Von Volker Oesterreich

Heidelberg/Lauffen am Neckar. Das Konzept war so vielfältig, so ideenreich und so faszinierend, doch nun kommt alles anders. Eigentlich wollte Heidelberg ab heute gut ein Jahr lang den Dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843) feiern. Ausstellungen, Happenings, Schüleraktionen, Vorträge und vieles mehr sollten das Publikum für ihn und sein Werk begeistern. Manches kann hoffentlich noch nach der Corona-Pandemie nachgeholt werden. Neben Heidelberg wollten sich auch Lauffen am Neckar, die Stadt seiner Geburt, aber auch das Literaturmuseum in Marbach am Neckar sowie Tübingen an den Feierlichkeiten beteiligen.

In Tübingen verbrachte der psychisch kranke Dichter seine 36 letzten Lebensjahre in einem Turmzimmer am Neckar. Der Fluss zieht sich durch seine gesamte Vita, außerdem hat ihn Hölderlin literarisch gewürdigt: in dem Gedicht "Neckar", aber auch in der "Heidelberg"-Ode, geschrieben vermutlich 1798 und erstmals gedruckt im Jahr 1801.

Der Heidelberger Germanistik-Professor und Hölderlin-Experte Roland Reuß sieht in dem achtstrophigen Gedicht ein Meisterwerk, das zu Recht in aller Welt geschätzt werde. Aus Anlass des heutigen Dichter-Geburtstags traf sich der Literaturwissenschaftler zum Interview mit der RNZ.

Roland Reuß ist Germanistik-Professor an der Universität Heidelberg. Der Hölderlin-Spezialist und Vorsitzende des Instituts für Textkritik wurde 1958 in Karlsruhe geboren und ist Mitherausgeber der historisch-kritischen Ausgaben der Werke von Franz Kafka und Heinrich von Kleist. Foto: P. Rothe

Herr Prof. Reuß, Friedrich Hölderlin wird weltweit beachtet, steht aber dennoch im Schatten von Schiller und Goethe. Warum eigentlich?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Hölderlin kaum bekannt, Goethe und Schiller dagegen wurden zum kulturpolitischen Zentraldenkmal, wie man es aus Weimar kennt, stilisiert. Dort stehen die beiden als Doppelstandbild vor dem Nationaltheater. Sie repräsentierten die geistige Nation zu einer Zeit, als es die politische Einheit Deutschlands noch nicht gab. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurde Hölderlin wiederentdeckt. Und seit den 1970er und 1980er Jahren ist er für viele deutlich interessanter als Goethe und Schiller.

Weshalb?

Weil uns die nicht ganz so harmonischen Existenzentwürfe und Schicksalswege besonders fesseln.

Hölderlin war ein Anhänger der Französischen Revolution und wollte die verloren geglaubte Einheit zwischen Mensch und Natur wiederherstellen. Wäre er heute ein Anhänger Gretas und der Grünen?

Sein Werk bietet eine Menge von Anregungen, die heute aktuell sind. Er dachte über das Phänomen der Ausbeutung nicht nur mit dem Blick auf den Menschen nach – Stichwort Sklaverei –, sondern auch über die Anmaßung des Menschen gegenüber der Natur. Auch davon erzählt sein Briefroman "Hyperion".

Seine Verse üben eine große Magie aus. Was macht ihn so einzigartig?

Seine individuelle Art, mit dem Rhythmus, der Satzstellung und der Wortbildung umzugehen. Man muss nur zwei Verse hören und weiß: Das ist Hölderlin. Bei Goethe etwa, der leider auch viel Durchschnittliches gedichtet hat, erkennt man den speziellen Sprachklang häufig nicht sofort.

Die erste Strophe von Hölderlins Ode „Heidelberg“. Das Manuskript befindet sich im Kurpfälzischen Museum der Stadt. An der Handschrift kann man erkennen, dass der Dichter mit dem Begriff „Mutter“ gerungen hat. 1801 wurde die Ode erstmals gedruckt. Hier die ersten vier Verse des strophigen Gedichts: „Lange lieb’ ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust, / Mutter nennen, und dir schenken ein kunstlos Lied, / Du, der Vaterlandsstädte / Ländlichschönste, so viel ich sah.“ Repro: RNZ

Aber Hölderlins Werk gilt auch als dunkel. Sie selbst wurden mit einer Arbeit über ihn promoviert. Wie schwer tun Sie sich denn bei der Erforschung seiner poetischen Welten?

