" Kunst, gestaltet von Künstlern aus Handschuhsheim.

Auch in diesem Jahr reihen sich im Innenhof der Burg wieder die unterschiedlichsten Kunsthandwerke aneinander, von handgefertigtem Schmuck über bemaltes Porzellan bis zum klassischen Ölgemälde ist alles vertreten. "Wir präsentieren hier ein breites Spektrum an Kunst, da schreiben wir den Künstlern nichts vor, sondern sind froh, dass die Leute so viele verschiedene Ideen mitbringen", erklärt Gerhard Genthner, der Vorsitzende des Stadtteilvereins. Nur eine einzige Voraussetzung müssen die Künstler erfüllen - sie müssen aus Handschuhsheim kommen. Aber auch diese Bedingung ist nicht in Stein gemeißelt: "Wenn ein, zwei Plätze frei sind, lassen wir auch mal Künstler aus der Nachbarschaft zu", schmunzelt Genthner.

Weniger bunt, aber genauso schön: schwarz-weiße Fotografien aus Hongkong von Volker Simon. ​

Viele Künstler machen schon seit Jahren mit. Ein echtes Urgestein ist etwa die Hobbykünstlerin Mechthild Henkels, die mit ihren Fotografien seit der ersten Ausstellung mit von der Partie ist. Den Reiz der "Hendsemer Art" macht für sie neben dem besonderen Ambiente in der Tiefburg auch die Vielfalt der Kunstgegenstände aus: "Da ist wirklich für jeden etwas dabei." Wer es ausgefallen und vor allem bunt mag, wird am Stand von Edith Autz fündig. "Ich liebe Farben und male oft einfach drauf los, meine Bilder entwickeln sich erst nach und nach", erzählt die Künstlerin, die bereits zum sechsten Mal in der Tiefburg ausstellt. Eine echte Premiere ist die diesjährige Ausstellung hingegen für Stefan Bender: In den vergangenen Jahren war er nur als Besucher vor Ort, nun präsentiert er zum ersten Mal seine eigenen Kunstwerke. "Die Handschuhsheimer feiern sich hier selbst, das stärkt den Lokalpatriotismus", so Bender. Inspiration für seine Motive sammelt er allerdings nicht in der Heimat, sondern im Italienurlaub.

Im Kellergewölbe wartet in diesem Jahr eine besondere Überraschung auf die Besucher: Anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums zwischen Handschuhsheim und dem Simferopoler Stadtteil Kiewskiy Rayon gibt es dort eine Fotoausstellung zum Thema "Literatur und Kunst auf der Krim". Neben der malerischen Landschaft beschäftigen sich die Fotos mit bedeutenden Schriftstellern und Malern, die im 19. und 20. Jahrhundert auf der Krim lebten und arbeiteten. Als weiterer Leckerbissen hat sich für Dienstagabend der Autor Wolfgang Schröck-Schmidt angekündigt, der ab 19 Uhr in der Ritterstube aus seinen Büchern liest. Am Mittwochabend bringt die Conga Company der Weinheimer Musikschule ein wenig Schwung in die Tiefburg.

Schon am Eröffnungstag zog die "Hendsemer Art" zahlreiche Besucher an. "Die Ausstellung ist sehr beeindruckend, besonders die Vielfalt der Motive und die Art und Weise, wie die Künstler sie auswählen", zeigt sich etwa das Ehepaar Waldow aus Eppelheim besonders von den Fotografien beeindruckt. Als begeisterter Hobbyfotograf hat er sich im Gespräch mit den Künstlern schon einige Anregungen geholt. Genau diese Atmosphäre macht für Genthner die Besonderheit der "Hendsemer Art" aus: "Wir sind hier zu einer Art Begegnungsstätte geworden, man kommt einfach vorbei, schwätzt mit den Künstlern und setzt sich noch auf ein Gläschen Wein zusammen."

Info: Die "Hendsemer Art" in der Tiefburg, Dossenheimer Landstraße 6, läuft noch bis Sonntag, 29. Juli. Von Montag bis Freitag ist die Ausstellung von 18 bis 21 Uhr, am Wochenende von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt frei.