Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Drei große Buchstaben und ein knallrotes Auto beherrschen das Bühnenbild. Das "H", das "N" und das "X" stehen für "Heilbronx". Die Bühnenfassung des Erfolgsromans "Hawaii" von Cihan Acar spielt in dem gleichnamigen Viertel, das korrekt eigentlich "Hawai" mit einem "i" heißt, weil die Bewohner auf eine korrekte Rechtschreibung der Insel der Träume keinen Wert legten. Hier gibt es eine türkische Community und eine Moschee als Fall für den Verfassungsschutz, man trägt häufiger Kopftuch als in Istanbul, wie es ein Insider beschreibt. Aber hier leben eben auch seit Kriegsende, in rasch hochgezogenen Wohnblocks, viele Heilbronner, für die der Stadtteil schon deshalb längst Heimat ist, "weil man hier keine Gentrifizierung durch die Mächte der Gier und der Übersättigung zu fürchten braucht", wie es in einem anderen poetischen Text über diesen Ort heißt.

Acar hat dieses Viertel als Folie, als Seelenlandkarte gewählt: für seine Helden aus der Welt von heute. Sein Protagonist Kemal, der gescheiterte Fußballprofi, so kaputt wie sein schöner roter Sportwagen im Zentrum der Bühne, sucht das Heilbronner Viertel "Hawai" auf wie eine Reparaturwerkstatt für sein Leben. Damit kehrt er an den Anfang seiner Existenz zurück, um von hier aus einen Weg in ein neues Leben zu suchen, vielleicht auch zu finden. Das ist keine lebensfremde Vorstellung. Doga Gürer spielt Kemals’ Anderssein eher zart, im Gegensatz zu den vielen anderen "Kraftbolzen" seiner Vergangenheit. Was er erlebt, bei seiner Familie, mit den Kumpeln von einst, den kleinen und großen Gaunern, den Wanderern zwischen Legalität und Freundschaftsdiensten, dem schnellen Geld und den sentimentalen Anwandlungen, das erzählt der Roman lapidar, dialogstark, manchmal mit Humor, oft mit Tiefblick. Wie aber holt man dieses kleine Universum auf die große Bühne des Heilbronner Theaters?

Die Bühnenfassung von Regisseur Nurkan Erpulat (bekannt geworden mit "Verrücktes Blut") und Chefdramaturg Andreas Frane setzt auf ein Theater mit allen Mitteln, das heißt auch eher typisierend als psychologisierend, um so der Epik der "Story" gerecht zu werden. Für die wechselnden Schauplätze wie auch die Situationen steht eine sich ständig bewegende Drehbühne. Figuren und Stimmungen reihen sich aneinander, rauf und runter, oft atemlos schnell. Entsprechend wird über das Gerüst der Rückseite von "Heilbronx" geturnt. Es gibt kaum Stillstand. Singen und Tanzen bis zur Akrobatik gehören zum Konzept. Mehr Musical als Schauspiel. Nur wenige poetische Momente steuern den Spielfluss, für den auch die Musiker Borsi Celkovis, Ferenc Mehl, Christoph Beck/Eberhard Hahn alles einbringen, vom harten Beat bis zum sentimentalen Sinatra-Song.

Die Brüche in der Handlung, die grellen, perfekt genutzten Lichteffekte, Videos und starre Bilder der Stadt, diese ganze Überfülle an Einfällen könnten die Inszenierung sprengen. Das geschieht aber nicht, und das ist das Wunder dieses Abends. Das Publikum hält zweieinhalb Stunden den Atem an, um dann kräftig zu applaudieren. Es feiert ein beeindruckendes junges Ensemble, das auch wegen der Mehrfachbesetzungen stark gefordert ist.