Hölderlin ist für mich ein Begleiter durchs Leben. Natürlich sind etliche seiner Verse dunkel und vieldeutig. Man muss sie mehrmals lesen, auswendig lernen, sie beim Spazierengehen auf sich wirken lassen. Dann spürt man den Rhythmus besser im Körper. Das ist wahrscheinlich der beste Umgang mit seiner Lyrik, weil sie unterschwellig wirkt. Auch auf mich. Man muss nicht gleich alles sofort verstehen – ähnlich wie bei der symbolistischen Kunst, bei den Lautgedichten der Dadaisten oder bei Paul Celan.

Wie beim Komponisten Robert Schumann oder beim Maler Vincent van Gogh fasziniert an seiner Persönlichkeit auch die Grenzüberschreitung zwischen Genie und Wahnsinn. Wie muss man sich seine 36 letzten Lebensjahre als psychisch kranker Dichter im Tübinger Turm vorstellen?

Von der Autenriethschen Anstalt, einer Tübinger Klinik, kam er 1807 zur Familie Zimmer in den Turm. Hölderlins eigene Familie hat seine Entmündigung vorangetrieben, speziell seine Mutter. Er musste schreckliche Schock- und Quecksilber-Therapien über sich ergehen lassen. Als er sich davon etwas erholt hatte, konnte er trotzdem noch Gedichte schreiben, er wurde im Tübinger Turm auch von Studenten besucht. Für sie dichtete er manchmal aus dem Stegreif – auf Bestellung.

Thorsten Hierse in der Rolle Hölderlins im Tübinger Turmzimmer. Foto: Along Mekong

Zweimal war Hölderlin zu Besuch in Heidelberg, zuerst 1788, da war er 18, dann noch einmal 1795 als 25-Jähriger. Mit seiner "Heidelberg"-Ode hat er der Stadt ein angeblich "kunstlos Lied" geschenkt. Muss man da nicht widersprechen?

Unbedingt! Er möchte ein kunstlos Lied schenken, schreibt er, – möchte –, das ist ein Wunsch, den man konjunktivisch verstehen muss. Tatsächlich ist die Ode sehr kunstvoll komponiert, in der asklepiadeischen Oden-Strophe. Sie wurde nach dem Dichter Asklepiades aus der griechischen Antike benannt. Die Alte Brücke, die sich in der zweiten Strophe "über den Strom" schwingt, wurde erst wenige Tage vor Hölderlins erstem Heidelberg-Besuch von Kurfürst Carl-Theodor eröffnet.

Ohne die Briefpartnerin Diotima aus dem "Hyperion" wüssten wir heute vermutlich nichts von der Frankfurter Bankiersfrau Susette Gontard. Sie war das Vorbild der literarischen Figur. "Du hälst mich empor und führest mich den Weg zur Schönheit!", heißt es in einem Brief an Susette aus dem Jahr 1799. Wie muss man sich die Beziehung der beiden vorstellen?

Hölderlin kam als Hauslehrer zur Familie Gontard. Sie lebten im "Haus zum weißen Hirsch" am Großen Hirschgraben – ganz in der Nähe von Goethes Geburtshaus. Es war keineswegs nur eine platonische Beziehung. Im Gegenteil, es bestand eine starke sexuelle Anziehung zwischen den beiden, und zwar so lange, bis Jakob Friedrich Gontard dagegen vorging. Danach schrieben sie sich noch Briefe, von denen aber nicht alle überliefert sind.

Hintergrund Vita Friedrich Hölderlin wurde am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar geboren, schon als 14-Jähriger schrieb er Gedichte. Nach dem Wunsch der Mutter sollte er Pfarrer werden. Zu Lebzeiten hatte er keine großen literarischen Erfolge, heute zählt er zu den bedeutendsten deutschen Dichtern, [+] Lesen Sie mehr Vita Friedrich Hölderlin wurde am 20. März 1770 in Lauffen am Neckar geboren, schon als 14-Jähriger schrieb er Gedichte. Nach dem Wunsch der Mutter sollte er Pfarrer werden. Zu Lebzeiten hatte er keine großen literarischen Erfolge, heute zählt er zu den bedeutendsten deutschen Dichtern, der sich durch eine hochpoetische Sprache auszeichnet. Zusammen mit Hegel und Schelling verfasste er vermutlich im Jahr 1797 "Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus". Der Briefroman "Hyperion" (1797/99), eine große Zahl von Gedichten und das Dramenfragment "Tod des Empedokles" (1797-1800) zählen neben Briefen und theoretischen Schriften zu seinen weiteren Werken. Seine Lyrik zeichnet sich durch die Erneuerung antiker Formen aus, etwa der Ode oder der Elegie. Politisch beeinflusste ihn die Französische Revolution. Von 1807 bis zu seinem Tod lebte der psychisch kranke Poet in der Obhut einer Handwerkerfamilie im Tübinger Turm. Dort starb er am 7. Juni 1843. (voe)

