Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Menschen mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit können sehr anstrengend sein. Für sich – und für andere. Maria Callas, die grandiose Opernsängerin, war so ein Mensch. Ihre absolute Hingabe an die Musik und ihr gnadenloser Umgang mit ihren Schülern sind bekannt, der Musikkritiker Jürgen Kesting hat die Primadonna assoluta in seiner Biographie eindrucksvoll beschrieben. Am Heidelberger Zimmertheater schlüpft jetzt die Schauspielerin Rose Maria Vischer in die Rolle der Diva, genauer gesagt: Sie ist als Maria Callas eine Diva der Extraklasse.

Joosten Mindrup, seit 1. Juni Intendant am Zimmertheater, hat Terrence McNallys Schauspiel "Meisterklasse" ausgewählt, weil "ich das schon immer mal machen wollte", wie er im Gespräch mit der RNZ erklärte. Vor zwei Jahren inszenierte er am Zimmertheater "Bildung für Rita", 2020 "Die Niere". Als Regisseur. Hausherrin war bis 31. Mai 2021 Ute Richter, deren Ansprüche an Präzision und Einsatz denen von Maria Callas in nichts nachstanden. "Meisterklasse" sei ein Goodbye und ein Neuanfang, so Mindrup, denn es sei schon ein großer Unterschied, ob man als freier Regisseur an Theatern Stücke inszeniere, oder ob man als Hausherr entscheiden dürfe, gesteht der 54-Jährige.

Seine Hauptdarstellerin Rose Maria Vischer kennt er schon aus der Zeit, als er von 2009 bis 2011 in Berlin in der Künstlerischen Leitung der Vaganten Bühne mitgewirkt hat, aber die beiden arbeiten zum ersten Mal zusammen. Auch das ist also eine Premiere, ebenso wie die Kooperation mit der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim. Hier studieren nämlich die sechs "Meisterschüler", zwei Sänger und vier Sängerinnen, die jeweils zu dritt auftreten. "Wir haben ein Team Rot und ein Team Blau und deshalb haben wir auch zwei Premieren, am 30. September und am 1. Oktober", erläutert Mindrup.

Der neue Intendant ist am Zimmertheater inzwischen gut angekommen, er wohnt derzeit auch hier, seine Frau und die drei kleinen Söhne sind noch in Berlin. Wie Ute Richter übernimmt ihr Nachfolger am Zimmertheater viele Aufgaben selbst, für "Meisterklasse" hat er auch das Bühnenbild entworfen und eigenhändig als Modell gebaut. In der Mitte steht – wie könnte es anders sein – ein Raum greifender Konzertflügel, der Mitte September im Zimmertheater einziehen wird. Mit abgeschraubten Beinen wird das schwergewichtige Teil über die Außentreppe und die Fluchttür auf die Bühne befördert. "Das wird spannend", meint Mindrup trocken.

Spannend wird auch die Aufführung, denn in "Meisterklasse" trifft ein internationales Ensemble aufeinander: Rose Maria Vischer ist Schweizerin, als Opernschüler stehen eine Kubanerin, eine Georgierin, eine US-amerikanische Sopranistin sowie ein belgischer Tenor auf der Bühne. Zwei Meisterschüler sind Deutsche, Ferdinand Dehner kennen Musikinteressierte vom "Heidelberger Frühling", wo er in der Projektleitung der Classic Scouts mitgearbeitet hat.

Die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten sei eine "Riesenfreude", sind sich Mindrup und Vischer einig. Und gleichzeitig eine Riesenherausforderung. Denn Terrence McNally zeigt in seinem Schauspiel "Meisterklasse" die Sopranistin Maria Callas zu einer Zeit, als ihre Triumphe Vergangenheit sind, ihre Stimme verbraucht ist und sie an der renommierten Juilliard School in New York junge Opernsänger unterrichtet. Statt Schmusepädagogik ist kompromisslose Strenge angesagt, und Rose Marie Vischer zeigt sie beeindruckend. Mit historischen Tonaufnahmen und Kestings Callas-Biographie hat sie sich intensiv vorbereitet. "Frauen in den 1950-er Jahren hatten es schwer, sie mussten vor allem gefallen", erklärt die Schauspielerin. Maria Callas sei eine Frau gewesen, die sich kompromisslos der Musik hingegeben habe, und das auch von ihren Schülern verlangte.

Den Zuschauer erwarten in der zweistündigen Aufführung (mit Pause!) italienische Opernarien von Verdi, Puccini und Bellini, bei denen die Hochschulstudenten ihr Können unter Beweis stellen können. Eine großartige Chance – auch wenn sie von Rose Maria Vischer ziemlich gnadenlos demontiert werden. Nichts für dünnhäutige Gemüter. Aber ein großes Theatervergnügen.