[-] Weniger anzeigen

Wegen ihres erotischen Inhalts?

Davon kann man ausgehen.

Hölderlin hatte möglicherweise schon früher ein uneheliches Kind, und die Tatsache, dass seine Mutter später auf seine Entmündigung hinwirkte, hängt mit einer weiteren Liebschaft und drohenden Schwangerschaft zusammen. Das vermutet man zumindest. Hatte Hölderlins Mutter Angst vor der Schande eines unehelichen Enkelkinds?

Wilhelmine Marianne Kirms brachte 1795 eine Tochter zur Welt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hölderlin der Vater war. Vom späteren Verhältnis zu Eberhardine Blöst wissen wir aus den Aufzeichnungen des Schreiners Ernst Zimmers. Hölderlins Mutter zwang seinen Halbbruder Karl Göck dazu, Eberhardine zu heiraten. Hölderlin selbst wurde gar nicht gefragt.

In seinem Werk spielen die griechische Antike und die Mythologie eine große Rolle – man denke nur an das Gedicht "An die Parzen", an "Hyperion" oder das Dramenfragment "Tod des Empedokles". War diese Sphäre für ihn ein geistiger Raum, in dem die Alltagsschwierigkeiten ausgeblendet blieben?

Vermutlich auch. Entscheidender ist aber das damalige Zeitgefühl, das auch andere Schriftsteller inspirierte. Während sich die Franzosen in ihrem imperialen Denken eher auf die Römer bezogen, rückte für die Deutschen der Philhelenismus in den Vordergrund. Das hatte politische Gründe. Das antike Hellas war wie Deutschland vor 1871 kein einheitlicher Staat, es bestand aus vielen einzelnen Machtsphären: Athen, Sparta, Korinth, Mazedonien und zig kleinen Inseln. Die Idee der Nation existierte nur in geistig-kultureller Form. Das galt auch für Deutschland.

Hintergrund In Heidelberg produziert: Der Film "Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!" läuft auf Arte und im SWR-Fernsehen Von Wolfgang Nierlin Am 11. September 1806 wird Friedrich Hölderlin in Bad Homburg verhaftet und nach Tübingen verschleppt, wo er für 231 Tage in der Psychiatrie interniert wird. Angeblich hatte er [+] Lesen Sie mehr In Heidelberg produziert: Der Film "Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!" läuft auf Arte und im SWR-Fernsehen Von Wolfgang Nierlin Am 11. September 1806 wird Friedrich Hölderlin in Bad Homburg verhaftet und nach Tübingen verschleppt, wo er für 231 Tage in der Psychiatrie interniert wird. Angeblich hatte er nach einem konspirativen Treffen mit dem revolutionär gesinnten Isaac von Sinclair in der hessischen Stadt lautstark republikanische Ideen verkündet. Während sein Gesinnungsgenosse als Hochverräter im Kerker landet, muss sich der sensible Poet einer zweifelhaften "Therapie" mit einem giftigen Medikamentencocktail und psychischer Folter unterziehen. Als er nach acht Monaten als "unheilbar Wahnsinniger" entlassen wird, ist Hölderlin 37 Jahre alt und hat noch die "Hälfte des Lebens" – so der prophetische Titel eines seiner bekanntesten Gedichte – vor sich. Diese wird er in Tübingen unter der Obhut des Tischlers Ernst Zimmer in einer Turmstube am Neckar verbringen. Von dieser Zeit erfährt man in dem von Hedwig Schmutte und Rolf Lambert aus vielerlei Materialien kompilierten Fernsehfilm "Friedrich Hölderlin – Dichter sein. Unbedingt!" allerdings nichts. Vielmehr konzentriert sich das von der Heidelberger Produktionsfirma Along Mekong realisierte Dokumentarspiel auf die Stationen aus Hölderlins erster Lebenshälfte. Hat der Weg des Dichters zwangsläufig in die Isolation geführt? War der Tübinger Turm vielleicht sogar "Schutzraum" für einen am Leben gescheiterten und desillusionierten Revolutionär? Neben diesen Überlegungen widmet sich der informative Film vor allem Hölderlins künstlerischer Berufung. Sein widerständiges "Dichtungsprojekt mit dem allerhöchsten Lebensrisiko" sei, so der Lyriker Durs Grünbein, zeitlos modern. Kurze Interviews mit Schriftstellern und Historikern beleuchten die Ideenwelt des Porträtierten, während die aus dem Off von Anna Thalbach erzählte Lebensgeschichte Hölderlins mit Bildern, Handschriften, Animationen und Zitaten illustriert wird. Dieser sehr dicht montierte, etwas gedrängt wirkende Informationsfluss wird zusätzlich ergänzt von Spielszenen, in denen der Schauspieler Thorsten Hierse die Lebensstationen des Dichters an realen Orten und Schauplätzen nachvollzieht. In Jeans und Sportschuhen sehen wir den hochbegabten Schüler in der Klosterschule von Maulbronn und unter der geistigen Elite des Tübinger Stifts. Wir folgen ihm in die intellektuelle "Kaderschmiede" von Jena und zu seinen diversen Hauslehrerstellen, von denen diejenige bei der Frankfurter Bankiersfamilie Gontard wohl am einschneidendsten ist. Denn hier erlebt der junge Dichter eine unmögliche, weil verbotene Liebe, die er in seinem Briefroman "Hyperion" verewigt. Wie später in der einsamen Schneeeinöde der Auvergne gelingen den Filmemachern hier die einprägsamsten Bilder: Wenn sich auf freiem Feld hinter dem aus der Finanzmetropole Verjagten die mächtigen Hochhaustürme in den nebelgrauen Himmel recken, verbinden sich Gegenwart und Vergangenheit im Bild eines zeitlos Verlorenen. Info: Arte strahlt die 53-minütige Fassung am 25. 3 aus (22 Uhr); der SWR nimmt die 90-minütige Fassung am 29. 3. ins Programm (20.15 Uhr).

[-] Weniger anzeigen

Wie kann man heute junge Leser für Hölderlin begeistern?

Lyrik ist etwas Spezielles, etwas Elitäres. Es hat gar keinen Sinn, das abzustreiten. Aber die Kraft seiner Lyrik erschließt sich trotzdem. Und die Aufgabe von Lehrern und Hochschullehrern besteht darin, Brücken des Verständnisses zu bauen.

Zu den Ritualen runder Dichtergeburtstage gehören Neuerscheinungen. Rüdiger Safranski und Karl Heinz Ott haben zwei neue Hölderlin-Bücher vorgelegt. Wie lesenswert sind diese beiden Werke?

Wenn man Hölderlin begreifen will, kann man diese Bücher genauso gut lesen wie den immer noch beeindruckenden biografischen Hölderlin-Roman von Peter Härtling oder die rororo-Monographie von Gunter Martens. Was mich an den beiden neuen Büchern stört, ist ihre Lektorierung. Es haben sich Fehler eingeschlichen. Safranski schreibt zum Beispiel, Hölderlins "Friedensfeier" sei ein Fragment. Das ist falsch, es gibt mehrere Fassungen, auch eine vollständige Reinschrift.

Hölderlin geriet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit und wurde erst zu Beginn des 20. wiederentdeckt. Dabei spielt Heidelberg eine entscheidende Rolle. Welche?

Das hängt mit Norbert von Hellingrath zusammen, er gehörte zum Heidelberger George-Kreis und ist 1916 im Ersten Weltkrieg gefallen. Er hat mit der ersten kritischen Ausgabe begonnen. Außerdem war Hellingrath der Entdecker der späten Hymnen und der Pindar-Übertragungen Hölderlins. Das hatte alles eine enorme Wirkung. Und es gibt noch einen zweiten Heidelberg-Bezug: Die Pindar-Fragmente Hölderlins befanden sich bis 1927 im Besitz von Alexander von Bernus im Stift Neuburg. Dann geriet Bernus in finanzielle Schwierigkeiten und verkaufte sie an Stefan Zweig, der sie wiederum vor seinem Exil verkaufen musste.